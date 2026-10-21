تسأولات بشأن المؤتمر

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وبحسب هذه الشخصيات، فقد حضرت وسائل إعلام عدّة لتغطية المؤتمر، إلا أنّهم فوجئوا بعدم بثّ التغطيات أو نشر مجريات اللقاء، ما أثار تساؤلات لديهم بشأن أسباب عدم تسليط الضوء عليه.وأعربت هذه الشخصيات عن غضبها من هذا الأمر خلال مقابلاتها، معتبرة أنّ هناك توجّهًا لعدم إبراز المؤتمر إعلاميًا، خلافًا لما شهدته مؤتمرات سابقة عُقدت في السياق نفسه، وحظيت بتغطية إعلامية أوسع.