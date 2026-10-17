وزير الخارجية الفرنسي يزور لبنان يومي 17 و18 تشرين الأول

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وبحسب بيان وزعته الخارجية ، تأتي الزيارة بعد شهر من انعقاد اجتماع دولي رفيع المستوى في باريس لدعم القوات المسلحة ، برئاسة مشتركة لرئيس الجمهورية اللبنانية والرئيس الفرنسي وملك الأردن، في 17 أيلول الماضي.وخلال زيارته، سيجدد الوزير الفرنسي تأكيد دعم بلاده الثابت لسيادة واستقراره وأمنه، مشدداً على ضرورة التنفيذ الكامل للاتفاق الإطاري الموقّع في 26 حزيران 2026، ولقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701، بما يتيح نزع سلاح " "، وانسحاب القوات ، وإعادة انتشار الجيش كامل الأراضي اللبنانية.ومع اقتراب انتهاء ولاية قوة المؤقتة في لبنان «اليونيفيل» في نهاية العام، سيؤكد بارو ضرورة إنشاء منظومة دولية جديدة لدعم سيادة لبنان، بما يضمن مساندة انتشار الجيش اللبناني ويحول دون نشوء فراغ أمني استباقي. كما سيرحب باعتماد الاتحاد ، في 12 تشرين الأول، قرار إنشاء بعثة في إطار السياسة الأمنية والدفاعية المشتركة تحت اسم «بعثة دعم الاتحاد الأوروبي للبنان»، لتكون عنصراً مهماً في منظومة الدعم الدولية الجديدة.وسيتناول الوزير الفرنسي، خلال لقاءاته مع المسؤولين اللبنانيين، أهمية تنفيذ الإصلاحات الأساسية اللازمة لإنعاش البلاد واستعادة عافيتها، كما سيؤكد استمرار جهود فرنسا في الاستجابة للحاجات الإنسانية الطارئة في لبنان.