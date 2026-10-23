نفي أميركي لوجود مقترح لتغيير بنية النظام اللبناني.. إحالة ملف المتفجرات إلى "المجلس العدلي" ينتظر انتهاء التحقيقات

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بدا واضحاً تصاعد الانقسام السياسي الداخلي على خلفية ما جرى في الخميس الفائت ، في وقت أبقى مجلس الوزراء طلب إحالة ملف المتفجرات العائدة إلى «حزب الله» المضبوطة في ضهر البيدر ومنطقة القصر إلى المجلس العدلي قيد البحث، في انتظار تقدم التحقيقات القضائية، فيما تحدث مصدر وزاري عن تفاهم سياسي بين رئيس الجمهورية جوزيف عون، ورئيس مجلس النواب نبيه بري، ورئيس الحكومة نواف سلام، سبق الجلسة الحكومية وأسهم في التوصل إلى هذا المخرج الذي لم يمنع انسحاب وزراء «القوات اللبنانية»، كما لم يمنع تصاعد الانتقادات السياسية لعدم حسم الإحالة.وكشف مصدر وزاري لـ«الشرق الأوسط» عن أن «تفاهماً سياسياً سبق جلسة مجلس الوزراء، وأسهم في تمرير النقاش بشأن إحالة الملف إلى المجلس العدلي من دون إشكالات»، مشيراً إلى أن «اتصالات ومشاورات جرت بين رئيس الجمهورية جوزيف عون، ورئيس مجلس النواب نبيه بري، ورئيس الحكومة نواف سلام، وأفضت إلى توافق على كيفية مقاربة الملف والتعامل معه داخل مجلس الوزراء».وأوضح المصدر أن «مجلس الوزراء ارتأى، رغم معارضة وزراء (القوات اللبنانية)، إبقاء التحقيق في عهدة القضاء العسكري الذي يتولى الملف حالياً، على أن يُبنى أي قرار لاحق بشأن إحالته إلى المجلس العدلي على النتائج التي يتوصل إليها التحقيق»، مؤكداً أن «خيار الإحالة إلى المجلس العدلي لم يُلغَ أو يُستبعد من الحسابات، وإنما تُرك مفتوحاً في انتظار اتضاح المعطيات القضائية».وشدد على أن «التفاهم السياسي الذي حصل لا يعني صرف النظر عن المجلس العدلي، بل يقوم على إعطاء القضاء العسكري المجال لاستكمال تحقيقاته، فإذا أظهرت النتائج ما يستوجب إحالة القضية إلى المجلس العدلي، يُصار إلى اتخاذ القرار المناسب، أما إذا لم تظهر معطيات تستدعي ذلك فسيبقى الملف ضمن مساره القضائي الحالي».في المقابل، قطعت واشنطن الطريق على التكهنات بشأن تغيير النظام السياسي اللبناني، مع إبقاء الضغط على ملف نزع سلاح " ".وفي هذا السياق، أكد المتحدث باسم الخارجية الأميركية تومي بيغوت، في منشور عبر منصة "إكس"، أنه "لا يوجد مقترح أميركي تركي يتعلق بلبنان، ولا أي مقترحات تدعمها لتغيير بنية النظام السياسي اللبناني التي أرساها اتفاق الطائف".وشدّد بيغوت على التزام واشنطن الكامل بالعمل مع وإسرائيل ضمن الإطار الثلاثي لإنهاء دوامة الصراع بين الجانبين، محدّدًا ثلاثة أهداف رئيسية لهذا المسار: نزع سلاح "حزب الله"، الذي وصفه بأنه وكيل لإيران وتصنّفه الولايات المتحدة منظمة إرهابية، وتحقيق أمن طويل الأمد للبنان وإسرائيل، وإقامة علاقات سلمية بين البلدين تقوم على الاحترام المتبادل للسيادة ووحدة الأراضي.