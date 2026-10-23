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لبنان

خطفاه بحثاً عن المال... توقيف شخصين على حاجز ضهر البيدر

Lebanon 24
23-10-2026 | 03:27
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خطفاه بحثاً عن المال... توقيف شخصين على حاجز ضهر البيدر
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أوقفت قوى الأمن الداخلي شخصين عند حاجز ضهر البيدر، للاشتباه بتورطهما في عملية خطف وقعت في محلة المعاملتين.

والموقوفان هما "ع. ف." مواليد عام 1994 و"و. ف." مواليد عام 1978، وكلاهما لبناني.

وبحسب التحقيقات، شارك الموقوفان مع آخرين في استدراج الضحية وخطفه بتكليف من شخص على خلاف مالي معه، بعدما اعتقدوا أنه يحمل مبلغاً من المال. وأُطلق النار عندما حاول الفرار، قبل اقتياده إلى مكان مجهول ثم الإفراج عنه بعدما تبيّن أنه لا يحمل أموالاً.

وضُبط بحوزة الموقوفين وفي سيارتهما ثلاثة مسدسات حربية، وسترات وقمصان وشعارات تعود إلى مؤسسة أمنية، إضافة إلى قناع وقفازات وخرائط وأدوات للحفر.

كما عُثر على 109 قطع نحاسية على شكل ليرات ذهبية، و950 قطعة معدنية وتماثيل وسبائك باللون الذهبي، إضافة إلى ست قطع ذهبية قديمة.

وسُلّم الموقوفان والمضبوطات إلى القطعة المختصة، فيما تتواصل التحقيقات وملاحقة بقية المتورطين.

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