عن "حزب الله" والجنوب.. ماذا قال جنبلاط؟

دعا الرئيس السابق للحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط الى حوار داخلي "يستند إلى حصرية السلاح بيد الدولة"، معتبراً أن "أزمات المنطقة لن تنتهي ما دام الإسرائيليون يفعلون ما يشاؤون".



وحل جنبلاط ضيفاً على كبيرة المذيعين الدوليين في مجموعة "IMI" للإعلام هادلي غامبل، في مقابلة عُرضت على قناة " عربية" وموقع صحيفة "ذا ناشيونال".

Advertisement وحل جنبلاط ضيفاً على كبيرة المذيعين الدوليين في مجموعة "IMI" للإعلام هادلي غامبل، في مقابلة عُرضت على قناة " عربية" وموقع صحيفة "ذا ناشيونال".

ورداً على سؤال عن المشهد في لامنطقة، قال جنبلاط: "الأميركيون ينسحبون. لا يعني ذلك أن المنطقة كانت أكثر هدوءاً حين كانوا موجودين، لكن كان لوجود ما يسمى بالقواعد الأميركية أهمية، إذ كان يُفترض أنها تحمي بعض الدول العربية. والآن ينسحبون، وما بقي هو أن نتنياهو موجود هنا، يسيطر على الأراضي ويوسّعها، ويبني إمبراطوريته، إمبراطوريته التوراتية".



واعتبر ان "الإسرائيليين يملأون الفراغ الذي خلفه الأميركيون"، مستبعدا أي تأثير للانتخابات في اسرائيل والنصفية في ، عندنا، وقال :"لن يتغير شيء هنا".



وأعرب عن خشيته "اننا نواجه، أو سنواجه، مشكلات كبيرة، لأن الإسرائيليين يقولون صراحةً إنهم سيوسّعون أراضيهم أكثر"، وقال: "في الوقت نفسه، يستخدم الإيرانيون ويدعمونه، معتقدين أن ذلك سيحقق الاستقرار في أو يضعف إسرائيل، وهذا خطأ تماماً. لا أعرف ما سيحدث في لبنان أو في مناطق أخرى، لكن في لبنان لن يتغير شيء. ستزداد مشكلاتنا ودمارنا".

ورداً على سؤال عن المشهد في لامنطقة، قال جنبلاط: "الأميركيون ينسحبون. لا يعني ذلك أن المنطقة كانت أكثر هدوءاً حين كانوا موجودين، لكن كان لوجود ما يسمى بالقواعد الأميركية أهمية، إذ كان يُفترض أنها تحمي بعض الدول العربية. والآن ينسحبون، وما بقي هو أن نتنياهو موجود هنا، يسيطر على الأراضي ويوسّعها، ويبني إمبراطوريته، إمبراطوريته التوراتية".واعتبر ان "الإسرائيليين يملأون الفراغ الذي خلفه الأميركيون"، مستبعدا أي تأثير للانتخابات في اسرائيل والنصفية في ، عندنا، وقال :"لن يتغير شيء هنا".وأعرب عن خشيته "اننا نواجه، أو سنواجه، مشكلات كبيرة، لأن الإسرائيليين يقولون صراحةً إنهم سيوسّعون أراضيهم أكثر"، وقال: "في الوقت نفسه، يستخدم الإيرانيون ويدعمونه، معتقدين أن ذلك سيحقق الاستقرار في أو يضعف إسرائيل، وهذا خطأ تماماً. لا أعرف ما سيحدث في لبنان أو في مناطق أخرى، لكن في لبنان لن يتغير شيء. ستزداد مشكلاتنا ودمارنا".

وردا على سؤال ، ما اذا كان "حزب الله" لا يزال يكتسب مزيداً من النفوذ، قال :"ما زال موجوداً. ربما ضعف بعد الحروب الأخيرة، لكنه ما زال موجوداً. وهذا ما أعنيه بمسار إسلام آباد الذي أخطأنا حين لم نختره، بل اخترنا مسار ماركو روبيو، مع أن الاتفاق الذي وُقّع في إسلام آباد وقّعه فانس في جنيف. وقد تطرّق إلى الإيرانيين واللبنانيين. أما المسار الذي اخترناه، مسار ماركو روبيو، فلن يقودنا إلى أي مكان". وردا على سؤال ، ما اذا كان "حزب الله" لا يزال يكتسب مزيداً من النفوذ، قال :"ما زال موجوداً. ربما ضعف بعد الحروب الأخيرة، لكنه ما زال موجوداً. وهذا ما أعنيه بمسار إسلام آباد الذي أخطأنا حين لم نختره، بل اخترنا مسار ماركو روبيو، مع أن الاتفاق الذي وُقّع في إسلام آباد وقّعه فانس في جنيف. وقد تطرّق إلى الإيرانيين واللبنانيين. أما المسار الذي اخترناه، مسار ماركو روبيو، فلن يقودنا إلى أي مكان".





