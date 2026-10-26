تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

ترقب لبناني لانعكاسات الانتخابات الاسرائيلية على الجبهة الجنوبية ولموقف "حزب الله"

"خاص لبنان24"

|
Lebanon 24
26-10-2026 | 02:00
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
ترقب لبناني لانعكاسات الانتخابات الاسرائيلية على الجبهة الجنوبية ولموقف حزب الله
ترقب لبناني لانعكاسات الانتخابات الاسرائيلية على الجبهة الجنوبية ولموقف حزب الله photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
تتّجه أنظار لبنان والمنطقة إلى تل أبيب، حيث تَحتَكِم اسرائيل التي تخوض حروبًا على جبهات عدّة، إلى صناديق الاقتراع غدًا، لرسم موازين القوى وتحديد التوجّهات السياسية والأمنية للمرحلة المقبلة. وتترقّب بيروت انعكاسات النتائج على الجبهة الجنوبية، في ظل تصاعد التهديدات بين واشنطن وطهران، بعدما لوّح الرئيس الأميركي دونالد ترامب بإمكان توجيه ضربات جديدة إلى إيران، مع إبقاء باب الدبلوماسية مفتوحًا. وزاد المشهد احتقانًا، تحذير رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، من مؤشرات استخبارية تفيد باحتمال شنّ طهران وأذرعها هجمات للتأثير على الانتخابات، متوعّدًا بردّ عسكري قاسٍ، ومؤكّدًا جهوزية جيشه للدفاع والهجوم.
Advertisement
واكدت مصادر رسمية ان لا شيء جديدا محليا والبلاد كما دول المنطقة بحالة ترقب وأنتظار، وسنرى ماذا سيحمل الاسبوع المقبل بعد الانتخابات الاسرائيلية المقررة غدا الثلاثاء..
وقال: إن لبنان يتعامل مع الانتخابات باعتبارها ضماناً لتغيير السياسة الإسرائيلية. فالرهان على أن تبدل الحكومة في إسرائيل سيؤدي تلقائياً إلى انسحاب من الجنوب أو وقف العمليات العسكرية، لا يستند إلى ضمانات معلنة. 
وكانت جولة المفاوضات العسكرية اللبنانية - الإسرائيلية التي انعقدت في تامبا الأسبوع الماضي برعاية أميركية، لم تنته إلى اتفاق على القضايا الأساسية، وإن كان الطرفان اتفاقا على استكمال التفاوض في جولة جديدة لم تحدد بعد، ذلك أن جوهر الخلاف يتمحور حول ثلاثة ملفات هي الانسحاب الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية ووقف الغارات والتفجيرات. اما الملف الثاني فيتعلق بسلاح "حزب الله"، فإسرائيل تربط الانسحاب بنزع سلاح الحزب وتفكيك بنيته العسكرية، فيما يرفض الحزب نزع سلاحه في ظل استمرار الاحتلال الإسرائيلي. 
اما الملف الثالث فيتعلق بآلية التحقق، اذ تريد إسرائيل  دوراً مباشراً في مراقبة الترتيبات الأمنية، بينما لبنان يفضل آلية بإشراف دولي أو  أممي، ويرفض التنسيق العسكري المباشر بين الجيشين اللبناني والإسرائيلي. 
بالتوازي ، لم يُقفل ملف شحنة متفجرات «حزب الله» بسحب اقتراح إحالته إلى المجلس العدلي من التداول في مجلس الوزراء الخميس الماضي، بل دخل مرحلة أكثر تعقيدا في ضوء المُعطيات التي تؤكد أن وزير العدل عادل نصار لا يعتبر عدم طرح الملف في الجلسة الأخيرة تراجعاً عن خيار الإحالة، وقد أبلغ من سأله أنه سيعيد طرحه، بعدما حال لقاء النائب سامي الجميل برئيس الجمهورية قبيل جلسة الخميس دون انسحاب نصّار منها.
وأعلن  وزير العدل في حديث تلفزيوني أمس أنه لم ينسحب من الحلسة حتى لا يُفهم ذلك تشكيكاً بالقضاء، مؤكداً أنه سيعيد طرح الإحالة في جلسة مجلس الوزراء بعد أسبوعين.
وقال مصدر مطّلع على النقاشات المتعلقة بملف شحنة متفجرات «حزب الله» إن إرجاء مجلس الوزراء البتّ في إحالة الملف إلى المجلس العدلي «لا يعني استبعاد الطلب، بل هو استمهال بانتظار التقدم في التحقيقات»، مشيراً إلى أن الحزب نفسه «لا يستطيع مواجهة هذا الطلب بعد إقراره بأن الشحنة تعود إليه».
اضاف المصدر : «هناك قاعدة قانونية تفيد بأن الإقرار هو أمّ القرائن... وقد أقرّ الحزب بمسؤوليته عن نقل المتفجرات، وبأن ملكيتها تعود إليه، ما يعني أنه اعترف بخرق القانون وقرارات مجلس الوزراء المتعلقة بحصرية السلاح وبسط الدولة سيطرتها بقواها الذاتية على كامل أراضيها، واحتكار قرارات السلم والحرب».
 
المصدر: لبنان 24
مواضيع ذات صلة
قلق لبناني عشية الاستحقاقين الانتخابيين في اسرائيل واميركا والعين على موقف "حزب الله"
lebanon 24
Lebanon24
26/10/2026 12:38:47 Lebanon 24 Lebanon 24
ترقب لبناني للموقف الاميركي بشأن مصير المفاوضات وبديل"اليونيفيل".. مصدر رسمي: لا خشية من فراغ أمني والجيش جاهز
lebanon 24
Lebanon24
26/10/2026 12:38:47 Lebanon 24 Lebanon 24
متري: إسرائيل تشترط نزع سلاح "حزب الله" والحزب يشترط انسحابها ولبنان عالق بين الموقفين
lebanon 24
Lebanon24
26/10/2026 12:38:47 Lebanon 24 Lebanon 24
"حزب الله" يحيي اليوم ذكرى نصرالله وصفي الدين وترقّب لكلمة قاسم
lebanon 24
Lebanon24
26/10/2026 12:38:47 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

مقالات لبنان24

دونالد ترامب

مجلس الوزراء

الإسرائيلية

الإسرائيلي

في إسرائيل

اللبنانية

حزب الله

الجمهوري

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

"خاص لبنان24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
06:29 | 2026-10-26
Lebanon24
06:15 | 2026-10-26
Lebanon24
06:09 | 2026-10-26
Lebanon24
06:00 | 2026-10-26
Lebanon24
05:50 | 2026-10-26
Lebanon24
05:44 | 2026-10-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24