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لبنان

بالصور... الجيش الإسرائيليّ يُعلن عن العثور على وسائل قتالية في الخيام

Lebanon 24
01-11-2026 | 10:05
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بالصور... الجيش الإسرائيليّ يُعلن عن العثور على وسائل قتالية في الخيام
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قال الجيش الإسرائيليّ، إنّ "قوات فريق القتال التابع للواء 769، تحت قيادة الفرقة 91، تعمل في المنطقة الأمنية في جنوب لبنان، بهدف إزالة التهديدات عن إسرائيل".

وأضاف الجيش الإسرائيليّ في بيان: "تعمل قوات اللواء على تدمير بنى تحتية في منطقة بلدة الخيام. وفي إطار عمليات التمشيط في المنطقة، عثرت القوات على منزل مدني يحتوي على وسائل قتالية، وغرفة أطفال تضم رموزًا مرتبطة بـ"حزب الله".

وتابع: "بالإضافة إلى ذلك، عثرت القوات على مستودع للطائرات المسيّرة المفخخة ودمرته، كما عثرت على وسائل قتالية إضافية، من بينها: قذائف صاروخية، وبنادق من نوع كلاشنيكوف، وخوذات، وسترات واقية، وذخيرة، وطائرات مسيّرة مفخخة".
 
 
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