وتابع جنبلاط موضحا :" أجرينا مفاوضات بين لبنان وإسرائيل، وكانت الولايات المتحدة تقودها، أو يُفترض أنها تقودها. عُقدت سبع جولات من دون التوصل إلى قرار، وإسرائيل ما زالت تحتل الجنوب. لن يحدث شيء، لأن الإسرائيليين قالوا: نريد نزع سلاح حزب الله. حسناً، نريد نزع سلاح حزب الله. لقد نُزع السلاح، إلى حدّ ما، من معظم الجنوب. لكن هناك الآن شمال الليطاني. ثم عندما يقولون إنهم يريدون نزع السلاح، نسأل: أي سلاح؟ فهناك اليوم تقنيات كثيرة جديدة، مثل المسيّرات وغيرها. سيقولون إن هناك مصنعاً للمسيّرات في بعلبك، وإنهم يريدون الذهاب إليه. هذا عبث، عبث بكل معنى الكلمة، لكنه مخيف".





وهل يعتقد أن الحكومة أخفقت؟ أجاب جنبلاط :" لقد حاولت. لا أستطيع القول إنها أخفقت. لقد حاولت. اعتقد بعضهم، ولا يزال بعضهم يعتقد، أن قادرون على الضغط على الإسرائيليين للانسحاب. هذا وهم كامل".





قيل له :"هل سنشهد وضعاً تبقى فيه إسرائيل لعقود؟ رد جنبلاط :" أعتقد ذلك. في الاجتياحات الأخيرة لجنوب لبنان، لم يُمحَ الجنوب من على الأرض بالكامل. وهم يحاولون الآن محو كل ذكريات الجنوب، كما لو أنهم يهيّئون لإقامة مستوطنات، أو مستعمرات، في جنوب لبنان أو في جزء منه".





وهل سيسمح لبنان بحدوث ذلك؟ أجاب: "ما الذي نملكه من قوة أو من مبادرة سياسية؟ نحن، للأسف، خاضعون للإسرائيليين".





سئل جنبلاط: "هل ستسمح بحدوث ذلك؟"، فأجاب: "النظام السوري الجديد يكمل عامه الثاني بعد أشهر. كانت سوريا في الماضي أقوى، لكن بشار الأسد دمّرها حين استخدم الجيش ضد شعبه، لذلك لم يعد الجيش قائماً. والرئيس الجديد، أحمد الشرع، يحاول بناء جيش جديد، لكن هناك قيوداً. لن تسمح إسرائيل له أبداً بامتلاك جيش حديث".



ورأى انه " بعد 54 عاماً من هيمنة الأسد على سوريا، حان الوقت ليقول السوريون كلمتهم وينالوا حريتهم".



وعما يحدث للدروز في جنوب سوريا، وقولهم إنّهم القادرون على تولّي شؤون أمنهم بأنفسهم"، قال جنبلاط : "إنهم يسلكون الطريق الخطأ في التاريخ. اختاروا أن يكونوا أداة بيد الإسرائيليين، وأن يُستخدموا كجنود جيدين. لن أتمنى لهم التوفيق. سنذهب إلى الجحيم إذا استُخدمنا من قبل الإسرائيليين، كما يستخدمون الدروز في إسرائيل. لديهم جنود جيدون، هذا كل ما في الأمر. والجنود الإسرائيليون يقاتلون الفلسطينيين هنا، ويقاتلون غيرهم".



قيل لجنبلاط : "الدروز في إسرائيل، يقولون إنهم يريدون السلام، وإنهم يريدون حماية دروز سوريا. أليسوا هم من يقرر؟ فرد :" كلا، هم لا يقررون. الحكومة هي التي تقرر مصير الدروز داخل إسرائيل وفي سوريا. هم لا يقررون".



ورأى انه "لم يعد هناك توازن للقوى. في السابق، كانت سوريا حليفة لنا في مرحلة ما، وكان لدينا نوع من النفوذ بفضل الاتحاد السوفياتي. أما اليوم، فلم يعد الاتحاد السوفياتي موجوداً، ولم تعد حاضرة في المعادلة؛ فهي تخوض حربها الخاصة. وهذه الآن سنتها الخامسة. ولبنان وسوريا، إلى حدّ ما، بلا حول ولا قوة.



الشرع يبني سوريا الجديدة. لكن أين حلفاء سوريا الجديدة، باستثناء بعض كلمات ترامب؟".



وعما اذا كان يعتقد "أن دعم الخليج لسوريا قوي بما يكفي، قال :"الخليج يواجه مشكلاته الخاصة الآن".



لبنانيا، وردا على سؤال دعا جنبلاط إلى "حوار داخلي، وهو أمر لا بدّ منه. يجب أن يستند هذا الحوار إلى أن الدولة وحدها مخوّلة الاحتفاظ بالسلاح". وقال :" أما بالنسبة إلى حزب الله، فربما يمكن تطبيق ما جرى في بريطانيا وإيرلندا في مرحلة ما؛ فقد تنجح هنا عملية نزع السلاح. لكن هذه العملية لا يمكن أن تنجح من دون دعم الإيرانيين والطرف الآخر، أي إسرائيل والإسرائيليين".



