تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

باسيل من بعلبك: الحكومة تمارس السطو على جيوب اللبنانيين

Lebanon 24
01-11-2026 | 13:44
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
باسيل من بعلبك: الحكومة تمارس السطو على جيوب اللبنانيين
باسيل من بعلبك: الحكومة تمارس السطو على جيوب اللبنانيين photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أكد رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل أن "لبنان لا يريد الحرب ولا الاستسلام"، مشددًا على أن "السيادة لا يمكن أن تكون انتقائية أو مجزأة، وأن الدفاع عن الأرض لا يتناقض مع السعي إلى السلام".
Advertisement

وشنّ هجومًا على الحكومة، متهمًا إياها بممارسة "السطو على جيوب اللبنانيين" عبر الضرائب والرسوم والقرارات الاعتباطية، فيما تعجز عن تأمين الحد الأدنى من مقومات العيش.

كلام باسيل جاء خلال غداء هيئة قضاء بعلبك في "التيار الوطني الحر"، حيث تناول الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وملفات السيادة واللامركزية والكهرباء والنازحين السوريين، مؤكدًا تمسّك "التيار" بوحدة لبنان وتنوّعه وبمفهوم واحد للسيادة والعدالة.
استهل باسيل كلمته بالإشادة ببعلبك وأهلها، قائلًا: "عندما يفكّر أحد ببعلبك، يفكّر بالقلعة، ولكن بعلبك رجالها، وكل واحد منهم هو قلعة"، معتبرًا أن "بعلبك، شأنها شأن مناطق لبنانية كثيرة، تعاني الظلم والحرمان والإهمال" .
وتوقف عند الصورة النمطية التي تُقدَّم عن بعلبك الهرمل، ولا سيما ربط المنطقة بالحشيشة والمخدرات، مشيرًا إلى أن "تقنين زراعة القنب الهندي وتنظيمها بقانون يمكن أن يحوّلاها إلى مصدر عيش مشروع للأهالي" .

وشدد على أن "أبناء المنطقة يستحقون أن تكافئهم الدولة على صمودهم، لا أن تقابل تضحياتهم بالإهمال"، مجددًا المطالبة باللامركزية باعتبارها حقًا لجميع اللبنانيين، لا مطلبًا خاصًا بمنطقة دون أخرى.

وقال باسيل: "إن بعلبك، كما طرابلس، تختزن حضارة وتاريخًا، وإن مخاطبة أهلها يجب أن تكون من منطلق احترام هذه الحضارة"، مضيفًا: "عندما نقول إننا نريد اللامركزية، فنحن نريدها للجميع، لأن المفهوم الوطني لا يتجزأ".

وفي الشأن السيادي، انتقد باسيل من وصفهم بأنهم يتعاملون مع السيادة بمعايير مزدوجة، معتبرًا أن "من يرفع شعار السيادة في مواجهة سوريا ويتخلى عنه في مواجهة إسرائيل، أو العكس، لا يمكن اعتباره سياديًا" .

وقال: "لا نريد حربًا اليوم، بل نريد السلام. لا نريد الحرب لأننا لا نريد قرى تُحتل وأهلًا يُشرّدون، ولكننا لا نريد أن نستسلم، وإذا اعتدى علينا أحد فمن حقنا أن ندافع عن أنفسنا". وأعرب عن تأييده التوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة الأميركية وإيران، في إطار تجنيب المنطقة المزيد من المواجهات.

وشدد على أن "السيادة لا تتحقق بإعلان مواقف لا تملك الدولة القدرة على تنفيذها، بل باتخاذ خطوات فعلية تؤدي إلى انسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية" ، مؤكدًا أن "مطالبة اللبنانيين بممارسة السيادة يجب أن تترافق مع تأمين الحد الأدنى من مقومات العيش الكريم" .

وتطرق إلى الحكم الصادر في قضية شحنة المتفجرات، متسائلًا عن خلفيات التحريض السياسي في ضوء ما صدر عن القضاء.

وفي الملف الاقتصادي، شنّ باسيل هجومًا حادًا على الحكومة، معتبرًا أن ممارساتها تشبه "قطاع الطرق وسالبي أموال الناس"، لأنها تلجأ إلى تحميل المواطنين أعباء إضافية بدل تقديم حلول فعلية للأزمة.

وأشار إلى زيادة بنسبة 3% طالت عددًا من المواد الاستهلاكية، منتقدًا طريقة تطبيق الرسم البيئي، ومتسائلًا عن الأساس القانوني لهذه الزيادة وعن غياب المساءلة بشأنها.

وكشف أن الأعباء الإضافية المرتبطة بالبنزين تكلّف اللبنانيين، بحسب تقديراته، ما بين 400 و500 مليون دولار سنويًا، من دون احتساب الزيادة المرتبطة بجعالة المحطات والشركات المستوردة، ما قد يرفع الكلفة الإجمالية إلى ما بين 600 و700 مليون دولار.

وتوقف عند فاتورة المولدات الخاصة، مشيرًا إلى أنها بلغت بحسب وزير الطاقة نحو خمسة مليارات دولار، معتبرًا أن هذه الأرقام تكشف حجم الأعباء التي يتحملها المواطن نتيجة عدم تشغيل معامل الكهرباء، في ظل الخلافات على إدارتها وتشغيلها.

وحذّر من أن الموازنة المقبلة ستشكّل، محطة جديدة "للسطو الفعلي على جيوب الناس"، منتقدًا القوى المشاركة في الحكومة التي ترفع صوتها اعتراضًا على قرارات هي شريكة في اتخاذها.

