تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

لتعزيز التعاون الإعلامي بين لبنان وقطر.. وزير الاعلام في الدوحة

Lebanon 24
02-11-2026 | 01:41
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
لتعزيز التعاون الإعلامي بين لبنان وقطر.. وزير الاعلام في الدوحة
لتعزيز التعاون الإعلامي بين لبنان وقطر.. وزير الاعلام في الدوحة photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
زار وزير الإعلام المحامي د. بول مرقص العاصمة القطرية الدوحة خلال عطلة نهاية الأسبوع، حيث عقد سلسلة اجتماعات مع عدد من المسؤولين القطريين، في إطار تعزيز العلاقات الإعلامية بين لبنان وقطر وتطوير آفاق التعاون المشترك، .
Advertisement

والتقى الوزير مرقص رئيس المؤسسة القطرية للإعلام الشيخ حمد بن ثامر آل ثاني، وبحث معه في سبل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في المجال الإعلامي وشكره على دعوته لزيارة الدوحة.

كذلك، اجتمع الوزير مرقص بنائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة د. حمد بن عبدالعزيز الكواري، وبالرئيس التنفيذي للمؤسسة القطرية للإعلام الشيخ خالد بن عبدالعزيز بن جاسم آل ثاني، في حضور سفير لبنان في قطر بلال قبلان، وبعدد من العاملين في القطاعين الإعلامي والصحافي، حيث تناولت اللقاءات واقع الإعلام وآفاق تطوير التعاون بين المؤسسات الإعلامية في البلدين لاسيما مع اذاعة لبنان التي تشهد انطلاقة جديدة.

كما شارك الوزير مرقص في حفل إحياء الذكرى الثلاثين لانطلاقة شبكة الجزيرة الإعلامية برعاية وحضور أمير البلاد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ، واجتمع على هامش الحفل بنائب وزير الإعلام السعودي د. عبدالله بن أحمد المغلوث وبحث معه سبل تعزيز العلاقات الثنائية، كما تفقّد الاعلاميين اللبنانيين العاملين هناك.
مواضيع ذات صلة
وزير الاعلام بول مرقص بعد جلسة مجلس الوزراء: لتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص عبر الـBOT لحل لأزمة النفايات
lebanon 24
Lebanon24
02/11/2026 10:26:03 Lebanon 24 Lebanon 24
إطلاق لجنة المراقبة المشتركة بين لبنان والاتحاد الأوروبي لتعزيز التعاون
lebanon 24
Lebanon24
02/11/2026 10:26:03 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الطاقة القطري يلتقي وزير النفط الإيراني لبحث التعاون في مجالات الطاقة بين البلدين
lebanon 24
Lebanon24
02/11/2026 10:26:03 Lebanon 24 Lebanon 24
وسائل إعلام إيرانية: وصول وفد قطري إلى طهران لإجراء محادثات مع المسؤولين الإيرانيين
lebanon 24
Lebanon24
02/11/2026 10:26:03 Lebanon 24 Lebanon 24

رئيس مجلس الوزراء

مجلس الوزراء

وزير الإعلام

نائب رئيس

الجزيرة

الثنائي

القطري

الصحاف

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
03:00 | 2026-11-02
Lebanon24
02:45 | 2026-11-02
Lebanon24
02:41 | 2026-11-02
Lebanon24
02:30 | 2026-11-02
Lebanon24
02:15 | 2026-11-02
Lebanon24
02:10 | 2026-11-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24