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لبنان

توقيع اتفاقية تعاون سياحي بين لبنان واليونان

Lebanon 24
28-10-2026 | 10:38
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توقيع اتفاقية تعاون سياحي بين لبنان واليونان
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وقّعت نقابة أصحاب الفنادق برئاسة بيار الأشقر، ونقابة أصحاب مكاتب السفر والسياحة برئاسة جان عبود مذكرة تفاهم مع الاتحاد اليوناني لوكالات السفر والسياحة برئاسة ليساندروس تسيليديس، بهدف تعزيز التعاون السياحي بين لبنان واليونان، وتطوير العلاقات المهنية بين المؤسسات العاملة في القطاع في البلدين. 
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وتم توقيع المذكرة خلال اجتماع عُقد عبر تقنية  "Zoom"، في مقر نقابة مكاتب السياحة والسفر في الأشرفية، بمشاركة أمينة سر النقابة رقية حامد، والمديرة العامة لنقابة أصحاب الفنادق ناتالي أبو شقرا. وتخلّل الاجتماع الاتفاق على المضي قدماً في تعزيز التعاون السياحي الثنائي، وتوسيع آفاق الشراكة بين الجانبين. 

وتنصّ المذكرة على تعزيز التعاون السياحي وتوسيع التعاون لجهة تبادل المجموعات السياحية وربط وكالات السفر اللبنانية بالشبكات الأوروبية والشرق أوسطية، والتركيز على التسويق السياحي للبلدين بالإضافة الى تعزيز التواصل والتنسيق بين النقابات الثلاث، وتبادل الخبرات والمعلومات بين أعضائها، بما يسهم في تطوير العلاقات السياحية وفتح آفاق جديدة أمام المؤسسات العاملة في القطاع في كلا البلدين. 

وعقب التوقيع، أشاد الأشقر بأهمية التعاون السياحي اللبناني اليوناني، مشيراً إلى ما يتمتع به البلدان من مقوّمات ومزايا سياحية متنوعة تشكّل أرضية واعدة لتنمية التعاون الثنائي، معرباً عن تطلّعه إلى ترجمة مذكرة التفاهم إلى مبادرات عملية وشراكات مثمرة تعود بالفائدة على القطاع السياحي في البلدين. 

من جهته، أكد عبود أن "لبنان واليونان تجمعهما روابط تاريخية وثيقة، وتوقيع هذه الاتفاقية يشكّل خطوة إضافية نحو توطيد العلاقات بين القطاعين السياحيين"، مشيراً إلى أنها "تجسّد التزاماً مشتركاً بتطوير السياحة، وتشجيع التعاون، وخلق فرص جديدة للبلدين". 

ولم يقتصر الاجتماع على توقيع مذكرة التفاهم، بل شكّل مناسبة للاتفاق على العمل من أجل توسيع نطاق التعاون السياحي بين لبنان واليونان، بما يمهّد لآفاق أرحب من الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، ويعزّز فرص التعاون والترويج السياحي المشترك. 

وتندرج هذه الخطوة في إطار مساعي نقابتي أصحاب الفنادق ومكاتب السفر والسياحة في لبنان إلى توسيع شبكة علاقاتهما مع الهيئات السياحية الدولية، وتفعيل الشراكات المهنية، وتعزيز حضور لبنان ضمن شبكات التعاون السياحي الإقليمي والدولي، بما يفتح المجال أمام فرص جديدة لتطوير القطاع السياحي اللبناني ودعم نموّه.
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