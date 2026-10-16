إقفال 3 مراكز لتعبئة مياه الشرب

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أقفلت ثلاثة مراكز لتعبئة مياه الشرب في منطقة العباسية، بالتنسيق مع في بلدية العباسية، لـ"عدم استيفائها الشروط والمعايير الصحية المطلوبة، وعدم مطابقة نتائج الفحوصات المخبرية للمعايير المعتمدة".وجاءت الخطوة بناءً على كشف ميداني أجراه المراقب الصحي، بتوجيه من رئيس طبابة الدكتور ، في إطار الحملات الرقابية الهادفة إلى التأكد من سلامة مياه الشرب والتزام المراكز المعنية بالمعايير الصحية.وأكدت أن "هذه الإجراءات تندرج ضمن جهودها لحماية العامة، والحفاظ على سلامة المواطنين"، مشددةً على "ضرورة جميع مراكز تعبئة مياه الشرب بالشروط الصحية المعتمدة لضمان توفير مياه آمنة وسليمة".