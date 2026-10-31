تسميم وقتل كلاب في صيدا.. البلدية تتحرك قضائياً

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أعلنت بلدية ، في بيان، أنها "تقدمت بإخبارالى الاستئنافية في الجنوب، على خلفية تعرّض عدد من الكلاب الشاردة لعمليات تسميم وإيذاء وقتل واختفاء قسري خلال شهر تشرين الأول 2026.وجاءت هذه الاعتداءات بتواريخ مختلفة داخل مجمع البلدية لإيواء الكلاب الشاردة المنشأ ضمن حرم مجمع للآليات في منطقة الوسطاني، إضافة إلى محيط منطقة ".وأكدت البلدية أن "هذه الأفعال تُشكل جرائم صريحة تُعرّض الحيوانات للألم والمعاناة والخطر المباشر، وتُعد مخالَفة صارخة لأحكام القانون رقم 47/2017 المتعلق بحماية الحيوانات والرفق بها، ولا سيما المادتين 4 و26 منه".وطالبت البلدية بإحالة الإخبار إلى المراجع القضائية والأمنية المختصة لإجراء التحقيقات اللازمة والتوسع فيها، لتوقيف ومحاسبة كل من يثبت تورطه فاعلاً أو شريكاً أو محرضاً أو متدخلاً، بما في ذلك التحقيق مع المدعو "ز. أ." بناءً على المعطيات والمعلومات المتواترة حول قيامه بتسميم الكلاب داخل مجمع البلدية، مشددةً على متابعة هذا الملف لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين.