بري يسعى لثني "حزب الله" عن الدخول في مواجهة جديدة

كتب الان سركيس في" نداء الوطن": تكتسب مواقف الرئيس دلالات تتجاوز العتب السياسي. تتصدّع جبهة " " و"حركة أمل" تحت وطأة الخلافات المتصاعدة ومخاوف الحرب المقبلة. فخلف بيانات التطمين وشعارات وحدة الصف، تتراكم الهواجس من مغامرة عسكرية جديدة قد تضع الجنوب أمام كارثة إضافية، وتدفع البيئة الشيعية مجددًا إلى تسديد فاتورة قرارات لم تعد تحتمل تبعاتها.

يتسع التململ داخل جمهور "أمل"، حيث تتقدم المخاوف من جرّ إلى حرب إسناد جديدة، فيما لم يلتقط الجنوب أنفاسه بعد من آثار المواجهة السابقة. لم يعد الدمار والتهجير والخسائر مجرد ذكريات ثقيلة، بل تحوّلت إلى هاجس يومي لدى عائلات تخشى نزوحًا جديدًا وبيوتًا مدمرة ومستقبلا مجهولا. ومع ارتفاع الأصوات المعترضة داخل البيئة الشيعية، تتزايد الضغوط لتجنّب تكرار تجربة مكلفة لم تنتهِ تداعياتها بعد.

وتكتسب مواقف دلالات تتجاوز العتب السياسي، بعدما أكد أن العلاقة مع "الحزب" أيام نصرالله كانت أفضل. كلام يعكس حجم التحوّل الذي أصاب التحالف، بعدما باتت خيارات الحرب والسلم تفرض نفسها على طاولة الخلافات، وسط تباين في تقدير المخاطر التي قد تواجه لبنان. فالعلاقة التي صمدت طويلا أمام اختلاف الحسابات تبدو اليوم أمام اختبار أكثر صعوبة، عنوانه منع تكرار الحرب.

وتؤكد معلومات "نداء الوطن" أن يبذل محاولات لثني "حزب الله" من الدخول في مواجهة جديدة، في ظل رسائل دبلوماسية وصلت إلى عين التينة، تحذّر من أن أي انخراط في الحرب، ولا سيما لمساندة ، ستكون له نتائج كارثية على البيئة الشيعية. ولا تقتصر المخاوف على حجم الضربات المحتملة، بل تشمل تداعياتها الجنوب والنازحين والاقتصاد، في بلد لا تزال مؤسساته عاجزة عن معالجة آثار المواجهة السابقة.