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لبنان

"تجمع صناعيي الضاحية الجنوبية" عرض مع جامعة "المعارف" للتعاون الأكاديمي والتقني لدعم الصناعة

Lebanon 24
30-10-2026 | 09:06
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تجمع صناعيي الضاحية الجنوبية عرض مع جامعة المعارف للتعاون الأكاديمي والتقني لدعم الصناعة
تجمع صناعيي الضاحية الجنوبية عرض مع جامعة المعارف للتعاون الأكاديمي والتقني لدعم الصناعة photos 0
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زار رئيس "تجمع صناعيي الضاحية الجنوبية" أحمد حسين الموسوي، رئيس جامعة "المعارف" الدكتور علي علاء الدين، يرافقه المسؤول الإعلامي للتجمع الإعلامي محمد الباقر ترشيشي وعلي خلف، في حضور مدير مكتب الإعلام والتواصل في الجامعة الدكتور علي محمد أحمد.
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وتم في خلال اللقاء البحث في سبل تعزيز التعاون الأكاديمي والتقني وتطوير الشراكة بين القطاع الصناعي والمؤسسات الجامعية.

الموسوي

واستعرض الموسوي أبرز مشاريع التجمع ومبادراته، "في مقدمتها تطبيق "الضاحية"، الهادف إلى ربط المؤسسات الصناعية والتجارية والمهنية بالمواطنين، وتسهيل الوصول إلى الخدمات وتعزيز فرص العمل ودعم الحركة الاقتصادية في الضاحية الجنوبية".

علاء الدين

من جهته، رحب علاء الدين بالتعاون، مستعرضا إمكانات الجامعة وكلياتها وتخصصاتها الأكاديمية، لا سيما الهندسة وعلوم الكمبيوتر والإدارة والإعلام، مشددا على "أهمية توظيف الخبرات العلمية والبحثية ومشاريع تخرج الطلاب في خدمة القطاع الصناعي، وتطوير المعدات وإيجاد حلول تقنية مبتكرة تسهم في تحسين الإنتاج وتخفيض تكاليفه".

كما تناول اللقاء آفاق التعاون في مجال الخدمات المجتمعية، وتقديم الاستشارات العلمية والتقنية للمؤسسات والمصانع، وإطلاق مبادرات مشتركة تستجيب لاحتياجات القطاع الصناعي والمجتمع المحلي".

وأكد الجانبان "أهمية بناء شراكة مستدامة بين الجامعة والتجمع، تقوم على ربط التعليم الأكاديمي بسوق العمل والاستفادة من الطاقات الشبابية والكفايات العلمية لدعم الصناعة الوطنية وتحفيز الإنتاج المحلي وتعزيز التنمية الاقتصادية في الضاحية الجنوبية".
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