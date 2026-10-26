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لبنان

باسيل: اتأمل الّا يدخل "حزب الله" الحرب للمرة الثالثة ونطلب منه مجدّدًا كما طلبنا من السيد حسن

Lebanon 24
26-10-2026 | 15:45
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باسيل: اتأمل الّا يدخل حزب الله الحرب للمرة الثالثة ونطلب منه مجدّدًا كما طلبنا من السيد حسن
باسيل: اتأمل الّا يدخل حزب الله الحرب للمرة الثالثة ونطلب منه مجدّدًا كما طلبنا من السيد حسن photos 0
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رأى رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل أنّ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سيكون أكثر قسوة بعد الانتخابات، معتبرًا أنّ ذلك واضح من "الشراسة التي يتعامل بها".
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وفي حديث لبرنامج "عشرين 30" عبر الـ" LBCI"، أعرب باسيل عن أمله في ألّا يدخل حزب الله الحرب للمرة الثالثة، مجدّدًا دعوته إليه، كما سبق أن دعا الأمين العام السابق للحزب السيد حسن نصرالله، إلى عدم دخول الحرب.
 
وأشار إلى أنّ حزب الله، بقدراته العسكرية الحالية، لا يستطيع الدفاع لمنع المزيد من الاحتلال الإسرائيلي، متسائلًا: "فكيف إذًا يُهاجم؟".
 
وأضاف باسيل: "أنريد نقل جبهة الجنوب إلى الداخل أم إقفال كلّ الجبهات؟"، مؤكدًا أنّه لا يحبّ الشعبوية ولا يريد نقل الصراع إلى صراع داخلي.
 
وفي ما يتعلق بقائد الجيش، قال باسيل إنّه يُبدي الكثير من الحكمة والوطنية، داعيًا إلى إعطائه قرارًا واضحًا ليحدّد ما إذا كان يستطيع تنفيذه أم لا، ومشيرًا إلى أنّه يمكن إقالته أيضًا، لكن "بلا شعبوية".

وبشأن باتفاق الإطار، اعتبر باسيل أنّ "لبنان أعطى كلّ شيء ولم يأخذ شيئًا"، مشيرًا إلى وجود موقف أميركي إسرائيلي حاسم لعدم التجديد لقوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل).

واقترح باسيل اتخاذ قرار بتكليف قوات دولية متوازنة، تتمتع بصلاحيات تنفيذية واسعة، تكون مهمتها تحقيق الانسحاب الإسرائيلي، على أن يشكّل انتشار الجيش اللبناني وتمكينه بما يلزم ضمانة لذلك، بما يعني حصر السلاح.

وعلى الصعيد السياسي، أوضح باسيل أنّه أعلن عدم ترشّحه لرئاسة الجمهورية لأنّه يجب انتظار الظروف المناسبة، كما أكّد أنّه لا توجد مشكلة شخصية مع رئيس الحكومة نواف سلام، لكن هناك خلافًا بشأن أمور جرى الاتفاق عليها ولم تُنفّذ.

وأشاد باسيل بموقف الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، واصفًا إيّاه بـ"العاقل" في هذه المرحلة، ومعتبرًا أنّ لديه مقاربة واعية تحمي مجتمعه والبلد، ومشدّدًا على ضرورة أن يلتقي الجميع.
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