تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

خطاب "حزب الله" يرفع منسوب القلق من الصدام الداخلي

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
21-10-2026 | 07:00
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
خطاب حزب الله يرفع منسوب القلق من الصدام الداخلي
خطاب حزب الله يرفع منسوب القلق من الصدام الداخلي photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
يقول مرجع سياسي مخضرم إنه حين يصبح التلويح بالسلاح جزءًا من الخطاب السياسي الداخلي، لا يعود الأمر مجرّد سجال حول المقاومة أو خلاف على الخيارات الاستراتيجية، بل يتحوّل إلى إنذار يستوجب التوقف عنده. فلبنان الذي يواجه اعتداءات إسرائيلية ويحتاج إلى تحصين جبهته الداخلية، لا يحتمل أن يجد نفسه أمام معادلة تُخيّره بين القبول بسلاح خارج سلطة الدولة والخوف من مواجهة داخلية إذا طالب بوضعه تحت سقفها.
Advertisement
وفي رأي هذا المرجع أن ما صدر عن رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب محمد رعد وعدد من نواب "حزب الله" يطرح سؤالًا بالغ الخطورة: هل يدرك الحزب أن التلويح بإمكان استخدام السلاح في الداخل دفاعًا عن المقاومة لا يحصّن موقعه، بل قد يعمّق المخاوف منه ويوسّع دائرة الاعتراض على احتفاظه بقرار عسكري مستقل؟ فالوحدة الوطنية لا تُصان بالتحذير من الصدام، ولا تُبنى على مطالبة اللبنانيين بالصمت كلما طُرح سؤال السيادة وحصرية السلاح.
ويذهب هذا المرجع إلى تحديد المشكلة، التي لم تعد في ارتفاع نبرة الخطاب، بل في المعادلة التي يوحي بها. فعلى الحكومة أن تتحمّل مسؤولية الأمن، لكن ليس بالضرورة أن تمتلك وحدها أدوات القرار؛ وللمؤسسات الشرعية أن تطالب بحصرية السلاح، لكن عليها أن تحسب حساب ردّ الفعل إذا حاولت ترجمة قراراتها إلى إجراءات عملية. وهذه معادلة لا يمكن أن تشكّل أساسًا لدولة ذات سيادة، لأنّها تضع سلطة المؤسسات تحت ضغط ميزان القوة بدل أن تجعل القانون المرجعية النهائية للجميع.
ويشير هذا المرجع إلى أن ذلك لا يعني تجاهل الاحتلال الإسرائيلي أو التقليل من أخطاره، بل إنّ مواجهة الاعتداءات تتطلّب دولة قادرة وجيشًا قويًا وقرارًا وطنيًا موحّدًا. أمّا إبقاء السلاح خارج سلطة الدولة بذريعة الخطر الإسرائيلي، فيُبقي لبنان أسير حلقة مفرغة. فلا سيادة مكتملة، ولا استراتيجية دفاعية متفق عليها، ولا ضمانة حقيقية تمنع تكرار الحروب.
وتزداد خطورة المشهد عندما يُطرح احتمال المواجهة مع الجيش، ولو بصورة غير مباشرة. فالجيش، كما يؤكد الجميع، ليس خصمًا سياسيًا ولا طرفًا في نزاع حزبي، بل هو المؤسسة التي يُفترض أن تحمي اللبنانيين جميعًا. وأي محاولة لوضعه في مواجهة مع مكوّن لبناني ستكون مقامرة بمصير البلاد، لا مجرّد ورقة ضغط في معركة سياسية.
كذلك، فإنّ قضية شحنة المتفجرات المضبوطة في ضهر البيدر تفرض سؤالًا لا يمكن القفز فوقه: هل تستطيع الدولة التحقيق في نشاط أمني أو عسكري وتحديد المسؤوليات وفق القانون، أم أنّ بعض الملفات ستبقى محكومة باعتبارات القوة والتهديد؟ إنّ إقرار الحزب بملكية الشحنة وتأكيده أنها كانت مخصّصة لمواجهة العدو الإسرائيلي لا يُغنيان عن التحقيق، ولا يمنحان أي جهة حق تجاوز المؤسسات المختصة.
