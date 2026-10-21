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لبنان

سلام استقبل الدوسري: لبنان يقف إلى جانب السعودية ويدعم الجهود التي تبذلها لحماية أراضيها ومواطنيها

Lebanon 24
21-10-2026 | 07:14
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سلام استقبل الدوسري: لبنان يقف إلى جانب السعودية ويدعم الجهود التي تبذلها لحماية أراضيها ومواطنيها
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استقبل رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام في السراي الكبير سفير المملكة العربية السعودية لدى لبنان فهد بن عبد الرحمن الدوسري.
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وفي بداية اللقاء، نقل السفير الدوسري إلى الرئيس سلام تحيات ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز.

وجرى خلال اللقاء البحث في العلاقات الثنائية وسبل تعزيز التعاون بين البلدين الشقيقين، حيث أكد السفير الدوسري وقوف المملكة العربية السعودية إلى جانب لبنان، مثمّناً الجهود التي تبذلها الحكومة اللبنانية للحفاظ على الدولة ومؤسساتها الوطنية.

من جهته، أكد الرئيس سلام وقوف لبنان إلى جانب المملكة العربية السعودية ودعمه للجهود التي تبذلها لحماية أراضيها ومواطنيها.

كما تناول البحث الخطوات العملية لتفعيل اللجنة السعودية اللبنانية المشتركة، استكمالاً لما جرى الاتفاق عليه خلال لقاء الرئيس سلام ووزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان في نيويورك الشهر الماضي، بهدف تعزيز التعاون والتنسيق بين البلدين في مختلف المجالات.
 
 
السفير العراقي
 
 
كما استقبل سلام، السفير العراقي لدى لبنان محمد رضا الحسيني، في زيارة بروتوكولية لمناسبة تسلّمه مهامه الدبلوماسية في لبنان.

وجرى خلال اللقاء عرض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها، كما تناول البحث التحضيرات للزيارة المرتقبة لرئيس مجلس الوزراء العراقي علي فالح الزيدي إلى لبنان الشهر المقبل.
 
 
 
 
وفد من بعلبك - الهرمل
 
واستقبل سلام، وفداً من منطقة بعلبك الهرمل، وجرى خلال اللقاء البحث في عدد من الشؤون الإنمائية والخدماتية التي تهمّ المنطقة واحتياجات أهلها.
 
 
 
 
ريزا
 
 
واستقبل سلام، نائب المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان، منسق الشؤون الإنسانية عمران ريزا.

وجرى خلال اللقاء البحث في المشاريع والبرامج التي تنفذها وكالات الأمم المتحدة في لبنان، ولا سيما في الجنوب.
 
 
 
 
وفد من جامعة الروح القدس – الكسليك
 
واستقبل سلام، وفداً من جامعة الروح القدس – الكسليك، ضمّ عميد كلية الآداب والعلوم الأب البروفسور فريد المجبّر، ومستشار رئيس الجامعة البروفسور نعمة عازوري.
 
 
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