لبنان على فوّهة وضع تفجيري والجميع بدأوا اللعب "صولد"

Advertisement

كتب طوني عيسى في"الجمهورية": الجميع قرّروا اللعب «صولد »، لأنّ أحداً لا يستطيع بعد الآن الاكتفاء بتدوير الزوايا. لقد انكشفت المواقف تماماً، ولم يعُد أحد قادراً على إخفاء أهدافه الحقيقية. وفي الدرجة الأولى، دخلت على الخط اللبناني بأعلى درجة من القوة. وقرّرت الانخراط مباشرة في ملف المتفجّرات العائدة إلى « »، وصادرتها القوى العسكرية والأمنية. وجاء اتصال وزير خارجيّتها ماركو روبيو برئيس الجمهورية جوزاف عون ليشكّل إنذاراً غيرمسبوق. فهو لم يكتفِ بإغلاق الباب على أي نقاش حول شحنة ضهر البيدر، ووصف استردادها بالأمر الشائن وغير الوارد بتاتاً، بل دفع التحدّي إلى أقصاه، مطالباً بملاحقة الجهات القيادية التي رعت العملية ونفّذتها، أي كوادر «الحزب ». وفي الموازاة، أنهت واشنطن تماماً أي احتمال لوجود قوات دولية في الجنوب، بعد نهاية العام الجاري، إذ لن يكون هناك بديل من «اليونيفيل .» وكذلك، لا بديل من تنفيذ «الإطار الثلاثي » بكامل بنوده، من خلال خط تنسيق وتواصل عسكري مباشر بين وإسرائيل، مع تأكيد أنّ لا ضغوط ستمارس على للوفاء بالتزاماتها، ما لم يبدأ فوراً مسار جدّي لسحب سلاح «حزب الله » من الأراضي كلها.وهذا السقف العالي الأميركي، الديبلوماسي والسياسي والمالي، في وجه لبنان الرسمي والحزب على حدّ سواء، يواكبه الإسرائيليون بسقف أعلى وأخطر عسكري وأمني وجغرافي وديموغرافي، وهو يهدّد بإعادة هندسة الكيان اللبناني. فإنذارات يسرائيل كاتس بإخلاء الجنوب كلياً حتى نهر الأولي، وإفراغ الضاحية الجنوبية لبيروت وتدميرها، وتحويل النبطية والليطاني إلى نطاق أمني دائم، تُظهر أنّ إسرائيل تستعد للأعظم، خصوصاً مع ترجيحها أنّ «الحزب » سيقدّم إليها الذريعةالمناسبة، أي إنّه لن يتورَّع عن الانخراط في المعركة دعماً لإيران. وهذا يعني أنّ شيعة لبنان سيتعرَّضون لضربة استئصالية شاملة تجعل أكثر من مليون منهم نازحين دائمين.«حزب الله »، ، اختار اللعب «صولد » أيضاً للدفاع عمّا بقي له من قدرات، وهو أطلق أشرس تصعيد ضدّ الداخل قبل الخارج. ومجاهرة النائب حسن فضل الله بملكية «الحزب » لشحنة ال C4 ، ومطالبته السلطة ب «إعادتها فوراً والاعتذار »، وتوصيفه قرارات الحكومة ب «الباطِلة ووصمة العار »، يعكس رفضاً للتسليم بالواقع.ويهوِّل «الحزب » على الدولة ويحذّرها من سقوط السلم الأهلي. لكنّ الدولة أيضاً وجدت نفسها مضطرة إلى رفع سقف المواجهة وتسمية الأمور بأسمائها، للمرّة الأولى. وأطلق رئيس الحكومة نواف سلام رصاصة على مرحلة «المهادنة الصورية » السابقة بإعلانه الصريح، أنّ مادة ال C4 المضبوطة هي إياها التي استُخدمت تاريخياً في اغتيالات لبنان السياسية وتفجيراته. وهذا التصريح كان بمثابة صدمة، حتى ل »الحزب .»وهكذا، يقف لبنان اليوم على فوّهة وضع تفجيري، بإدراك وعن سابق إصرار من الجميع. وهذا الاتجاه سيتبلور أكثر بعد محطة التفاوض المقبلة في فلوريدا، حيث سيرفع كل طرف شعار «يا رب، نفسي » وأياً كانت العواقب والأثمان، ف «إمّا قاتل وإمّا مقتول .Sent from my iPhone