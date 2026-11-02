رئيس الجمهورية تابع خلال لقاءاته اليوم مسائل سياسية وقضائية وما يتعلق بالاتصالات والانترنت

تابع رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون قبل ظهر اليوم، خلال لقاءاته المتنوعة في قصر ، مسائل وملفات سياسية وحياتية وقضائية،بما يسهّل أمور الناس ويساعد على تحسين الخدمات المقدمة اليهم بالسرعة اللازمة ويحد من التجاوزات المالية في الادارات والمؤسسات العامة.

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وزير الاتصالات

وفي هذا الاطار، عرض مع وزير الاتصالات المهندس شارل الحاج ملف شركة اتصالات ، مؤكدا حرصه على حقوق العاملين في هيئة "أوجيرو " وضمان انتقالهم إلى الشركة، داعيا ًالى الإسراع في إطلاقها، نظراً لأهمية هذا القطاع للاقتصاد الوطني . وعرض الوزير الحاج لرئيس الجمهورية مسار معالجة شبكات الإنترنت غير المرخّصة، بالتنسيق مع الهيئة المنظمة للاتصالات ضمن صلاحياتها القانونية.

وشدّد الرئيس عون على تشجيع هيئة "أوجيرو "والقطاع الخاص على بناء شبكات مرخّصة وفق شروط متساوية للجميع، للانتقال سريعاً من الإنترنت المحدود إلى خدمات النطاق العريض، في إطار احترام القانون ومن دون أي زيادة في الأسعار على المواطنين.

رئيس المجلس الدستوري

واستقبل الرئيس عون رئيس المجلس الدستوري القاضي طنوس مشلب، واطلع منه على التحضيرات الجارية لانعقاد مؤتمر في لبنان يومي ٨ و٩ كانون الاول المقبل حول "المقارنة بين المجالس والمحاكم الدستورية "، بهدف الاستفادة من خبرات هذه المجالس في وشمال أفريقيا .

كما اطلع القاضي مشلب الرئيس عون على نتائج زياراته إلى كل من مصر ورومانيا وإسبانيا، حيث التقى عدداً من كبار المسؤولين فيها إضافة إلى رؤساء المجالس والمحاكم الدستورية.

النائب أبو فاعور

كما التقى الرئيس عون قبل ظهر اليوم، عضو " اللقاء الديموقراطي " النائب وائل ابو فاعور، وتداول معه في عدد من المواضيع السياسية المحلية والتطورات الإقليمية الأخيرة.

المدعي العام في ديوان المحاسبة

واستقبل الرئيس عون المدعي العام في ديوان المحاسبة القاضي فوزي خميس، الذي وضعه في اجواء عمل النيابة العامة. ونوّه رئيس الجمهورية بالجهد المبذول في سبيل تفعيل الدور الرقابي لديوان المحاسبة.



وفد مؤسسة الفرد بصبوص

وفي قصر بعبدا، رئيس مؤسسة الفرد بصبوص السيد فادي بصبوص وشقيقته السيدة زينة بصبوص، اللذان اطلعا الرئيس عون على نشاطات المؤسسة في حفظ تراث الفنان الراحل ، ومنها الكتاب الذي سيصدر عن دار "سكيرا" في والمتضمن دراسة شاملة عن أعمال الفرد بصبوص.

ونوّه رئيس الجمهورية بالقيمة الفنية المميزة لالفرد بصبوص واشقائه والنتاج التراثي الذي يميز أعمالهم.

المخرج أبو الياس والممثلة خياط

وفي قصر بعبدا، المخرج طوني أبو الياس والممثلة ميرنا خياط اللذان وجها دعوة الى الرئيس عون لحضور الأول لفيلم "الفجر" في 18 تشرين الثاني الحالي، والذي يروي قصة استقلال لبنان بأسلوب تمثيلي، وابرز التي سبقت هذا الحدث وتلته في تاريخ لبنان.

عائلة الشاعر الراحل طليع حمدان