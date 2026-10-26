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لبنان

تحضيرا لماراتون بيروت الدولي.. لقاء تشاوري بين "بيروت ماراتون" ومؤسسات الرعاية الاجتماعية

Lebanon 24
26-10-2026 | 09:47
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تحضيرا لماراتون بيروت الدولي.. لقاء تشاوري بين بيروت ماراتون ومؤسسات الرعاية الاجتماعية
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زارت رئيسة جمعية "بيروت ماراتون" مي الخليل ووفد من الجمعية ضمّ أمين السر المستشار الإعلامي الزميل حسان محيي الدين وعضوا الهيئة الإدارية غسان حجّار (أمين الصندوق) ودينا حركه وعضو الهيئة العامة روني حماد، المقر العام لمؤسسات الرعاية الإجتماعية – دار الأيتام الإسلامية في بيروت.
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وعقد لقاء تشاوري موسّع مع رئيسة العمدة ندى سلام نجا والمدير العام بشّار قوتلي وأعضاء مجلس العمدة. ونوقش تعزيز الشراكة والتعاون بين مؤسسات الرعاية الإجتماعية – دار الأيتام الإسلامية وجمعية "بيروت ماراتون". وخلص النقاش وتبادل الأفكار إلى توسيع قاعدة مشاركة ابناء الدار بمختلف فئاتهم والتي تضم ذوي الإرادات الصلبة، بمن فيهم أصحاب الإعاقة الجسدية والعقلية وفاقدي البصر في سباق ماراتون بيروت الدولي الذي تنظّم الجمعية يوم 29 تشرين الثاني تحت شعار : "بيروت في كل خطوة "إنطلاقاً ووصولاً في ساحة الشهداء بوسط بيروت.

وبعد ترحيب من رئيسة مجلس العمدة ندى سلام نجا بالخليل والوفد المرافق، عرض فيلم وثائقي عن مراكز مؤسسات الرعاية الإجتماعية، كان أعدّ في الذكرى المئوية لتأسيس الدار منذ عشر سنوات والذي يلحظ 33 مركزاً منتشراً على كافة الأراضي اللبنانية.

بعدها كلمة من العمدة أشارت الى ان مؤسسات الرعاية الإجتماعية – دار الأيتام الإسلامية تأسست منذ 110 سنوات "ومهمتنا ليس الحفاظ على مراكزنا وإنما على العنصر البشري. وهذه المراكز وفق مبادئنا وأهدافنا تحوّلت من مراكز إيواء وأصبحنا مراكز إنماء، ودائماً بالتعاون مع مجلس العمدة ومسؤوليتنا الإجتماعية والإنسانية والتعليمية. ومهمتنا تعنى بحوالي 6200 فردا من مختلف الفئات. وكان التحدي حماية هؤلاء الأبناء من التشرّد والضياع في الشوارع والمجهول".

ولفتت بأن المهمة الأساسية "كانت تأكيد واقع الدمج بين أولاد الدار والمجتمع اللبناني. وقد نجحنا على هذا الصعيد. ونحن في هذا اللقاء نؤكّد على أهمية التعاون لإبراز دور ومهمات مؤسسات الرعاية الإجتماعية – دار الأيتام الإسلامية. وستكون لنا مشاركة في سباق الماراتون عبر عدة فئات إلى جانب المتطوعين".

من جانبها شكرت الخليل حفاوة الإستقبال. وأشارت إلى أنه "منذ دخلنا هذه الدار شعرنا أننا بعالم آخر، حيث المقرّ العام ذو طابعه الحضاري والتراثي الممّيز. ومن الضروري أن نتعرّف على هذه المؤسسات ذات الأوجه المتعددة إنسانياً وخيرياً وثقافياً، وكل هذا تحت عنوان الخير. وقد كنّا أول من إلتزم تنظيم سباقات الركض، ومنذ العام 2003 تاريخ التأسيس بهذا العنوان عبر الشراكة المثالية مع الجمعيات الخيرية والتي يبلغ عددها في سباق ماراتون بيروت الدولي 10 جمعيات خيرية".

بعد ذلك قدّمت مايا جارودي من فريق عمل جمعية "بيروت ماراتون" عرضاً تفصيلياً عن سباق الماراتون لسنة 2026.
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