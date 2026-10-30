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لبنان

التحقيقات الاولية في ملف متفجرات ضهر البيدر امام القضاء تمهيدا للادعاء.. حزب الله"يتحدث عن بوادر انفراج إيراني- أميركي"

Lebanon 24
30-10-2026 | 04:24
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التحقيقات الاولية في ملف متفجرات ضهر البيدر امام القضاء تمهيدا للادعاء.. حزب اللهيتحدث عن بوادر انفراج إيراني- أميركي
التحقيقات الاولية في ملف متفجرات ضهر البيدر امام القضاء تمهيدا للادعاء.. حزب اللهيتحدث عن بوادر انفراج إيراني- أميركي photos 0
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فيما بقيت نتائج الانتخابات الإسرائيلية محط رصد الأوساط السياسية اللبنانية لاستشراف التداعيات على المسارات العسكرية والأمنية والتفاوضية بين لبنان والكيان الإسرائيلي،

قصفت المدفعية الإسرائيلية مساء وادي زبقين في جنوب لبنان. كما قصفت، عصرا طريق عام بلدة يحمر الشقيف، وأطراف بلدة ميفدون . ونفّذت القوات الإسرائيلية تفجيراً عند الأطراف الغربية لبلدة ميس الجبل الحدودية.

في المقابل، كان البارز أمس، أن  مفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي كلود غانم تسلّم محاضر التحقيقات الأولية التي أجرتها مديرية المخابرات في الجيش اللبناني وشعبة المعلومات في ملف ضبط شحنة متفجرات ضهر البيدر، ويعكف على دراستها تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة والادّعاء على المتورطين بمواد تتطابق مع الجرائم والأفعال المرتكبة وإحالتهم إلى قاضي التحقيق العسكري لاستجوابهم. وإذ تحدثت معلومات عن ارتفاع عدد الذين كشفت هوياتهم في تهريب شحنة المتفجرات إلى سبعة بعد وصول التحقيقات إلى خمسة أسماء أخرى مع الموقوفين الاثنين، كشفت مصادر معنية لـ"النهار" أن عدد الذين قد تصدر مذكرات احضارهم عن مفوّض الحكومة قد يتجاوز عدد السبعة.

ديبلوماسيا، نقلت" الشرق الاوسط" عن مصدر في «الثنائي الشيعي»،يروّج لبوادر انفراج إيراني - أميركي، امله أن تنجح الوساطات في استئناف التواصل بينهما.

وكشف أن توقعاته بحدوث ذلك لم تأتِ من فراغ، بل استندت إلى التواصل بين الحزب والقيادة الإيرانية، وإن كان الحكم النهائي يبقى رهناً بما ستؤول إليه جهود الوساطة. وأكد أنه لا مصلحة لـ«الثنائي» في استباق النتائج، ملمّحاً إلى ما تردّد عن طلب ترمب من نائبه جي دي فانس توجيه رسالة إلى أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، اللواء محسن رضائي، يُراد منها تأمين الإمدادات للشعب الإيراني.

وأشار إلى أن الحزب بدأ الترويج لبوادر الانفراج منذ مساء الاثنين الماضي، بعدما تلقّى إشارة إيجابية في هذا الشأن من مسؤولين في القيادة الإيرانية، التي يُفترض أنها أطلعت رئيس مجلس النواب نبيه بري على ما لديها من معطيات، نظراً إلى تواصلها الدائم معه وحرصها على إبقائه مطّلعاً على حركة الموفدين والوسطاء الذين يترددون على طهران سعياً إلى تقريب وجهات النظر بينها وبين واشنطن.

واكتفى بري بالقول أمام زوّاره إن «الحكم النهائي متروك لخواتيمها، ليكون بوسعنا أن نبني على الشيء مقتضاه».

وتوقف عند البيان الذي أصدره الأمين العام لـ«حزب الله» نعيم قاسم، مرجّحاً أن يكون قد اختار توقيت صدوره استناداً إلى ما تبلّغه من القيادة الإيرانية، وتحديداً «الحرس الثوري»، الذي تعود إليه الكلمة الفصل. وأشار إلى أن البيان لم يحمل أي جديد، بل كرّر مواقف الحزب المتمسّك بسلاحه، مؤكداً أنه «لا محل للنقاش حول سحبه ما دام الاحتلال موجوداً وعدوانه مستمراً»، وأنه لا شرعية لـ«اتفاق الإطار»، الذي عدّه بحكم المعدوم، مضيفاً: «نحن نهتم باتفاق إيران - أميركا الذي أثبت فاعليته بتخفيض مستوى العدوان على لبنان بمجرد إطلاق مذكرة التفاهم».

 

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