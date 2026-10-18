تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

هل تدخل الدولة اختبار المواجهة مع "حزب الله"؟

Lebanon 24
18-10-2026 | 22:59
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
هل تدخل الدولة اختبار المواجهة مع حزب الله؟
هل تدخل الدولة اختبار المواجهة مع حزب الله؟ photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
كتب نخلة عضيمي في "نداء الوطن": تطرح التطورات الأمنية والقضائية المتسارعة تساؤلات جدية حول مستقبل العلاقة بين الدولة و"حزب الله"، في ظل مؤشرات إلى تحوّل كبير ومفصلي.فالتطوّر الأخطر بعد مداهمة مستودع الأدوية وملف المتفجّرات، يكمن في انتقال الأجهزة الأمنية والقضاء من مرحلة التنسيق مع مسؤولي "حزب الله" لتسهيل تنفيذ المهمات الأمنية، إلى مرحلة التحقيق مع بعض هؤلاء المسؤولين وملاحقتهم قضائيًا. كلّ المؤشرات، من العراضات شبه العسكرية للحزب أمام المستودع الفاسد، وصولا إلى إقفال مداخل بيروت بشبّيحته وكتيبة الدراجات النارية، تؤكّد أنّ انتقال الملاحقات إلى مستويات أعلى سيدفع "حزب الله" إلى تصعيد الضغط في الشارع، وصولا إلى التلويح بنقل المواجهة إلى الداخل. ووصول التحقيقات إلى مستويات تنظيمية أعلى سيشكّل اختبارًا للدولة، وسينقل فعليًا الكلام حول حصرية السلاح إلى التنفيذ على الأرض، وقد يكون شرارة تنطلق معها المواجهة الفعلية مع الدويلة.
Advertisement
وتؤكّد المعلومات أنّ قرارًا باستخدام القوة قد اتُّخذ بالفعل، وينتظر ساعة الصفر التي يحدّدها الأمين العام للحزب نعيم قاسم إذا تطوّر مسار استهداف بنية نفوذ "حزب الله" ومصالحه الأمنية والتنظيمية. لكنّ الردّ الرسمي لم يتأخّر، وظهر في الانتشار اللافت للجيش في محيط الضاحية الجنوبية. كلّ الاحتمالات واردة، فالحزب يهدّد بمعادلته الجهنمية: إمّا الدويلة وإمّا المواجهة الداخلية. وما علينا سوى الانتظار.
وكتب غاصب المختار في"اللواء": كان من الطبيعي أن تتفاقم سياسياً وقضائياً وأمنياً مسألة ضبط شحنتي متفجرات للمقاومة في ظهر البيدر والبقاع، وضبط أدوية فاسدة والتعرّض للقوى الأمنية في منطقة غاليري سمعان.
لكن ما فاقم الأزمة أكثر هو التدخّل الأميركي المباشر في قضايا داخلية لبنانية، ومحاولة فرض قرارات صارمة على السلطة اللبنانية تخدم التوجه الأميركي الجديد في لبنان بالتدخّل في كل شاردة وواردة وفي كل كبيرة وصغيرة.
كان من الأجدى بالإدارة الأميركية التي تتبنّى كل مطالب وشروط وتوجهات كيان الاحتلال الإسرائيلي في لبنان، أن تترك للمسارات الرسمية اللبنانية القضائية والأمنية المتشدّدة التي بوشر بها لمتابعة ملف المتفجرات لأن تأخذ مجراها القانوني، لا سيما لناحية توجه الحكومة لإحالة القضية على المجلس العدلي، كونها تمسّ الأمن القومي كما صرّح بالأمس وزير العدل عادل نصار.لكن اتصال وزير الخارجية الأميركية ماركو روبيو برئيس الجمهورية وتناوله مسائل المتفجرات وما تم إعلانه عن طلبه التشدّد في التحقيق ونشر نتائجه وأسماء من يقف وراء نقل المتفجرات ووجهتها وحصول واشنطن على التفاصيل كاملة، هذا عدا الاستثمار السياسي الأميركي والداخلي لمسألة المتفجرات لتوجيهها نحو احتمال أن يكون هدف نقل المتفجرات تنفيذ عمليات اغتيال سياسية في لبنان، أثار مزيداً من القلق والإرباك في القضاء أولاً وفي الشارع ثانياً. ومن مؤشرات التدخّل الأميركي في كل المسائل حتى التنموية والاجتماعية والمعيشية منها، جولة السفير الأميركي عيسى قبل يومين على مطار القليعاتفي عكار للتأكّد من جهوزية تشغيله، وسط تساؤلات عن سبب الاهتمام الأميركي بتشغيل المطار والاطمئنان الى سلامة الاجراءات فيه، هل هو تمهيد لإحتمال استخدامه لأغراض عسكرية وأمنية أميركية في لبنان ولأي هدف عسكري أو أمني؟ كل هذا الضغط الأميركي المباشر على لبنان وفرض مزيد من المطالب والشروط تحت طائلة حجب الدعم، لن يؤدي في بلد مثل لبنان سوى الى مزيد من التأزّم وتصعيد التوتر الداخلي والانشغال بمشكلات داخلية عن مواجهة مشكلة الاحتلال الإسرائيلي.
مواضيع ذات صلة
واشنطن تطالب بإجراءات قابلة للتنفيذ لمواجهة استقلالية "حزب الله" وفرض سلطة الدولة
lebanon 24
Lebanon24
19/10/2026 16:35:59 Lebanon 24 Lebanon 24
مُعضلة إسرائيل الجديدة في سوريا: هل ينجح نموذج نتنياهو مع روسيا أمام "اختبار تركيا"؟
lebanon 24
Lebanon24
19/10/2026 16:35:59 Lebanon 24 Lebanon 24
"حزب الله" والحكومة… اختبار القوة السياسية
lebanon 24
Lebanon24
19/10/2026 16:35:59 Lebanon 24 Lebanon 24
"حزب الله" يرفع سقف المواجهة لعدم "محاكمته"
lebanon 24
Lebanon24
19/10/2026 16:35:59 Lebanon 24 Lebanon 24

وزير الخارجية

الأمين العام

الإسرائيلي

اللبنانية

حزب الله

الجمهوري

إسرائيل

جمهورية

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
09:17 | 2026-10-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
09:11 | 2026-10-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
08:54 | 2026-10-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
08:39 | 2026-10-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
08:29 | 2026-10-19 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
09:17 | 2026-10-19
Lebanon24
09:11 | 2026-10-19
Lebanon24
08:54 | 2026-10-19
Lebanon24
08:39 | 2026-10-19
Lebanon24
08:29 | 2026-10-19
Lebanon24
08:29 | 2026-10-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24