وقال إن "بعض القوى الحكومية تمارس المعارضة إعلاميًا بهدف كسب الشعبية، فيما يبقى صوت المعارضة الفعلية هو الذي يحذّر من السياسات المالية والاقتصادية المعتمدة" .

وفي ملف الكهرباء، انتقد باسيل الحديث عن اعتكاف بعض المسؤولين بسبب عدم إقرار تعرفة متحركة للكهرباء مرتبطة بأسعار النفط، مؤكدًا أن تحديد التعرفة هو من صلاحيات وزير الطاقة ومؤسسة كهرباء لبنان، ولا يحتاج إلى قرار جديد من مجلس الوزراء.

وذكّر بأن الوزير السابق وليد فياض اتخذ عام 2022، بالتعاون مع مؤسسة كهرباء لبنان، قرارًا برفع التعرفة من 9 إلى 27 سنتًا، وأن القرار نفسه تضمّن آلية لتعديل التعرفة تبعًا لأسعار النفط.

وتساءل: "لماذا تكذبون على الناس وتقولون إنكم تعتكفون لأن مجلس الوزراء لم يتخذ قرارًا بالتعرفة"، معتبرًا أن اللجوء إلى مجلس الوزراء في مسألة تقع ضمن صلاحيات الوزير والمؤسسة ليس سوى محاولة للتهرب من المسؤولية.

كما تساءل عن دور الهيئة الناظمة للكهرباء وعن السياسة المعتمدة في القطاع، منتقدًا التذرع بمستحقات مالية على الدولة تبلغ نحو 250 مليون دولار، ومشيرًا إلى أن نحو نصفها يعود إلى مؤسسات مياه تابعة للوزارة.

وتناول باسيل ملف النازحين السوريين، مؤكدًا أن "لبنان يريد أفضل العلاقات مع سوريا باعتبارها دولة جارة، على أساس الاحترام المتبادل والسيادة وضبط الحدود".

وقال: "نريد حدودًا مفتوحة ولكن مضبوطة، ونتعاطى من دولة إلى دولة وبسيادة".

وانتقد غياب المعالجة الفعلية لملف النزوح، معتبرًا أن ما تحقق اقتصر على إخراج سجناء، فيما لم تُتخذ خطوات جدية لإعادة النازحين.

وأضاف أن البعض كان يربط حل أزمة النزوح بسقوط النظام السوري، متسائلًا: "سقط النظام، فما سبب بقاء النازحين؟".

وفي سياق آخر، تطرق إلى مقتل الخوري سمير ضو، منتقدًا ما اعتبره ازدواجية في التعاطي مع الجرائم التي تطال اللبنانيين، بحيث تتحرك بعض القوى بحسب الانتماء السياسي للضحية، بدل اعتماد موقف واحد دفاعًا عن جميع المواطنين.
وختم باسيل بالتشديد على تمسّك "التيار الوطني الحر" بكل اللبنانيين وبوحدة الأرض والشعب، مؤكدًا أن "التنوع اللبناني مصدر غنى، لكنه لا يلغي حاجة اللبنانيين بعضهم إلى بعض".

وقال: "نحن نتألم مع كل لبناني ونخاف على كل شبر من أرضنا. تنوعنا يغنينا، لكنه لا يغنينا عن بعضنا".

واعتبر أن "تاريخ لبنان شهد مراحل واجه فيها لبنانيون لبنانيين آخرين، إلا أن التيار اختار عدم الانتقام والدعوة إلى البناء المشترك" .

وشدد على أن "بناء الدولة لا يمكن أن يتحقق من دون القانون والعدالة"، محذرًا من أي قانون عفو لا يراعي حقوق المتضررين ولا يحقق العدالة.

وختم باسيل: "وطن لا يُبنى من دون قانون وعدالة، وعندما يصدرون قانون عفو لا عدالة فيه، سنقف بوجهه".

مواضيع ذات صلة
باسيل: تقوم سياسة الحكومة على ضرب صمود الناس بالضرائب وكلما عجزت عن حل مشكلة لجأت إلى جيوب الناس وهذه "حكومة الضرائب"
lebanon 24
Lebanon24
02/11/2026 01:30:56 Lebanon 24 Lebanon 24
الـ«Valet Parking» يستنزف جيوب اللبنانيين!
lebanon 24
Lebanon24
02/11/2026 01:30:56 Lebanon 24 Lebanon 24
نائب رئيس الحكومة طارق متري: واشنطن لم تمارس للآن ضغطا كافيا على إسرائيل لتنفيذ التزاماتها (الجزيرة)
lebanon 24
Lebanon24
02/11/2026 01:30:56 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير المال ياسين جابر من النبطية: إسرائيل تمارس اعتداءات يوميّة وتأتي الزيارة اليوم إلى النبطية من أجل التشديد على وقوف الحكومة الى جانب أهالي الجنوب
lebanon 24
Lebanon24
02/11/2026 01:30:56 Lebanon 24 Lebanon 24

التيار الوطني الحر

الولايات المتحدة

التيار الوطني

مجلس الوزراء

جبران باسيل

الدولة على

اللبنانية

إسرائيل

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
16:02 | 2026-11-01
Lebanon24
15:00 | 2026-11-01
Lebanon24
14:49 | 2026-11-01
Lebanon24
14:30 | 2026-11-01
Lebanon24
14:17 | 2026-11-01
Lebanon24
14:15 | 2026-11-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24