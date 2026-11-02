تحفظ أميركي على طرح قطر اجتماعاً لـاللجنة الخماسيّة

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كتب رضوان الذيب في" الديار": اقترح الوفد القطري خلال زيارته الأخيرة الى ، عقد اجتماع لـ«اللجنة الخماسية»، التي تضم وفرنسـا والسعودية ومصر وقطر على مستوى السفراء في بيروت، لتحريك الجمود المسيطر على الملف اللبناني. وحسب المعلومات المتوافرة، فان جميع الاطراف المشاركة في اللجنة تجاوبوا مع الطرح القطري، باستثناء التي تحفظت على الفكرة، وتمسكت باجتماعات روما السياسية وتامبا العسكرية، وما تضمنه «اتفاق الاطار» الذي يشكل المخرج الوحيد للمشاكل في حسب الادارة الاميركية، ودعت الدول الأعضاء في اللجنة الى دعم «اتفاق الاطار». وينطلق الرفض حسب الذين تابعوا الاتصالات، من خلفية عدم اعطاء اي دور لفرنسا في لبنان، في ظل تمسكها بالقوات الدولية، واحترام القرارات الاممية بشأن لبنان. وسمع الانتقادات للدور الاميركي، خلال زيارة الفرنسي الأخيرة الى بيروت واجتماعاته مع الرؤساء، وهذا ما رفع من سقف الحملات الاميركية على الدور الفرنسي، وصولا الى محاصرته والغاء لجنة «الميكانيزم»، ودور الضباط الفرنسيين، وحصر الجهود المتعلقة بالملف اللبناني باللجنة الثلاثية، المكونة من بيروت وواشنطن و«تل ابيب»، وصولا ايضا الى تقليص الدور العربي وتحديدا السعودي. لكن الهدف الاميركي يبقى أولا فرنسـا، والعمل على اخراجها من معادلات المنطقة، وليس من لبنان فقط، وهذا ما سيؤدي الى مواجهات سياسية اميركية – فرنسية فوق الارض ، ستؤثر على مجريات الحل، في ظل قدرة الحكومة الفرنسية على موجهة المساعي الاميركية. وحسب الاوساط عينها، فان الحملات الاميركية الأخيرة على بري وجنبلاط، لها علاقة بموقفهما المؤيدللتحرك الفرنسي في لبنان ورفضهما «اتفاق الاطار»، وكان التوافق كبيراً بين وزير الخارجية الفرنسي والرئيس بري خلال اجتماعهما في التينة، وتوج اللقاء بمأدبة غداء اقامها شرف الوفد الديبلوماسي الفرنسي، في ظاهرة دبلوماسية لافتة. علما ان المتابعين لاجواء الاتصالات وجنبلاط دفعا ايضا ثمن الخلافات داخل الإدارة الأميركية، وامساك المحافظين بقيادة وزير الخارجية بتفاصيل الملف اللبناني، ويعتبر روبيو المسيطر على الملف اللبناني.