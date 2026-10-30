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لبنان

بيان من شركة "طيران الشرق الأوسط" يتعلّق باستئناف الرحلات إلى السعودية

Lebanon 24
30-10-2026 | 07:25
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بيان من شركة طيران الشرق الأوسط يتعلّق باستئناف الرحلات إلى السعودية
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صدر عن شركة طيران الشرق الأوسط البيان التالي:
 
بعد إعادة فتح مطار الملك خالد الدولي في الرياض والحصول على الأذونات اللازمة لتشغيل عدد محدد من الرحلات،  تُعلن شركة طيران الشرق الأوسط – الخطوط الجوية اللبنانية عن تسيير الرحلات التالية من الرياض وإليها والمبينة في الجدول أدناه مع اعطاء الإمكانية للركاب الذين ألغيت أو تلغى رحلاتهم أو تم اعادة توجهيهم الى الدمام، إعادة حجز بطاقاتهم على هذه الرحلات دون دفع أية كلفة إضافية حتى 15 تشرين الثاني 2026. وعليه، يصبح جدول رحلات الشركة على النحو التالي:
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وتؤكد الشركة أن جدول الرحلات المذكور يبقى خاضعاً للتطورات والمستجدات، وقد تطرأ عليه تعديلات وفقاً للظروف التشغيلية والأذونات المعتمدة.
2- تم تعديل جدول مواعيد رحلات الشركة الى مطار الملك فهد الدولي – الدمام لتصبح على النحو التالي:
 
 
3-  تعديل مواعيد اقلاع رحلات جدة المسائية لأيام الأثنين 2 و 9 تشرين الثاني وأيام الثلاثاء 3 و 10 تشرين الثاني وتدمج رحلات جدة المسائية المجدولة تحت رقم ME368/ME369 مع رحلات جدة الصباحية المجدولة تحت رقم ME364/ME365 لأيام الأربعاء والخميس والجمعة والسبت والأحد (4, 5, 6, 7, 8 تشرين الثاني 2026)، وبالتالي يصبح جدول رحلات الشركة الى جدة عن الفترة الممتدة من 2 تشرين الثاني ولغاية 10 تشرين الثاني كالتالي:
 
 
 
 سياسة مرونة التذاكرFlexible Ticketing Policy:
تغيير الحجز مجانًا ضمن درجة السفر نفسها حتى 15 تشرين الثاني 2026.
يُسمح باسترداد قيمة التذكرة دون فرض أي رسوم.
لمزيد من المعلومات يرجى مراجعة مركز الإتصالات MEA Call Center على الارقام التالية:
- الخط الارضي: 01-629999
- الخطين الساخنين: 1320 و1330 من أي هاتف أرضي أو خلوي دون أية كلفة إضافية
- الخطوط الخلوية:  81-477905 / 81-477906 / 81-477907 / 81-477908
أو عبر البريد الالكتروني callcenter@mea.com.lb  أو موقع الشركة www.mea.com.lb

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