تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

باسيل يتابع تصريف التفاح اللبناني.. كتاب الى هذه الدول العربية

Lebanon 24
22-10-2026 | 11:29
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
باسيل يتابع تصريف التفاح اللبناني.. كتاب الى هذه الدول العربية
باسيل يتابع تصريف التفاح اللبناني.. كتاب الى هذه الدول العربية photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
واصل رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل متابعة   تصريف التفاح اللبناني، وفي هذا الإطار وجّه كتاباً جديداً إلى سفراء المملكة العربية السعودية وقطر والكويت والإمارات ومصر، مقدماً اقتراح آلية لدعم تصريف التفاح وتعزيز التعاون التجاري الزراعي.
Advertisement


وجاء في كتاب باسيل: أتوجّه إلى سعادتكم بموضوع يمسّ شريحة واسعة من المزارعين والتجار والمصدّرين اللبنانيين، ولا سيما في المناطق الجبلية التي يشكّل إنتاج التفاح فيها مورداً أساسياً لمعيشة آلاف العائلات، في ظلّ التحديات المتزايدة التي يواجهها هذا القطاع.

بالتجربة تبيّن أنّ أزمة التفاح اللبناني لا ترتبط حصراً بإجراءات دخول الأسواق الخارجية في دولكم، إذ إنّ عدداً من الأسواق التقليدية لا يزال متاحاً أمام المنتجات الزراعية اللبنانية، وإن كانت بعض العقبات الإجرائية قائمة. وتتمثّل إحدى أبرز الصعوبات في إشتداد المنافسة مع إنتاج دول عديدة، بالتزامن مع إرتفاع كلفة الإنتاج والتوضيب والنقل والشحن في لبنان، فضلاً عن زيادة العرض في الأسواق المستوردة، بما يضغط على الأسعار ويحدّ من قدرة المنتج اللبناني على المنافسة.

من هنا، نرى أنّ دعم هذا القطاع يستدعي البحث عن آليات عملية ومستدامة لتصريف الإنتاج، تتجاوز الإكتفاء بالمطالبة بتسهيل دخول الأسواق، وتستفيد من فرص التعاون التجاري والمؤسساتي بين الدول الشقيقة.
وفي هذا الإطار، نقترح دراسة إمكانية تخصيص جزء من إحتياجات المؤسسات العامة في دولتكم، ولا سيما الجهات المعنية بالتموين الغذائي للقوات المسلحة، والمؤسسات التعليمية والصحية، وغيرها من الجهات التي تؤمّن المواد الغذائية بصورة دورية، لشراء التفاح اللبناني مباشرةً من المصدّرين والمنتجين اللبنانيين، وفق آلية واضحة وشفافة، وبما يتوافق مع القوانين والأنظمة المعمول بها في دولتكم ومعايير سلامة الغذاء والجودة المعتمدة لديها.

ومن شأن دراسة هذا المقترح، في حال توافرت شروطه وإمكانات تطبيقه، أن تتيح قناة إضافية لتصريف الإنتاج اللبناني، وتساهم في تخفيف الضغوط عن المزارعين والتجار، وتعزّز في الوقت نفسه التبادل التجاري والتعاون الإقتصادي بين بلدينا، بما يحقق منفعة متبادلة للطرفين.

وعليه، نأمل من سعادتكم التكرّم بنقل هذا المقترح إلى الجهات المختصة، والبحث في مدى إمكانية إعتماده أو تطوير آلية مناسبة لتنفيذه، بما يراعي الأطر القانونية والإدارية المعمول بها، ويضمن الشفافية والتنافسية في عمليات الشراء.

إنّنا على ثقة بأنّ العلاقات الأخوية والتاريخية التي تجمع بلدينا تشكّل أرضية مناسبة للبحث في مبادرات عملية من هذا النوع، بما يعزّز التعاون بين البلدين ويساهم في دعم القطاع الزراعي اللبناني، الذي يشكّل ركيزة اقتصادية واجتماعية أساسية للعديد من المناطق والعائلات.
 
مواضيع ذات صلة
باسيل يواصل متابعة ملف تصدير التفاح اللبناني
lebanon 24
Lebanon24
23/10/2026 01:58:57 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس جوزاف عون: لا بدّ من اتخاذ إجراءات للحدّ من تأثير الأزمات العالمية والإقليمية على القطاع الزراعي وسأواصل الاتصالات مع دول عربية لتسهيل تصريف التفاح اللبناني
lebanon 24
Lebanon24
23/10/2026 01:58:57 Lebanon 24 Lebanon 24
بوادر ازمة تصريف التفاح وتحركات مرتقبة
lebanon 24
Lebanon24
23/10/2026 01:58:57 Lebanon 24 Lebanon 24
هل تنحسر أزمة تصدير التفاح اللبناني بعد نجاح الاتصالات لفتح الأسواق العربية؟
lebanon 24
Lebanon24
23/10/2026 01:58:57 Lebanon 24 Lebanon 24

التيار الوطني الحر

التيار الوطني

اللبناني على

جبران باسيل

اللبنانية

السعودية

التيار

التزام

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
16:57 | 2026-10-22
Lebanon24
16:34 | 2026-10-22
Lebanon24
16:14 | 2026-10-22
Lebanon24
16:11 | 2026-10-22
Lebanon24
15:47 | 2026-10-22
Lebanon24
15:33 | 2026-10-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24