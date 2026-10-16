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لبنان

إقفال 3 مراكز لتعبئة مياه الشرب

Lebanon 24
16-10-2026 | 06:41
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 أقفلت وزارة الصحة العامة ثلاثة مراكز لتعبئة مياه الشرب في منطقة العباسية، بالتنسيق مع لجنة الصحة في بلدية العباسية، لـ"عدم استيفائها الشروط والمعايير الصحية المطلوبة، وعدم مطابقة نتائج الفحوصات المخبرية للمعايير المعتمدة".
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وجاءت الخطوة بناءً على كشف ميداني أجراه المراقب الصحي، بتوجيه من رئيس طبابة قضاء صور الدكتور وسام غزال، في إطار الحملات الرقابية الهادفة إلى التأكد من سلامة مياه الشرب والتزام المراكز المعنية بالمعايير الصحية.

وأكدت وزارة الصحة أن "هذه الإجراءات تندرج ضمن جهودها لحماية الصحة والسلامة العامة، والحفاظ على سلامة المواطنين"، مشددةً على "ضرورة التزام جميع مراكز تعبئة مياه الشرب بالشروط الصحية المعتمدة لضمان توفير مياه آمنة وسليمة".
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