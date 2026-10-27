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لبنان

رجّي: الوضع صعب في لبنان وهناك مخاوف من حرب جديدة يستعدّ لها "حزب الله"

Lebanon 24
27-10-2026 | 07:33
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استقبل وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي وزيرة الشؤون الخارجية والدفاع والتجارة الإيرلندية هيلين ماكنتي، التي نقلت إليه دعم بلادها للاستقرار والأمن في لبنان، وتناول اللقاء مرحلة ما بعد انتهاء مهمة اليونيفيل.
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وشكر الوزير رجي إيرلندا على دورها في قوات حفظ السلام والتضحيات التي قدّمها جنودها، مشدداً أن "وزارة الخارجية تتابع ملف الحادثة التي أودت بحياة الجندي الإيرلندي، بهدف التوصل إلى محاسبة المسؤولين عن الاعتداء".



وأعربت الوزيرة ماكنتي،كما الوزير رجي، عن" القلق من الفراغ الأمني الذي سيخلّفه رحيل اليونيفيل عن الجنوب"، واتفق الجانبان على "ضرورة بقاء حضور دولي على الحدود"، وسألت عن "الدور الذي يمكن ان يلعبه الاتحاد الأوروبي والتي ترأسه بلادها حالياً". 



من جهته، أكد رجي" صعوبة الوضع في لبنان"، معرباً عن "تخوفه من حرب جديدة يستعد لها حزب الله بطلب من إيران"، ومذكّراً ب"ضرورة انسحاب إسرائيل ووقف اعتداءاتها "، مشيرا أيضا إلى" قرارات الحكومة المتعلقة بحصر السلاح وحظر أنشطة الحزب العسكرية والأمنية "، وشدد على" دور الجيش وأهمية دعمه ليتمكن من القيام بمهمته".



وكان الوزير رجي استقبل ممثلة المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في لبنان، كارولينا ليندهولم بيلينغ، حيث تناول اللقاء ملف النازحين السوريين وسبل عودتهم إلى بلادهم.



وأكدت بيلينغ "التزام المفوضية بدعم سيادة لبنان واستقراره، وعدم التخلي عنه رغم خفض موازنة المنظمة"، متوقعةً أن "تصبح الظروف في سوريا العام المقبل أكثر ملاءمة لعودة أعداد أكبر من النازحين". وشددت في المقابل على أن "المفوضية ستواصل العمل على تأمين المساعدات للبنانيين المتضررين في الجنوب".



من جهته، شدد الوزير رجي على "ضرورة إنهاء ملف عودة النازحين السوريين، ونقل إليها مطلب وزارة الطاقة بأن تسدد مخيمات الإيواء  المستحقات المترتبة عليها، أسوةً بالإجراء الذي اعتمدته مؤسسة كهرباء لبنان بحق المؤسسات العامة المتخلفة عن الدفع".



وأعربت بيلينغ عن" دعمها لهذا الطلب"، مؤكدةً أن" القانون يجب أن يُطبَّق على كل مقيم في لبنان ، كما يُطبَّق على المواطن اللبناني".
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