قائد "اليونيفيل" شارك في لقاء تشاوري مع رؤساء بلديات نطاق عمل الكتيبة الإيطالية

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عقد قائد الكتيبة العاملة ضمن قوة الموقتة في (اليونيفيل) – مركز المنصوري العقيد ليوناردو كورينا، لقاء تشاوريا مع رؤساء البلديات العشرين الواقعة ضمن نطاق عمل الكتيبة، في مقر اتحاد بلديات قضاء صور، وبمشاركة القائد العام لقوات "اليونيفيل" اللواء الركن ديوداتو أبانيارا، قائمقام صور محمد جفال، ورئيس اتحاد بلديات صور المهندس حسن دبوق، في حضور رئيس مكتب جهاز المخابرات في في صور العقيد محمد حازر وعدد من ضباط الكتيبة الإيطالية ورؤساء البلديات.أبانياراوالقى أبانيارا كلمة أكد فيها "أهمية اللقاءات التشاورية التي تتيح تحديد الحاجات والأولويات المحلية، والعمل على إيجاد السبل الكفيلة تسهيل دعم الأهالي، بالتنسيق مع البلديات المعنية"، مشيرا إلى " اليونيفيل تنفيذ المهام الموكلة إليها، في إطار حفظ السلام، وفقاً لقرار الدولي رقم 1701".وتحدث عن "أهمية دور اليونيفيل في دعم مؤسسات وتعزيز قدرات الجيش اللبناني، إلى جانب مساندة المجتمع المحلي"، داعيا البلديات إلى "تعزيز التعاون والتشاور في ما بينها، بهدف توحيد الرؤى في شأن الحاجات الملحّة وتنسيق الجهود مع اليونيفيل بما يخدم المصلحة العامة".كورينا، تحدث كورينا فثمن "حضور القائد العام لقوات اليونيفيل ودعمه المستمر لأنشطة الكتيبة"، مؤكدا أن "الظروف الدقيقة التي تمرّ بها المنطقة لم تحل دون مواصلة الكتيبة أداء مهامها الأساسية، بالتوازي مع الحفاظ على قنوات التواصل والتشاور المستمر مع السلطات المحلية، باعتبارها ركناً أساسياً في نجاح المهمة".كما نوّه بـ"أهمية التنسيق القائم مع الجيش اللبناني، لما له من انعكاسات إيجابية على الأرض.دبوق ورؤساء البلدياتوشكر بلديات صور ورؤساء البلديات المشاركون، لـ"كورينا تنظيم هذا اللقاء التشاوري"، مثمنين "مشاركة القائد العام لقوات اليونيفيل".كما أشادوا بـ"الدور الداعم الذي اضطلعت به الكتيبة الإيطالية على مدى عشرين عاماً، وبجهود اليونيفيل عموماً في دعم المجتمعات المحلية وتعزيز الاستقرار في المنطقة".وجّه المشاركون، عبر القائد العام لـ"اليونيفيل"، رسالة إلى ، شدّدوا فيها على "أهمية استمرار عمل قوات اليونيفيل، لا سيما في ظل المرحلة الدقيقة التي يمرّ بها ".كما دعوا إلى "عدم ترك الجنوب يواجه تحدياته بمفرده"، مؤكدين "ضرورة مواصلة دعم الجيش وتعزيز دوره في الحفاظ على الأمن والاستقرار".