الأخطر أن الرهان على تخويف اللبنانيين من الفتنة قد لا يؤدي إلى إخضاعهم، بل إلى زيادة قناعتهم بأنّ استمرار السلاح خارج سلطة الدولة بات مشكلة وطنية لا يمكن تأجيلها إلى ما لا نهاية. فاللبنانيون الذين خبروا الحروب يدركون أن التهديد بالحرب الأهلية لا يحمي السلم الأهلي، بل يضعه رهينةً لمعادلات القوة.
المطلوب اليوم، في رأي أكثرية اللبنانيين، ليس استسلام الدولة لميزان السلاح، ولا دفع البلاد إلى مواجهة غير محسوبة، بل فرض معادلة واضحة: لا حماية للبنان من دون دولة، ولا دولة كاملة السيادة مع قرار عسكري خارج مؤسساتها. وهذا يقتضي مسارًا جديًا يربط بين الانسحاب الإسرائيلي، وتعزيز قدرات الجيش، ووضع السلاح والقرار الأمني تحت سلطة الدولة، بعيدًا من المهل المفتوحة والوعود التي لا تُنفّذ.
السؤال الذي يواجه "حزب الله" لم يعد ما إذا كان قادرًا على رفع سقف خطابه، بل ما إذا كان مستعدًا للاعتراف بأنّ لبنان تغيّر، وأنّ شرعية أي سلاح لا يمكن أن تكون شأنًا يقرّره حامله وحده. فالدولة ليست طرفًا يفاوض على حقّه في السيادة، والجيش ليس هدفًا للضغط السياسي، والوحدة الوطنية ليست امتيازًا يُمنح لمن يقبل بمعادلة القوة.
إذا كان الحزب يريد حماية لبنان، فعليه أن يثبت أن سلاحه لن يتحوّل إلى وسيلة لفرض خياراته على اللبنانيين. أمّا إذا أصبح الاعتراض على السلاح مدخلًا للتلويح بالصدام، فإنّ الخطر لا يعود محصورًا في مصير السلاح، بل يمتدّ إلى مصير الدولة نفسها.
المصدر: خاص "لبنان24"
مواضيع ذات صلة
أيوب تدعو وزراء "حزب الله" إلى مغادرة الحكومة: خطابهم يناقض قراراتها
lebanon 24
Lebanon24
21/10/2026 16:55:05 Lebanon 24 Lebanon 24
"حزب الله" يرفع سقف المواجهة لعدم "محاكمته"
lebanon 24
Lebanon24
21/10/2026 16:55:05 Lebanon 24 Lebanon 24
"حزب الله" يرفع جهوزيته ويتفادى "اسقاط الحكومة" وسط استمرار العدوان جنوبا
lebanon 24
Lebanon24
21/10/2026 16:55:05 Lebanon 24 Lebanon 24
"حزب الله" يرفع سقف المواجهة والضغوط نحو التصعيد
lebanon 24
Lebanon24
21/10/2026 16:55:05 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

مقالات لبنان24

النائب محمد رعد

الوحدة الوطنية

الحرب الأهلية

النائب محمد

ضهر البيدر

الإسرائيلي

نائب محمد

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
09:47 | 2026-10-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
09:47 | 2026-10-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
09:30 | 2026-10-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
09:21 | 2026-10-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
09:16 | 2026-10-21 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
09:47 | 2026-10-21
Lebanon24
09:47 | 2026-10-21
Lebanon24
09:30 | 2026-10-21
Lebanon24
09:21 | 2026-10-21
Lebanon24
09:16 | 2026-10-21
Lebanon24
09:05 | 2026-10-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24