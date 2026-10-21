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لبنان

تسأولات بشأن المؤتمر

"خاص لبنان24"

|
Lebanon 24
21-10-2026 | 14:15
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لوحظ أن عددًا من الشخصيات الناشطة في الشأن السياسي عبّروا، خلال إطلالاتهم الإعلامية اليوم، عن استيائهم من التغطية الإعلامية للقاء الوطني، معتبرين أنّ المؤتمر لم يحظَ بالاهتمام الإعلامي المطلوب.


وبحسب هذه الشخصيات، فقد حضرت وسائل إعلام عدّة لتغطية المؤتمر، إلا أنّهم فوجئوا بعدم بثّ التغطيات أو نشر مجريات اللقاء، ما أثار تساؤلات لديهم بشأن أسباب عدم تسليط الضوء عليه.
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وأعربت هذه الشخصيات عن غضبها من هذا الأمر خلال مقابلاتها، معتبرة أنّ هناك توجّهًا لعدم إبراز المؤتمر إعلاميًا، خلافًا لما شهدته مؤتمرات سابقة عُقدت في السياق نفسه، وحظيت بتغطية إعلامية أوسع.
المصدر: خاص "لبنان24"
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