وردا على سؤال، قال جنبلاط: "ما زال حزب الله موجوداً بسبب الطريقة التي نتعامل بها معه، سواء من جانب بعض الأطراف اللبنانية أو من جانب السياسة الأميركية. فالشيعة جزء من لبنان. لا يمكنك القضاء عليهم أو أن تقول لهم: ارحلوا".



قيل لجنبلاط :من ينبغي أن يشارك في هذا الحوار؟ فرد :" حزب الله، وبعض الأطراف الأخرى، مثل الأحزاب اليمينية في لبنان. أنا مستعد للحوار. ولا أعتقد أن الطوائف الأخرى مترددة في المشاركة. هذا هو الحل الوحيد".



أضاف: " كما قلت، في ما يتعلق بحزب الله، السبيل الوحيد هو الحوار معه، وربما إيجاد طريقة تتيح التوصل إلى عملية لنزع السلاح. لقد نجح هذا الأسلوب في مرحلة ما. وحتى مارغريت تاتشر، المرأة الحديدية، قبلت آنذاك بتسوية مع الجيش الإيرلندي. وأشخاص كانوا في السجون بسبب انتمائهم إليه أصبحوا اليوم في السلطة".



ورداً على سؤال عما اذا كان يرى "أن سياسة هذه الحكومة ليست صائبة"، قال جنبلاط: "ليس في عهد هذه الحكومة وحدها. فقد حدث ذلك أيضاً في مرحلة سابقة، حين استُخدم الجيش ضد شعبه، أو ضد جزء من شعبه، عام 1983، قبل 43 عاماً. يومها انقسم الجيش وتفكك جزء منه. فلماذا نكرّر تجربة سيئة مضى عليها 43 عاماً؟



ولفت الى أنَّ "دروز سوريا يسيرون عكس تاريخهم الوطني، وعكس تاريخ التحرر الوطني الذي قاد فيه سلطان باشا الأطرش، في مرحلة ما، تحرير سوريا بأكملها من الانتداب الفرنسي".



وهل يتوقع أن يبدأ الإسرائيليون قصف لبنان مجددا؟ أجاب جنبلاط: "للأسف، نعم. قال وزير الدفاع ذلك قبل أسبوع: "سنبيد جزءاً من "، أي الضاحية الجنوبية ذات الغالبية الشيعية. هو قال ذلك، لا أنا".



وعن المطلوب حتى يدعم المجتمع الدولي سيادة لبنان، قال جنبلاط: "نودّ أن نفصل لبنان عن محيطه، لكننا لا نستطيع. أعود إلى النموذج السويسري؛ فقد أصبحت سويسرا محايدة في مرحلة ما. لكن ذلك احتاج إلى موافقة القوى المحيطة بها".



وردا على سؤال، قال جنبلاط:" المسألة ليست ما يحدث في جنوب لبنان. المسألة أنه في مرحلة ما، خلال وجود حسن نصر الله، كان لديه نفوذ يتيح له فرض الحوار، وكان قادراً على فهم القضايا اللبنانية، نعم. أما الآن، فقد رحل واغتيل. لذلك، فإن سياسة حزب الله الفعلية لا تُقرَّر هنا، بل في طهران. ولهذا أكرر أننا ينبغي أن نتحدث إلى الإيرانيين، وأن نحاول التواصل مع من يمكننا التحدث إليهم. لست خبيراً في السياسة الداخلية الإيرانية، لكن علينا أن نحاورهم كي نتمكن من التأثير هنا، والحدّ من نزعتهم إلى التصعيد".



وردا على سؤال، قال جنبلاط: "حتى الآن، لا تقبل إسرائيل بإعادة خطوط الهدنة لعام 1974، التي أُقرت بعد حرب 1973. كان هناك خط هدنة، لكن الإسرائيليين يوسّعون الآن المنطقة التي يسيطرون عليها. باتوا على بعد 40 ميلا، أو 40 كيلومتراً، من دمشق، ويعتقدون أنهم قادرون على توسيعها أكثر في مناطق أخرى. فالمياه أيضاً جزء من القضية هناك؛ فجبل الشيخ، أو جبل حرمون، مصدر للمياه، أي للموارد الطبيعية".



وكيف سينتهي ذلك، أجاب جنبلاط: "لن ينتهي. كيف يمكن أن ينتهي ما دام نتنياهو، أو الحكومة الإسرائيلية أو المجتمع ، يشعر بأنه يستطيع فعل ما يشاء، في أي مكان، مستخدماً القوة؟ وهذا ما سيحدث مع تراجع النفوذ الأميركي. الأميركيون ينسحبون لمصلحتهم الخاصة، بعدما تعرّضت قواعدهم لضربات شديدة في مكان ما. ينسحبون ولا يكترثون؛ فلديهم أسطولهم في مكان آخر. أما السياسة الإسرائيلية، فمبنية على العدوان وتوسيع مناطق النفوذ في كل مكان".



وفي الختام، سُئل جنبلاط: "هل ترى أن الخليج سيبقى ضعيفاً نتيجة ذلك؟"، أجاب: "ينبغي للأمير محمد بن سلمان أن يعود إلى سياسته السابقة، وأن يتوصل إلى تسوية مع الحوثيين في اليمن فاستقرار بعيداً عن الحرب أمر بالغ الأهمية".