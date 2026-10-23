تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

خطة للنقل المشترك في لبنان: 54 خطاً و300 حافلة لخدمة 60 ألف راكب

Lebanon 24
23-10-2026 | 04:00
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
خطة للنقل المشترك في لبنان: 54 خطاً و300 حافلة لخدمة 60 ألف راكب
خطة للنقل المشترك في لبنان: 54 خطاً و300 حافلة لخدمة 60 ألف راكب photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-

نظمت وزارة الأشغال العامة والنقل، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، لقاء بعنوان "نحو تطوير النقل المشترك في لبنان"، برعاية رئيس مجلس الوزراء نواف سلام وحضوره، ومشاركة وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني.

 
Advertisement
سلام

وقال سلام إن لبنان يحتاج إلى عدد أكبر من الحافلات وإلى خطوط إضافية تربط المناطق وتخدم المدن الكبرى وضواحيها، ولا سيما بيروت وطرابلس وصيدا وصور وزحلة وغيرها.

وشدد على أن زيادة عدد الحافلات وحدها لا تكفي، بل يجب أن تقترن بانتظام المواعيد ووضوح المسارات وعدالة التعرفة وسلامة المحطات، إلى جانب تأمين الصيانة المستمرة.

وأكد سلام ضرورة وضع خطة لإنشاء شبكة نقل عام حديثة ومنتظمة، تربط المناطق اللبنانية بعضها ببعض، وتصل القرى والبلدات بمراكز الأقضية والمحافظات، وتسهّل التنقل داخل المدن الكبرى.

وأشار إلى أن تحسين النقل العام يشكل وسيلة عملية لزيادة القدرة الشرائية للمواطنين، وتوسيع فرص العمل، وتقريب الخدمات منهم.

 
وزير الاشغال

بدوره، أكد رسامني ضرورة تطوير شبكة النقل المشترك، لافتاً إلى أن الوزارة تعمل على تخفيف الأعباء عن المواطنين.

وأوضح أن شبكة النقل المشترك في لبنان تنقل حالياً نحو ثمانية آلاف راكب يومياً، مشيراً إلى أن الهدف هو بناء منظومة متكاملة تلبي حاجات المواطنين.

وكشف أن الخطة تتضمن إنشاء مسارات جديدة، وتشغيل 54 خطاً و300 حافلة، بهدف نقل نحو 60 ألف راكب يومياً.

من جهته، قال الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالإنابة ثائر شريدي إن الاستثمار في النقل المشترك هو استثمار في تعافي لبنان.

وأضاف أن فوائد هذا الاستثمار تتجاوز إيرادات النقل، لتشمل تخفيف الأعباء عن الأسر، وتوسيع فرص العمل، وتنشيط الحركة الاقتصادية، والحد من الأثر البيئي.

من جهته، اعتبر المدير العام لسكك الحديد والنقل المشترك زياد شيا انه لا يمكن النظر إلى قطاع النقل بمعزل عن سائر القطاعات والأخرى بل هو أحد أعمدة الحياة الإقتصادية والإجتماعية.
 
مواضيع ذات صلة
وزير الاشغال: شبكة النقل المشترك في لبنان تنقل يوميا 8 آلاف راكب
lebanon 24
Lebanon24
23/10/2026 11:39:48 Lebanon 24 Lebanon 24
المؤسسة العامة للسكك الحديد والنقل المشترك تسلّمت 20 حافلة من سلطنة عُمان
lebanon 24
Lebanon24
23/10/2026 11:39:48 Lebanon 24 Lebanon 24
سلام: نعمل على خطة متكاملة ومتطوّرة للنقل العام بين المناطق وداخل المدن الكبرى تتضمّن أكثر من 250 حافلة جديدة لتوفير خيار أقلّ كلفة للمواطنين في تنقّلاتهم اليومية والحدّ من ازدحام السير
lebanon 24
Lebanon24
23/10/2026 11:39:48 Lebanon 24 Lebanon 24
الجزائر.. قتيل و21 جريحاً إثر انقلاب حافلة لنقل الركاب
lebanon 24
Lebanon24
23/10/2026 11:39:48 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

إقتصاد

وزارة الأشغال العامة والنقل

رئيس مجلس الوزراء

الأمم المتحدة

المدير العام

مجلس الوزراء

اللبنانية

من جهته

المحطات

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
04:36 | 2026-10-23
Lebanon24
04:31 | 2026-10-23
Lebanon24
04:29 | 2026-10-23
Lebanon24
04:25 | 2026-10-23
Lebanon24
04:24 | 2026-10-23
Lebanon24
04:15 | 2026-10-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24