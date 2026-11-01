بالصور... الجيش الإسرائيليّ يُعلن عن العثور على وسائل قتالية في الخيام

قال الجيش الإسرائيليّ، إنّ "قوات فريق القتال التابع للواء 769، تحت قيادة الفرقة 91، تعمل في المنطقة الأمنية في ، بهدف إزالة التهديدات عن ".



وأضاف الجيش الإسرائيليّ في بيان: "تعمل قوات اللواء على تدمير بنى تحتية في منطقة بلدة . وفي إطار عمليات التمشيط في المنطقة، عثرت القوات على منزل مدني يحتوي على وسائل قتالية، وغرفة أطفال تضم رموزًا مرتبطة بـ" ".



وتابع: "بالإضافة إلى ذلك، عثرت القوات على مستودع للطائرات المسيّرة المفخخة ودمرته، كما عثرت على وسائل قتالية إضافية، من بينها: قذائف صاروخية، وبنادق من نوع كلاشنيكوف، وخوذات، وسترات واقية، وذخيرة، وطائرات مسيّرة مفخخة".

العثور على وسائل قتالية وغرفة أطفال تحتوي على رموز مرتبطة بتنظيم حزب الله الإرهابي داخل منزل مدني: نشاط قوات فريق القتال التابع للواء 769 في المنطقة الأمنية 🔸تعمل قوات فريق القتال التابع للواء 769، تحت قيادة الفرقة 91، في المنطقة الأمنية بجنوب ، بهدف إزالة التهديدات عن . 🔸تعمل قوات اللواء على تدمير بنى تحتية إرهابية في منطقة بلدة الخيام. 🔸وفي إطار عمليات التمشيط في المنطقة، عثرت القوات على منزل مدني يحتوي على وسائل قتالية، وغرفة أطفال تضم رموزًا مرتبطة بتنظيم حزب الله الإرهابي. 🔸بالإضافة إلى ذلك، عثرت القوات على مستودع للطائرات المسيّرة المفخخة ودمرته، كما عثرت على وسائل قتالية إضافية، من بينها: قذائف صاروخية، وبنادق من نوع كلاشنيكوف، وخوذات، وسترات واقية، وذخيرة، وطائرات مسيّرة مفخخة. 🔸لن يسمح جيش الدفاع لتنظيم حزب الله الإرهابي بالمساس بمواطني دولة إسرائيل وقواته، وسيواصل العمل لإزالة التهديدات والالتزام باتفاق وقف إطلاق النار. — Lieutenant Colonel Ella Waweya | واوية (@CaptainElla1) November 1, 2026 Advertisement