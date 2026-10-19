تفاصيل جديدة عن "نفق الزعيترية".. هذا ما تبين

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كشفت معلومات " " تفاصيل جديدة تتعلق بـ"النفق" الذي عُثر عليه في منطقة الرويسات - الجديدة - الزعترية، إذ تبيّن أنه عبارة عن حفرة عمودية وفيها جوانب أفقية لا تتصل بأي مخارج أخرى، خلافاً لما قد توحي به طبيعة الأنفاق التقليدية.وبحسب المعلومات، فقد جرى توقيف عدد من الأشخاص الذين تبيّن أنهم ينشطون في الموقع ، بهدف البحث عن مقتنيات أثرية وقطع ذهبية، بعدما كانت الحفرة قد أُعدّت لهذه الغاية قبل أشهر طويلة.وأشارت المعلومات إلى أن الكشف العسكري على الموقع لم يُظهر أي مؤشرات إلى استخدام الحفرة لأغراض عسكرية، خصوصاً أن طبيعتها العمودية بشكل إجمالي مع وجود جوانب أفقية، تختلف عن الأنفاق العسكرية التي تُنشأ عادةً بشكل أفقي لتأمين ممرات ومسارات تنقّل.وبناءً على المعطيات المتوافرة، فإن الحفرة المكتشفة لا تُعدّ نفقاً عسكرياً، فيما من المنتظر انتهاء التحقيقات لجلاء الملابسات كاملة.