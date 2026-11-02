مصير ولاية ترامب رهن انتخابات الكونغرس اليوم وهذه هي انعكاساتها على لبنان

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كتبت" النهار": على وقع استطلاعات رأي مواتية، يتجه اليوم ملايين الناخبين إلى صناديق الاقتراع في انتخابات منتصف الولاية، والتي قد ينجح الديموقراطيون عبرها في انتزاع السيطرة على الكونغرس من الجمهوريين، ولو جزئياً، والتضييق على الرئيس المتهم بتجاوز صلاحياته. غير أن أحد آخر تطورات الحملة الانتخابية قد يضعف فرص فوز الديموقراطيين بغالبية في مجلس الشيوخ حيث تبدو المنافسة أكثر احتداماً منها في مجلس النواب، في حين يخسر معسكر الرئيس تقليدياً انتخابات منتصف الولاية. فقد أعلنت النائبة الديموقراطيةهايلي ستيفنز الأحد دعمها للمرشح في ميشيغن مايك روجرز في مواجهة عبد الرحمن السيد، الذي كان قد هزمها في الانتخابات التمهيدية للحزب الديموقراطي، في خطوة رحب بها ترامب.في المقابل، اعتبر زعيم الديموقراطيين في مجلس الشيوخ تشاك شومر أن هذه الخطوة تنطوي على "خيانة مشينة"، علماً بأن السيطرة على المجلس تُحسم بفارق مقعد واحد فقط.يعوّل الديموقراطيون خصوصاً على فوز جيمس تالاريكو في تكساس وآدم هاملتون في كنساس. ومن شأن انتزاع السيطرة على مجلس النواب وحده أن يمنح الديموقراطيين اليد الطولى في ما يتعلق بالموازنة الفيدرالية، فضلاً عن رئاسة لجان قادرة على التحقيق في شبهات فساد خلال إدارة ترامب، وقضية جيفري إبستين، وغيرها من الملفات الشائكة.وفي حين يبدو مرجحاً انتزاع الديموقراطيين الغالبية في مجلس النواب الذي تشمل الانتخابات كل مقعده، تبقى المعركة الانتخابية في مجلس الشيوخ غير محسومة. فالاستحقاق يطال ثلث مقاعده فقط، وكانت قلة منها في البداية تعتبر مواتية للديموقراطيين. غير أن استطلاعات الرأي تشير الآن إلى أن فرص الديموقراطيين في انتزاع السيطرة على المجلس لا تقل عن فرص الجمهوريين، بعدما خاضوا منافسات قوية على نحو مفاجئ في ولايات ذات توجه جمهوري واضح مثل تكساس وكنساس. ومن شأن فوز الديموقراطيين في مجلس الشيوخ أن يتيح لهم عرقلة تعيينات ترامب القضائية، ولا سيما في المحكمة العليا.وكتب محمد بلوط في" الديار":تكتسب الانتخابات الاميركية بنسبة كبيرة في الساعات المقبلة، اهمية خاصة، ورغم انشغاله بالامتحان الداخلي باعتبارها انها ستشكل امتحانا صعبا، اواعز ترامب للمسؤولين في ادارته، الاستمرار في تبادل الرسائل مع الايرانيين القطريين والباكستانيين.ويسعى ترامب الى التمسك باجندته التني تدل على انه لن يغير اسلوبه وبرنامجه السياسي والاقتصادي واستراتيجيته في التعامل مع في حال هيمن الديموقراطيين على الكونغرس بمجلسيه.وبرأي مصدر نيابي في لجنة الشؤون الخارجية، انه بغض النظر عن نتائج الانتخابات الاميركية، فان الاسبوعين المقبلين مهمان على صعيد رسم الصورة في والمنطقة. ويعتقد ان اندلاع الحرب في ايران سيؤثر حتما على الوضع في لبنان، لا سيما ان المواجهة هذه المرة ستكون كبيرة واسعة. ويلفت المصدر الى انه في حال رجحان كفة الحل الديبلوماسي، فان الاعتقاد السائد ان مفاعيل هذا الحل ستنعكس ايجابا على لبنان، من خلال مسار التفاهم - الايراني الجديد، ام من خلال اعادة تحريك المفاوضات والانسحابات الاسرائيلية من لبنان.ويضيف ان نسبة عودة الحرب تساوي نسبة تحقيق حل دبلوماسي كامل، وان لبنان سيتأثر حتما بالمسارين والخيارين.يرى المصدر ان استمرار التحشيد العسكري الاميركي في الخليج، يبعث على الاعتقاد بان ترامب ما زال يراهن على توجيه ضربات لإيران، وان تواصله مؤخرا مع نتنياهو ربما يرتبط بالتنسيق معه، في حال اتخذ مثل هذا القرار.وفي شأن مصير المفاوضات - «الإسرائيلية»، تقول مصادر رسمية ان هذه المفاوضات لم تسقط، لكنها اصدمت بجدار التصلب الاسرائيلي، والامتناع عن تنفيذ «الاتفاق الاطاري» الثلاثي.وتضيف المصادر ان انشغال الادارة الاميركية بالاستحقاق الانتخابي الداخلي، ربما ساهم في تجميد المفاوضات، متوقعة ان يعود الزخم الاميركي الى سابق عهده قريبا.ويلاحظ المصدر ان «اسرائيل» تمارس مؤخرا وبعد الانتخابات تصعيدا واضحا، وان نتنياهو يسعى بقوة كما فعل سابقا، الى توريط ترامب بمغامرة عسكرية جديدة تحت عنوان على النظام الايراني. وتعول المصادر الرسمية على امرين لدفع المفاوضات الى الامام: زيادة الضغط الاميركي على «إسرائيل»، ونزع الذرائع الاسرائيلية للمباشرة بانسحابات جدية من الاراضي المحتلة.