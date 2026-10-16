كرامي بحثت مع نواب وسفير ألمانيا في انطلاقة العام الدراسي وحاجات المدارس الرسمية

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اجتمعت وزيرة التربية والتعليم العالي ريما كرامي، مع النائب عن وعضو لجنة التربية النيابية الدكتور الذي أشار إلى أن" البحث يأتي في إطار التواصل المستمر مع ، حول السياسات التربوية وقضايا التربية بصورة عامة ، وخصوصا انطلاقة العام الدراسي الجديد".ثم اجتمعت الوزيرة كرامي مع النائب ، الذي لفت إلى أن اللقاء" يتواكب مع انطلاقة العام الدراسي ، وقد اطلعنا على الخطة التربوية للوزيرة وعلى الجهود المبذولة في الوزارة لدعم التعليم في المناطق كافة".واجتمعت الوزيرة كذلك مع النائب وتناول البحث تأمين حاجات المدارس الرسمية في منطقته ، وتسهيل انطلاقة العام الدراسي .ثم استقبلت الوزيرة كرامي سفير الجديد في توماس زاهنايسن في زيارة تعارف ومجاملة لمناسبة تسلمه مهامه الديبلوماسية في لبنان ، وتم البحث في التحضيرات لزيارة بعثة ألمانية إلى لبنان .