تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

"حزب الله" باشر صرف بدلات الإيواء وفئة جديدة بين المُستحقّين

Lebanon 24
02-11-2026 | 22:16
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
حزب الله باشر صرف بدلات الإيواء وفئة جديدة بين المُستحقّين
حزب الله باشر صرف بدلات الإيواء وفئة جديدة بين المُستحقّين photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
باشر "حزب الله" صرف بدلات الإيواء لمن دُمّرت منازلهم أو تضرّرت بصورة كبيرة جعلتها غير صالحة للسكن، جراء حربي 2024 و2026، إضافة إلى النازحين من المناطق الحدودية المحتلة أو المحاذية لها، سواء كانت منازلهم مُهدّمة أو متضرّرة أو غير متضرّرة. وفي المنطقتين الثالثة والخامسة، اللتين تشملان بيروت الإدارية والضاحية الجنوبية والجبل، «باشرنا الصرف منذ مطلع الأسبوع الماضي، أي يوم الإثنين 26 تشرين الأول»، وفق مصدر في برنامج الإيواء، متوقّعاً أن «يحصل جميع المُستحقّين على بدلات الإيواء بحلول شهر من تاريخ بدء الصرف».
Advertisement
وكتبت" الاخبار": تسير عملية الصرف بسلاسة، إذ يتوجّه المُستحقّون إلى مراكز القطاعات الموزّعة، كلّ بحسب منطقته، لتسلّم الإيصالات. ولا تستغرق العملية أكثر من يوم واحد، بحيث يحصل المُستحِق على الإيصال ويصرفه في اليوم التالي، في مراكز أُنشئت لهذه الغاية. ولا يُطلب من المُستحِقين التوجّه إلى مراكز جمعية القرض الحسن لتسلّم مستحقاتهم، بل يتواجد موظفو الجمعية في هذه المراكز لتسهيل عملية الصرف، التي أُنجزت بنسبة 80% ممن تسلّموا الايصالات.
اضافت" الاخبار": عقب العدوان الإسرائيلي الأخير، أنجزت الوحدات المختصة في حزب الله مسحاً للنازحين في القرى والبلدات الجنوبية، وباشرت لجان المسح الكشف على الوحدات السكنية وفرزها وإحصاء الوحدات المُستحِقة، استناداً إلى استمارة موحّدة أعدّتها شركة «معمار». وأُضيفت هذه الجداول إلى قوائم المُستحِقين للتعويضات عن أضرار عدوان 2024، الذين سبق أن حصلوا على تعويضات، وبعضهم حصل عليها مرتين، وذلك خلال فتح ملف تجديد صرف بدلات الإيواء قبل اندلاع حرب 2026.
لكنّ أسماء المُستحِقين لتعويضات عدوان 2024 لم تُرحّل كما هي، بل خضعت للتنقيح، في ضوء نقطتين أساسيتين: الأولى، شطب أسماء العائلات التي رمّمت منازلها، والثانية، إدراج مُستحِقين جدد، استناداً إلى حالات لم يكن برنامج الإيواء لعام 2024 يلحظها. وتتعلق هذه الحالات تحديداً بأصحاب المنازل المؤجّرة الذين تضرّرت منازلهم أو هُدّمت، شرط أن يكونوا مستأجرين في مكان آخر، ويستخدموا بدل إيجار منازلهم المتضرّرة لتغطية كلفة الإيجار الذي يدفعونه للسكن. أي أن يكون الشخص مؤجّراً ومستأجراً في الوقت نفسه، وقد خسر مصدر دخل كان يخصّصه حصراً لتأمين مسكنه. وفي هذه الحالة، يحصل صاحب المنزل على تعويض عن بدل الإيجار، فيما يحصل المستأجر على بدل الأثاث، إذا كان من المتضرّرين جراء عدوان 2026.
ويوضح المصدر نفسه أن هذه الحالات لم تكن مشمولة في برنامج الحزب لعام 2024، إلا أن التدقيق في الجداول أظهر ضرورة إدراجها ضمن المُستحِقين، على أن يُطبّق هذا التعديل أيضاً على المتضررين من عدوان 2026 ممن تنطبق عليهم شروط استحقاق التعويضات.
وكتبت" الديار": بدأ حزب الله من مدينة النبطية وقراها دفع تعويضات الإيواء «وعد والتزام»، للمواطنين في منطقة جبل عامل الثانية، على ان تشمل التعويضات خلال ايام كل المستحقين في المناطق اللبنانية، فيما بكشف معهد «الامن القومي الاسرائيلي» عن ضغوط اسرائيلية على الولايات المتحدة الاميركية لتسريع خطة مالية لتقويض نفوذ حزب الله في لبنان، ولفت التقرير الى ضرورة العمل على تحييد الوزارات والمؤسسات التي زعمت ان حزب الله يسيطر عليها في إدارة أموال المساعدات وإعادة ما اسمته «تأهيل الشيعة»، وتحويل تلك الأموال مباشرةً عبر انشاء «مجلس إعادة التأهيل والإشراف» وليس مجلس الجنوب، مع التأكيد على إنشاء هيئة مُخصصة لدراسة أهلية النازحين ومساعدة العائدين إلى المناطق التي يُخليها الجيش الإسرائيلي مع طرد المنظمات المدنيّة التابعة لحزب الله، وإنشاء آلية رقابيّة تضمن عدم انتماء أي من المتعاقدين إلى الحزب. كل ذلك بالتوازي مع استمرار الضغط العسكريّ الإسرائيليّ والاقتصادي الأميركيّ والدوليّ على حزب الله.
مواضيع ذات صلة
عن "حزب الله" وبدلات الإيواء.. رسائل أبعد من مساعدة
lebanon 24
Lebanon24
03/11/2026 11:22:23 Lebanon 24 Lebanon 24
هل ستدفع بدلات الايواء؟
lebanon 24
Lebanon24
03/11/2026 11:22:23 Lebanon 24 Lebanon 24
أهالي البلدات المحتلة والمتضررة أمام سرايا النبطية: عودة النازحين وإعادة الإعمار ودفع بدلات الإيواء
lebanon 24
Lebanon24
03/11/2026 11:22:23 Lebanon 24 Lebanon 24
حزب الله يعلن بدلات إيواء تصل إلى 14 ألف دولار.. من تشمل؟
lebanon 24
Lebanon24
03/11/2026 11:22:23 Lebanon 24 Lebanon 24

الولايات المتحدة

الإسرائيلي

اللبنانية

النازحين

حزب الله

يوم واحد

الاميركي

إسرائيل

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
04:00 | 2026-11-03
Lebanon24
03:56 | 2026-11-03
Lebanon24
03:48 | 2026-11-03
Lebanon24
03:45 | 2026-11-03
Lebanon24
03:19 | 2026-11-03
Lebanon24
03:15 | 2026-11-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24