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لبنان

إسرائيل تزعم استمرار نشاط "حزب الله" داخل منشأة عسكرية في كفرا

Lebanon 24
20-10-2026 | 03:18
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إسرائيل تزعم استمرار نشاط حزب الله داخل منشأة عسكرية في كفرا
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أعلن الجيش الإسرائيلي، في بيان، عبر "أكس" عن "توثيق مصوّر قال إنه يُظهر عناصر من حزب الله ينقلون وسائل قتالية ومعدات عسكرية من منشأة في بلدة كفرا جنوب لبنان، بعد أشهر من إعلان الجيش اللبناني اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها".

وبحسب البيان الإسرائيلي، "تعود القضية إلى كانون الأول 2025، حين طُلب من الجيش اللبناني التعامل مع المنشأة عبر الآلية الأميركية، قبل أن يعلن لاحقًا اتخاذ الإجراءات اللازمة. إلا أن الجيش الإسرائيلي ادّعى أن نشاطًا عسكريًا استمر داخل الموقع، وأن عناصر من الحزب حاولوا نقل معدات قتالية منه إلى شاحنة".

وأضاف البيان أن "القوات الإسرائيلية استهدفت الشاحنة ودمّرتها، بما فيها الوسائل القتالية التي كانت محمّلة عليها، معتبرًا أن المشاهد، وفق توصيفه، تثير تساؤلات بشأن مدى تنفيذ الترتيبات الأمنية في جنوب لبنان".

 وقال: "نتوقع من الجيش اللبناني اتخاذ إجراءات أكثر حزمًا وفعالية للوفاء بمسؤولياته، ومنع وجود الوسائل القتالية والبنى التحتية العسكرية التابعة لتنظيم حزب الله الإرهابي في جنوب لبنان".
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