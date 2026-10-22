وفد من "مسيحيي المشرق" يزور السفير البابوي.. ودعم لصمود أهالي الجنوب

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زار وفد من مركزية "مسيحيي المشرق"، برئاسة وسيم أبو رجيلي، السفير البابوي في المونسنيور باولو بورجيا، في مقر السفارة في درعون، حيث سلّمه حصيلة تبرعات جُمعت خلال نشاط "غداء المجدرة"، دعماً لأهالي الجنوب الصامدين في قراهم.وخلال اللقاء، عرض الوفد أبرز نشاطات المركزية ومبادراتها الإنسانية، فيما شكر السفير البابوي القائمين على المبادرة، مؤكداً استمرار جهود السفارة البابوية والكرسي الرسولي لمساندة سكان القرى الجنوبية، ولا سيما منهم، ومساعدتهم على البقاء في أرضهم.وتطرق بورجيا إلى الصعوبات التي تواجه إيصال المساعدات إلى القرى المتضررة، مشيراً إلى العراقيل والاعتداءات التي تعيق وصول الإعانات وتحرم الأهالي من الاستفادة من أراضيهم ومواسمهم الزراعية.وشدد على مواصلة الجهود الرامية إلى تخفيف معاناة سكان الجنوب وتعزيز صمودهم، فيما اختُتم اللقاء بالتأكيد على استمرار التواصل والتعاون في المبادرات الإنسانية المقبلة.