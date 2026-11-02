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لبنان

لا إنتخابات فرعية بسبب "المعادلة القائمة"

"خاص لبنان24"

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Lebanon 24
02-11-2026 | 01:45
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لا إنتخابات فرعية بسبب المعادلة القائمة
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لفت مصدر وزاري إلى أن كل ما يُحكى عن إجراء انتخابات نيابية فرعية في البقاع الغربي، لشغل المقعد الأرثوذكسي الشاغر بعد وفاة النائب غسان سكاف، لا يعدو كونه حديثاً سياسياً ومزايدات.
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وأوضح المصدر أنه، بغضّ النظر عمّا ينص عليه القانون والدستور، فإن المعادلة السياسية الواقعية تنطلق من مبدأ بسيط، وهو أنه طالما أن إجراء الانتخابات الفرعية ممكن، فمن البديهي أن يكون إجراء الانتخابات النيابية العامة، التي سبق تأجيلها، ممكناً أيضاً.
وأضاف المصدر أنه طالما لا توجد أي نية لإجراء الانتخابات العامة وتقصير ولاية مجلس النواب، في ظل غياب أي توجه راهناً لإقرار قانون انتخابي جديد، فإن كل ما يُحكى عن انتخابات فرعية يبقى في إطار التسلية السياسية، لا أكثر ولا أقل. 
المصدر: لبنان 24
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