وكتبت" نداء الوطن": كشفت محادثات "تامبا" عن اتساع الفجوة بين التعهّدات بنزع سلاح "حزب الله" والتنفيذ الفعلي على الأرض، وسط قناعة أميركية بأن "الحزب" يستغل المراوحة السياسية والدبلوماسية لإعادة بناء قدراته العسكرية والمالية وتعزيز نفوذه داخل مؤسسات الدولة. وعلم "نداء الوطن" أنه لم يُحدَّد بعد موعد لاستئناف المفاوضات، في انتظار اتضاح مسار المرحلة المقبلة على ضوء نتائج الانتخابات ، وخصوصًا الأميركية.إلى ذلك، أشارت مصادر أميركية، في حديث إلى مراسلة "نداء الوطن"، إلى أن واشنطن لم تعد تكتفي بجمع السلاح، بل تطالب بتفكيك البنية التنظيمية والأمنية والمالية لـ"الحزب"، وفق آليات تحقّق واضحة ونتائج لا رجعة عنها. ومع تزايد الإحباط من بطء التنفيذ، تتجه الإدارة الأميركية إلى تشديد الضغوط، عبر ربط المساعدات العسكرية والمالية وإعادة الإعمار بخطوات ملموسة، وتوسيع العقوبات لتشمل المعرقلين داخل مؤسسات الدولة.والرسالة الأميركية الأبرز أن مرحلة الوعود شارفت على نهايتها، وأن كلفة عدم التنفيذ مرشّحة للارتفاع، فيما لم يعد الوقت الذي يكسبه "حزب الله" على حساب الدولة مقبولًا في واشنطن.وفي موازاة هذا الموقف الدبلوماسي، استعاد البيت الأبيض، عبر حسابه على "إنستغرام"، أمس، الذكرى الثالثة والأربعين لتفجير مقر مشاة البحرية الأميركية في في 23 تشرين الأول 1983، الذي أودى بحياة 241 عسكريًا أميركيًا، محمّلا "حزب الله" مسؤولية الهجوم، ومؤكدًا أن واشنطن "لن تنسى تضحياتهم أبدًا". واتهم البيت الأبيض النظام الإيراني بتوجيه الهجوم وتمويله وإصدار الأوامر بتنفيذه، مشيرًا إلى أنه "النظام الشرير نفسه الذي يحاربه الرئيس ترامب اليوم"وكتبت" النهار": على إيقاع مناخ داخلي مشدود ترجمته ترددات سلبية للتوافق الرئاسي في مجلس الوزراء الذي رحّل إقرار إحالة ملف المتفجرات العائدة لـ"حزب الله" على المجلس العدلي، وغداة جولة عقيمة من المفاوضات العسكرية في تامبا، دخل لبنان، أسوة بالدول التي تجمعها تداعيات الحروب الأخيرة في المنطقة، في طور المواكبة المباشرة للانتخابات الإسرائيلية التي ستكون انعكاساتها عليه أشبه باستحقاق مفصلي. واكتسبت عملية بدء الانتخابات للجنود الإسرائيليين في المناطق التي يحتلها الجيش في الجنوب دلالات ومؤشرات لافتة، إذ تزامنت مع مضي هذا الجيش في عملياته في مناطق مختلفة من الجنوب، بما يعني بقاء فتيل التصعيد الميداني على الغارب خلال العملية الانتخابية الإسرائيلية التي ستجري في 27 تشرين الأول الحالي والتي بدأت مع الاقتراع خارج .وفي هذا السياق أفادت التقارير بأن جنود الجيش الإسرائيلي المنتشرين في لبنان وسوريا وغزة بدأوا المشاركة في الانتخابات التشريعية من خلال الإدلاء بأصواتهم في المناطق التي تحتلها إسرائيل في جنوب لبنان وسوريا وفي غزّة، وهي إشارة ضمن الإشارات الإسرائيلية المتعددة إلى أن إسرائيل لن تنسحب من المناطق الأمنية.