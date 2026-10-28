بيانٌ من "ألفا".. تجربة جديدة تهمّ المستخدمين

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وأوضحت الشركة في بيان "أن هذه الخطوة، تأتي في اطار مسار التحول الرقمي الذي بدأته "ألفا" مع الجيل الخامس Alfa 5G ضمن رؤيتها الرقمية الممتدة على أربع سنوات بالتعاون والتنسيق مع "، وأضاف: "يعتمد هذا التحديث على آلية رقمية متقدمة للتحقق من بيانات الهوية او جواز السفر بالاعتماد على تقنية التعرّف الضوئي على الأحرف (OCR) والتحقّق البيومتري عبر التعرّف على الوجه، وصولا إلى الدفع الإلكتروني والحصول على شريحة eSIM وتفعيلها فوراً عن بُعد".وذكرت الشركة أن "هذه العملية بكاملها رقمية آمنة لا يستغرق إتمامها سوى دقائق"، وأضافت: "يمكن لأي لبناني يرغب في شراء الخط رقميا من أي مكان في العالم الدخول إلى تطبيق ألفا أو موقعها الإلكتروني، وإنشاء حساب باستخدام بريده الإلكتروني أو أي رقم هاتف محلي أو دولي، واستكمال الإجراءات المطلوبة خلال دقائق معدودة. كذلك، يتيح الحساب للمواطن شراء عدة خطوط eSIM وإدارتها رقمياً".وتابعت الشركة: "صُممت الإجراءات المبسطة لشراء الخط وفق متطلبات صارمة لتعزيز تجربة المواطن تضمن حماية بياناته وتسهيل عملية انضمامه إلى شبكة ألفا. وخضعت التجربة لاختبارات مكثّفة لضمان سلامة وأمان كل مراحل شراء الخط وتفعيله والتحقّق من صحة المستندات".وأكدت أن "الخدمة ستشمل في مرحلة لاحقة حاملي جوازات السفر الأجنبية بما يتيح لهم أيضاً الاستفادة من تجربة شراء الخطوط وتفعيلها رقمياً عن بُعد".وقال رئيس مجلس إدارة ومديرها العام رفيق الحداد: "بعد إطلاق ألفا خدمة الجيل الخامس (5G) للمرة الأولى في لبنان، نخطو اليوم خطوة جديدة في مسار التحوّل الرقمي، من خلال إتاحة حجز الخطوط وشرائها وتفعيلها عن بُعد، مع اعتماد بطاقة الهوية مستنداً لإثبات الهوية وهي ميزة حصرية في ألفا، إلى جانب جواز السفر، في إطار مسار التحوّل الرقمي الذي ننفّذه بالتنسيق مع وزارة الاتصالات".أضاف: "تعكس حرصنا على تبسيط الإجراءات وتطوير تجربة المشترك، بما يتيح للبنانيين، مقيمين ومغتربين، الحصول على خدمات الاتصالات بسهولة وسرعة، من أي مكان في لبنان والعالم، ومن دون الحاجة إلى زيارة مراكز البيع".وختم: "تجسّد هذه الخطوة التزامنا تجاه اللبنانيين أينما كانوا، وترجمةً لهويتنا A Lebanese Connection، التي تتجاوز مفهوم الاتصال التقني لتعبّر عن علاقة شراكة مستدامة. فمن خلال هذه التجربة الرقمية المتكاملة، نقرّب المسافات ونجعل الوصول إلى شبكة ألفا، وإلى لبنان، أكثر سهولة وفاعلية".