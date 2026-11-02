"الزراعة" و "Toters" تطلقان شراكة لدعم التفاح اللبناني وتسويقه محلياً.. هاني: نوسّع أسواق التصدير

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وأكد الوزيرهاني أن "الوزارة اعتمدت هذا العام خطة واسعة لتسويق التفاح اللبناني، شملت التواصل مع وفتح قنوات جديدة للتصدير، ولا سيما إلى مصر والعراق وليبيا ودول ، إلى جانب متابعة فتح السوق ، وتسهيل عمليات النقل البحري عبر تخفيض كلفة الشحن".وأوضح أن "الوزارة أجرت سلسلة لقاءات مع السفراء العرب والسفارات في الخارج لزيادة كميات التفاح المصدّرة، بالتوازي مع حملات تسويقية محلية بالتعاون مع السوبرماركت والمؤسسات التجارية ووسائل الإعلام وشركات الإعلانات الطرقية".وأشار إلى أن "الشراكة مع Toters تشكّل خطوة إضافية ضمن هذه الجهود، من خلال الاستفادة من المنصات الرقمية وخدمات التوصيل لتسهيل وصول التفاح اللبناني إلى المستهلكين"، مؤكداً "استمرار العمل على مبادرات جديدة لدعم الإنتاج الوطني".، أعلن لـToters Fresh رالف بو خليل أن" الشركة ستعتمد الشراء المباشر من المزارعين اللبنانيين، بما يتيح تحسين هامش أرباحهم وتقديم التفاح للمستهلكين بأسعار تنافسية".وأوضح أن Toters "ستطلق طوال شهر تشرين الثاني حملة ترويجية واسعة تتضمن حسومات وعروضاً خاصة على الكميات، إضافة إلى عروض تشجيعية قد تشمل تقديم كميات مجانية من التفاح عند شراء كميات محددة".وأضاف: "أن الشركة ستوفّر حضوراً إعلانياً بارزاً للتفاح اللبناني عبر تطبيق Toters ومنصات التواصل الاجتماعي، ولا سيما Instagram، بهدف تشجيع المستهلكين على شراء المنتج الوطني والمساهمة في تصريف أكبر كمية ممكنة من المحصول".وأكد أن "تفاصيل العروض ستُنشر تباعاً عبر التطبيق والصفحات الرسمية للشركة.وتعكس هذه المبادرة أهمية التعاون بين القطاعين العام والخاص في دعم المزارعين اللبنانيين، من خلال ربط الإنتاج الزراعي مباشرة بالمستهلك، وتوفير قنوات تسويق حديثة تساهم في تنشيط الطلب على التفاح اللبناني وتعزيز حضوره في السوق المحلية.