وأعلن الجيش الإسرائيلي تخصيص نحو 850 مركز اقتراع في أنحاء البلاد وخارج حدودها، على أن تبقى هذه المراكز مفتوحة حتى 27 تشرين الأول موعد التصويت العام.وامتدّت الانتخابات ميدانياً إلى جنوب لبنان، حيث أظهرت لقطات بعيدة المدى جنوداً إسرائيليين يستخدمون منزلاً في قرية زوطر الشرقية مركزاً للاقتراع، وتوافرت معلومات أخرى عن وجود صناديق اقتراع في مناطق متعددة، بينها بنت جبيل التي تحمل رمزية سياسية وعسكرية كبيرة عند "حزب الله"، ومناطق تعد من معاقل الحزب عسكرياً وشعبياً. وتزامن ذلك مع إعلان وسائل إعلام إسرائيلية أن الجيش الإسرائيلي سيشن موجة من الهجمات تستهدف بنية تحتية تابعة لـ"حزب الله" في جنوب لبنان.وفي أول موقف لـ"حزب الله" بعد إرجاء الحكومة البت بإحالة ملف متفجرات ضهر البيدر إلى المجلس العدلي، أشادت "كتلة الوفاء للمقاومة" بتريث الحكومة وقالت إن قرار الحكومة تأجيل إحالة ملف سيارة ضهر البيدر إلى المجلس العدلي "تريث محمود بانتظار استكمال معالجته في الاتجاه الصحيح". وأضافت "أن التنكر لحق المقاومة المشروع في الدفاع الوطني ضد الاحتلال الصهيوني للبنان، فضلاً عن أنه مخالف للشرائع كافة وللمواثيق الدولية وللدستور والقوانين، فإنه يشكل معبراً خطيراً لاستمرار العدوان ضد لبنان ومصادرة سيادته وقراره الوطني وفرض التبعية عليه... وإملاء الإجراءات المؤدية لذلك". واعتبرت "أن وثيقة الوفاق الوطني ونصوص الدستور رعت الحق المقاوم وتولت الحكومات المتعاقبة اتخاذ القرارات والإجراءات الناظمة له والمكرّسة لمشروعيته. وإن مبدأ حصرية السلاح لا يستقيم اعتماده في ظل الاحتلال وتهديداته وشروطه، كما أن وقف الأعمال العدائية منذ اتفاق 27/11/2024 لطالما التزمه حزب الله فيما لا يزال العدو غير معترف به".في المقابل، أعرب عضو تكتل «القوات اللبنانية» النائب غسان حاصباني، عن أسفه لعدم حسم الإحالة رغم وعود سابقة، مشيراً إلى أن رئيسَي الجمهورية والحكومة طلبا مواصلة البحث دون تحديد موعد للإحالة. وأكد إمكان استمرار التحقيقات بعد الإحالة. وتساءل عما إذا كانت الحكومة قد تعرّضت لضغوط من «حزب الله» و«الثنائي الشيعي»، معتبراً انسحاب وزراء «القوات» خطوة اعتراض أولى قد تتبعها خطوات أخرى. وطالب بترجمة قرار الحكومة الصادر في آذار بشأن عدم قانونية العمليات العسكرية للحزب إلى إجراءات عملية.بدوره، أكد عضو كتلة الكتائب النائب سليم الصايغ، وجود تأييد شعبي واسع للإحالة، مشيراً إلى أن وزير العدل تقدم بطلب الإحالة انطلاقاً من قناعته الشخصية وموقف الكتائب. ورأى أن تبني «حزب الله» الشحنة وإعلانه تخصيصها لمواجهة إسرائيل يرتّبان مسؤولية سياسية تتجاوز نقل المتفجرات، وتستدعي توسيع التحقيق. ورفض التريث، محذراً من تهديدات الحزب لمعارضيه، وداعياً الحكومة إلى إنهاء النشاط العسكري والأمني خارج سلطتها، ومصارحة المجتمع الدولي إذا عجزت عن بسط سيادتها.