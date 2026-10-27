رجّي: الوضع صعب في لبنان وهناك مخاوف من حرب جديدة يستعدّ لها "حزب الله"

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استقبل والمغتربين يوسف رجي وزيرة الشؤون الخارجية والدفاع والتجارة الإيرلندية هيلين ماكنتي، التي نقلت إليه دعم بلادها للاستقرار والأمن في ، وتناول اللقاء مرحلة ما بعد انتهاء مهمة اليونيفيل.وشكر الوزير رجي إيرلندا على دورها في قوات حفظ السلام والتضحيات التي قدّمها جنودها، مشدداً أن " تتابع ملف الحادثة التي أودت بحياة الجندي الإيرلندي، بهدف التوصل إلى محاسبة المسؤولين عن الاعتداء".وأعربت الوزيرة ماكنتي،كما الوزير رجي، عن" القلق من الفراغ الأمني الذي سيخلّفه رحيل اليونيفيل عن الجنوب"، واتفق الجانبان على "ضرورة بقاء حضور دولي على الحدود"، وسألت عن "الدور الذي يمكن ان يلعبه والتي ترأسه بلادها حالياً".، أكد رجي" صعوبة الوضع في لبنان"، معرباً عن "تخوفه من حرب جديدة يستعد لها بطلب من "، ومذكّراً ب"ضرورة انسحاب ووقف اعتداءاتها "، مشيرا أيضا إلى" قرارات الحكومة المتعلقة بحصر السلاح وحظر أنشطة الحزب العسكرية والأمنية "، وشدد على" دور الجيش وأهمية دعمه ليتمكن من القيام بمهمته".وكان الوزير رجي استقبل ممثلة المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في لبنان، كارولينا ليندهولم بيلينغ، حيث تناول اللقاء ملف السوريين وسبل عودتهم إلى بلادهم.وأكدت بيلينغ " المفوضية بدعم سيادة لبنان واستقراره، وعدم التخلي عنه رغم خفض موازنة المنظمة"، متوقعةً أن "تصبح الظروف في العام المقبل أكثر ملاءمة لعودة أعداد أكبر من النازحين". وشددت في المقابل على أن "المفوضية ستواصل العمل على تأمين المساعدات للبنانيين المتضررين في الجنوب".من جهته، شدد الوزير رجي على "ضرورة إنهاء ملف عودة النازحين السوريين، ونقل إليها مطلب بأن تسدد مخيمات الإيواء المستحقات المترتبة عليها، أسوةً بالإجراء الذي اعتمدته مؤسسة كهرباء لبنان بحق المؤسسات العامة المتخلفة عن الدفع".وأعربت بيلينغ عن" دعمها لهذا الطلب"، مؤكدةً أن" القانون يجب أن يُطبَّق على كل مقيم في لبنان ، كما يُطبَّق على المواطن اللبناني".