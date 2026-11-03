طريق مفتوح للهجرة!

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مصدر تربوي قال لـ" " ان الطريق إلى هذا الرقم لم يكن سهلاً، فالقرار أُعلن في نيسان، لكن تأخر صدور آليته التنفيذية دفع عدداً من الطلاب إلى دفع الرسوم من مدخرات عائلاتهم أو عبر الاستدانة للحفاظ على مقاعدهم، ما يكشف أنّ الدعم الخارجي يبقى رهن متابعة رسمية لبنانية لم تكن على مستوى الاستحقاق.أضاف:" لكن الرقم الأهم يبقى حجم هذه الكتلة الطلابية نفسها، إذ تحوّلت فرنسا إلى امتداد فعلي للتعليم العالي اللبناني، إذ إن عدد اللبنانيين في الجامعات الفرنسية الحكومية وحدها يعادل نحو 16% من طلاب ، أي ما يقارب طالباً في فرنسا في مقابل كل ستة طلاب في ويجعل ذلك من القرار سلاحاً ذا حدين، فهو يخفف العبء عن العائلات في زمن الحرب، لكنه يسهّل في الوقت نفسه انتقال شريحة إضافية من الشباب إلى الخارج، في ظل غياب أي برنامج لبناني لاستقطاب الخريجين وإعادتهم بعد إنهاء دراستهم".