بالصور... الجيش الإسرائيليّ يُعلن عن العثور على وسائل قتالية في الخيام

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العثور على وسائل قتالية وغرفة أطفال تحتوي على رموز مرتبطة بتنظيم حزب الله الإرهابي داخل منزل مدني: نشاط قوات فريق القتال التابع للواء 769 في المنطقة الأمنية
🔸تعمل قوات فريق القتال التابع للواء 769، تحت قيادة الفرقة 91، في المنطقة الأمنية بجنوب لبنان، بهدف إزالة التهديدات عن دولة إسرائيل.
🔸تعمل قوات اللواء على تدمير بنى تحتية إرهابية في منطقة بلدة الخيام.
🔸وفي إطار عمليات التمشيط في المنطقة، عثرت القوات على منزل مدني يحتوي على وسائل قتالية، وغرفة أطفال تضم رموزًا مرتبطة بتنظيم حزب الله الإرهابي.
🔸بالإضافة إلى ذلك، عثرت القوات على مستودع للطائرات المسيّرة المفخخة ودمرته، كما عثرت على وسائل قتالية إضافية، من بينها: قذائف صاروخية، وبنادق من نوع كلاشنيكوف، وخوذات، وسترات واقية، وذخيرة، وطائرات مسيّرة مفخخة.
🔸لن يسمح جيش الدفاع لتنظيم حزب الله الإرهابي بالمساس بمواطني دولة إسرائيل وقواته، وسيواصل العمل لإزالة التهديدات والالتزام باتفاق وقف إطلاق النار.— Lieutenant Colonel Ella Waweya | إيلا واوية (@CaptainElla1) November 1, 2026
العثور على وسائل قتالية وغرفة أطفال تحتوي على رموز مرتبطة بتنظيم حزب الله الإرهابي داخل منزل مدني: نشاط قوات فريق القتال التابع للواء 769 في المنطقة الأمنية
🔸تعمل قوات فريق القتال التابع للواء 769، تحت قيادة الفرقة 91، في المنطقة الأمنية بجنوب لبنان، بهدف إزالة التهديدات عن دولة إسرائيل.
🔸تعمل قوات اللواء على تدمير بنى تحتية إرهابية في منطقة بلدة الخيام.
🔸وفي إطار عمليات التمشيط في المنطقة، عثرت القوات على منزل مدني يحتوي على وسائل قتالية، وغرفة أطفال تضم رموزًا مرتبطة بتنظيم حزب الله الإرهابي.
🔸بالإضافة إلى ذلك، عثرت القوات على مستودع للطائرات المسيّرة المفخخة ودمرته، كما عثرت على وسائل قتالية إضافية، من بينها: قذائف صاروخية، وبنادق من نوع كلاشنيكوف، وخوذات، وسترات واقية، وذخيرة، وطائرات مسيّرة مفخخة.
🔸لن يسمح جيش الدفاع لتنظيم حزب الله الإرهابي بالمساس بمواطني دولة إسرائيل وقواته، وسيواصل العمل لإزالة التهديدات والالتزام باتفاق وقف إطلاق النار.