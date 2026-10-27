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لبنان

"لبنان القوي": لا للرهان على انتخابات إسرائيل وأميركا

Lebanon 24
27-10-2026 | 14:58
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لبنان القوي: لا للرهان على انتخابات إسرائيل وأميركا
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عقد تكتل "لبنان القوي" اجتماعه الدوري برئاسة النائب جبران باسيل، داعياً القوى السياسية إلى إدراك خطورة التطورات في الشرق الأوسط والخليج وانعكاساتها على لبنان، ومشدداً على ضرورة تحييده عن صراع المحاور واعتماد سياسة وطنية تحمي سيادته ومصالحه.
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ورحّب التكتل، في بيان، بالمساعي الدبلوماسية التي جمعت دول "حلف مكة" بإيران، بجهود ساهمت فيها قطر، معتبراً أن الحوار يشكّل السبيل الأجدى لخفض التوتر. كما دان الهجمات الحوثية على السعودية، داعياً إلى تغليب الحلول السلمية.

وأكد ضرورة بناء استراتيجية وطنية تستند إلى المصالح اللبنانية، بعيداً عن الرهان على نتائج الانتخابات في إسرائيل والولايات المتحدة أو مآلات المواجهة الأميركية الإيرانية، مشدداً على أولوية إنهاء العدوان الإسرائيلي، وتحرير الأراضي المحتلة، وعودة النازحين وإعادة إعمار الجنوب، وتثبيت سلطة الدولة وحصرية السلاح بيدها.

وفي هذا السياق، تبنّى التكتل اقتراح باسيل استصدار قرار عن مجلس الأمن يقضي بتشكيل قوة من الدول الدائمة العضوية فيه، تُنشر في جنوب لبنان وتُمنح صلاحيات لتنفيذ الانسحاب الإسرائيلي الكامل، وضمان عودة الأهالي وإعادة الإعمار، وتمكين الجيش اللبناني من بسط سلطته على كامل الأراضي اللبنانية، بما يضمن الاستقرار على جانبي الحدود وتنفيذ القرارات الدولية، وصولاً إلى القرار 1701.

وفي ملف القضاء، جدّد التكتل تمسّكه باستقلالية السلطة القضائية، مذكّراً بالمشروع الذي طُرح في عهد الرئيس السابق ميشال عون، والقائم على انتخاب أعضاء مجلس القضاء الأعلى من القضاة أنفسهم، وإصدار التشكيلات القضائية بقرار من المجلس.

من جهة أخرى، أعلن النائب سيزار أبي خليل ومنسق قطاع المهن في "التيار الوطني الحر" المحامي فادي الحاج دعم مراجعة إبطال أمام مجلس شورى الدولة، تقدّمت بها شركة "بو فيصل للتعهدات"، للطعن بالمرسوم رقم 3754 الصادر في 27 آب 2026، والمتعلق بتعديل الرسوم على المواد المنتجة للنفايات.
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