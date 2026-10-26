خريس: الوحدة الوطنية هي الأساس في بناء لبنان

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أكد النائب علي خريس خلال احتفال تأبيني اقامته حركة "أمل" وبلدة القليلة، ان " يمرّ في واحدة من أخطر المراحل التي يشهدها الوطن والمنطقة، ما يستوجب التمسك بالوحدة الوطنية وحماية السلم الأهلي، مستندين إلى النهج الذي أرسته مدرسة الإمام موسى ، وما يؤكد عليه حامل الأمانة ".وأشار إلى أن " هي الأساس في بناء لبنان، الوطن النهائي لجميع أبنائه، وأن الإمام موسى الصدر علّمنا أن أفضل وجوه الحرب مع العدو هو السلم الأهلي الداخلي، ما يحتّم تحصين الساحة الداخلية والتمسك بالثوابت الوطنية في مواجهة التحديات الراهنة"، وشدد على "ضرورة الالتفاف حول الجيش، باعتباره جيش الوطن كله، والتمسك بالمواقف التي أطلقها الرئيس في ذكرى تغييب الإمام الصدر ورفيقيه في 31 آب الفائت، ولا سيما ما يتصل بحماية السلم الأهلي ومنع الفتنة، في ظل استمرار الاعتداءات وعمليات النسف والتدمير التي تطال بلدة المنصوري والقرى الجنوبية، في محاولة لضرب مقومات الحياة وتهديد استقرار الأهالي".وأكد أن "المرحلة تتطلب الانتقال إلى ممارسة ضغط فعلي على العدو الإسرائيلي لإلزامه الانسحاب من الأراضي المحتلة ووقف اعتداءاته على القرى والبلدات الجنوبية، بعيدًا من المفاوضات التي لا تحقق نتائج ملموسة أو الاتفاقات التي لا تُترجم إلى خطوات عملية على الأرض".وختم مشددا على "مسؤولية الدولة وجميع المعنيين، في تأمين إعادة إعمار ما دمّره العدوان، وتوفير مقومات الصمود للأهالي، ولا سيما والمقيمين، في ظل الأزمات المعيشية والاقتصادية الخانقة"، مؤكداً أن "حماية لبنان وصون شعبه يتطلبان تعزيز الوحدة الداخلية وتكثيف الجهود لإعادة الحياة إلى المناطق المتضررة"، منوهًا بـ "مواقف الراحل التي اتسمت بالعطاء وفعل الخير والوقوف الى جانب اهله وناسه وكل من عرفه".