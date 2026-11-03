تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

غموض حول موقف "حزب الله"

"خاص لبنان24"

|
Lebanon 24
03-11-2026 | 01:15
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
غموض حول موقف حزب الله
غموض حول موقف حزب الله photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
بالرغم من كل التسريبات والتصريحات التي تتناول موقف "حزب الله" من أي حرب محتملة بين الولايات المتحدة الأميركية وإيران، يبدو أن "الحزب" يتعمد إحاطة قراره السياسي والعسكري بالكثير من الغموض، من دون تقديم أي مؤشرات حاسمة بشأن طبيعة موقفه أو حدود تدخله في حال اندلاع المواجهة.
Advertisement
وبحسب أوساط مطلعة، فإن دائرة الأشخاص الذين يعرفون القرار الفعلي للحزب، سواء بالمشاركة في الحرب أو البقاء خارجها، تبدو ضيقة للغاية ومحصورة بمستويات محددة من القيادة العليا داخل التنظيم.
وهذا الغموض لا يبدو عفويا، بل قد يكون جزءا من مقاربة مدروسة تهدف إلى إبقاء كل الخيارات مفتوحة حتى اللحظة الأخيرة، ومنع خصوم "الحزب" من استباق قراره.
المصدر: لبنان 24
مواضيع ذات صلة
"اليونيفيل" بين "إتفاق الإطار" وموقف "حزب الله"
lebanon 24
Lebanon24
03/11/2026 11:24:29 Lebanon 24 Lebanon 24
قلق لبناني عشية الاستحقاقين الانتخابيين في اسرائيل واميركا والعين على موقف "حزب الله"
lebanon 24
Lebanon24
03/11/2026 11:24:29 Lebanon 24 Lebanon 24
ترقب لبناني لانعكاسات الانتخابات الاسرائيلية على الجبهة الجنوبية ولموقف "حزب الله"
lebanon 24
Lebanon24
03/11/2026 11:24:29 Lebanon 24 Lebanon 24
متري: إسرائيل تشترط نزع سلاح "حزب الله" والحزب يشترط انسحابها ولبنان عالق بين الموقفين
lebanon 24
Lebanon24
03/11/2026 11:24:29 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

الولايات المتحدة

القيادة العليا

العليا

العلي

إيران

إيرا

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

"خاص لبنان24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
04:00 | 2026-11-03
Lebanon24
03:56 | 2026-11-03
Lebanon24
03:48 | 2026-11-03
Lebanon24
03:45 | 2026-11-03
Lebanon24
03:19 | 2026-11-03
Lebanon24
03:15 | 2026-11-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24