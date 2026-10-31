تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

تسميم وقتل كلاب في صيدا.. البلدية تتحرك قضائياً

Lebanon 24
31-10-2026 | 14:21
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
تسميم وقتل كلاب في صيدا.. البلدية تتحرك قضائياً
تسميم وقتل كلاب في صيدا.. البلدية تتحرك قضائياً photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أعلنت بلدية صيدا، في بيان، أنها "تقدمت بإخبارالى النيابة العامة الاستئنافية في الجنوب، على خلفية تعرّض عدد من الكلاب الشاردة لعمليات تسميم وإيذاء وقتل واختفاء قسري خلال شهر تشرين الأول 2026.
Advertisement



وجاءت هذه الاعتداءات بتواريخ مختلفة داخل مجمع البلدية لإيواء الكلاب الشاردة المنشأ ضمن حرم مجمع صيدون للآليات في منطقة الوسطاني، إضافة إلى محيط منطقة المستشفى التركي".



وأكدت البلدية أن "هذه الأفعال تُشكل جرائم صريحة تُعرّض الحيوانات للألم والمعاناة والخطر المباشر، وتُعد مخالَفة صارخة لأحكام القانون رقم 47/2017 المتعلق بحماية الحيوانات والرفق بها، ولا سيما المادتين 4 و26 منه".



وطالبت البلدية بإحالة الإخبار إلى المراجع القضائية والأمنية المختصة لإجراء التحقيقات اللازمة والتوسع فيها، لتوقيف ومحاسبة كل من يثبت تورطه فاعلاً أو شريكاً أو محرضاً أو متدخلاً، بما في ذلك التحقيق مع المدعو "ز. أ." بناءً على المعطيات والمعلومات المتواترة حول قيامه بتسميم الكلاب داخل مجمع البلدية، مشددةً على متابعة هذا الملف لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين.
مواضيع ذات صلة
بلديات صيدا–الزهراني تتحرك أمام معمل النفايات: صحة الناس خط أحمر
lebanon 24
Lebanon24
01/11/2026 00:23:55 Lebanon 24 Lebanon 24
هيفاء وهبي تتحرك قضائيًا.. اليكم السبب
lebanon 24
Lebanon24
01/11/2026 00:23:55 Lebanon 24 Lebanon 24
كيف نجت كلاب "تشيرنوبل" من الإشعاع؟ دراسة تكشف السر المُثير
lebanon 24
Lebanon24
01/11/2026 00:23:55 Lebanon 24 Lebanon 24
كلاب شاردة بأعداد كبيرة والمعالجة بطيئة
lebanon 24
Lebanon24
01/11/2026 00:23:55 Lebanon 24 Lebanon 24

المستشفى التركي

النيابة العامة

الاستئناف

النيابة

التركي

صيدون

الترك

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
15:00 | 2026-10-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:00 | 2026-10-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
23:10 | 2026-10-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
00:52 | 2026-10-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
02:00 | 2026-10-31 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
17:55 | 2026-10-31
Lebanon24
17:46 | 2026-10-31
Lebanon24
17:38 | 2026-10-31
Lebanon24
17:35 | 2026-10-31
Lebanon24
17:20 | 2026-10-31
Lebanon24
17:13 | 2026-10-31
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24