الكتائب : إحالة حزب الله على المجلس العدلي وإنهاء منظومته خارج المزايدات السياسية

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عقد المكتب السياسي الكتائبي اجتماعه الدوري برئاسة النائب سامي الجميّل، وتداول في المستجدات وأصدر بيانا جدد فيه "إصرار حزب الكتائب على إحالة ميليشيا المحظورة على المجلس العدلي، في ضوء تبنيها نقل المتفجرات على الأراضي ، وما ارتكبته من أفعال أدت إلى جرّ إلى حرب لا دخل له فيها، والمسّ بالأمن القومي اللبناني، والتسبب بدمار القرى اللبنانية وتهجير أهلها".ونوه المكتب السياسي ب"الخطوات التي يتخذها وزير العدل في هذا الإطار، وبتمسكه بطرح هذه المسألة مجدداً على ، وصولاً إلى اتخاذ القرار اللازم بشأنها".واكد أن" حزب الكتائب كان ولا يزال رأس حربة في الدفع باتجاه إنهاء سلاح حزب الله ومنظومته العسكرية والأمنية ومحاسبته على أفعاله، وأن هذه المسألة بالنسبة إليه استراتيجية وطنية لا يجوز أن تدخل في بازار المزايدات السياسية أو أن تتحول إلى مادة للمساومات، بعدما أثبتت التجارب أن استمرار هذه المنظومة خارج سلطة الدولة يعرّض لبنان وأمنه واستقراره ومصالح اللبنانيين للخطر".واكد المكتب السياسي" أهمية استمرار المسار التفاوضي الذي تسلكه ، وآخر محطاته لقاء الوفود العسكرية في تامبا الأميركية"، وشدد على "ضرورة أن يفضي هذا المسار إلى نزع السلاح وتحقيق الانسحاب من كافة الأراضي اللبنانية، وفتح الطريق أمام إعادة الإعمار وعودة إلى قراهم ومناطقهم، بما يضع حداً لمعاناة اللبنانيين ويعيد تثبيت سلطة كامل الأراضي اللبنانية".وحث المكتب السياسي "الحكومة وأمام التدهور المتواصل في الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية، وفي ظل التطورات الاقتصادية العالمية، وارتفاع أسعار وانعكاس ذلك على مختلف الأسعار، على إعلان حالة طوارئ اقتصادية واجتماعية، وإنشاء خلايا ومجموعات عمل متخصصة تبقي اجتماعاتها مفتوحة لمواكبة التطورات واتخاذ الإجراءات السريعة اللازمة، بما يتيح تدارك التدهور الاجتماعي والحد من انعكاساته على اللبنانيين".