لتعزيز التعاون الإعلامي بين لبنان وقطر.. وزير الاعلام في الدوحة

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زار المحامي د. بول مرقص العاصمة القطرية الدوحة خلال عطلة نهاية الأسبوع، حيث عقد سلسلة اجتماعات مع عدد من المسؤولين القطريين، في إطار تعزيز العلاقات الإعلامية بين وقطر وتطوير التعاون المشترك، .والتقى الوزير مرقص رئيس المؤسسة القطرية للإعلام الشيخ حمد بن ثامر آل ثاني، وبحث معه في سبل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في المجال الإعلامي وشكره على دعوته لزيارة الدوحة.كذلك، اجتمع الوزير مرقص بنائب وزير الدولة د. حمد بن عبدالعزيز الكواري، وبالرئيس التنفيذي للمؤسسة القطرية للإعلام الشيخ خالد بن عبدالعزيز بن جاسم آل ثاني، في حضور سفير لبنان في قطر بلال قبلان، وبعدد من العاملين في القطاعين الإعلامي والصحافي، حيث تناولت اللقاءات واقع الإعلام وآفاق تطوير التعاون بين المؤسسات الإعلامية في البلدين لاسيما مع اذاعة لبنان التي تشهد انطلاقة جديدة.كما شارك الوزير مرقص في حفل إحياء الذكرى الثلاثين لانطلاقة شبكة الإعلامية برعاية وحضور أمير البلاد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ، واجتمع على هامش الحفل بنائب وزير الإعلام السعودي د. عبدالله بن أحمد المغلوث وبحث معه سبل تعزيز العلاقات الثنائية، كما تفقّد الاعلاميين اللبنانيين العاملين هناك.