طريق مفتوح للهجرة!

يستفيد الطلاب اللبنانيون المسجّلون في الجامعات الحكومية الفرنسية من إعفاء من رسوم التسجيل للعام الجامعي 2026 ـ 2027، يوفّر على كلّ منهم بين 2000 و4000 يورو سنوياً، بحسب المرحلة والاختصاص. ويبلغ عدد الطلاب اللبنانيين في فرنسا نحو 10,500 طالب، ما يعني أنّ قيمة الإعفاءات قد تتراوح بين 21 و42 مليون يورو خلال عام واحد، إذا شملت جميع هؤلاء الطلاب.
مصدر تربوي قال لـ"لبنان24
" ان الطريق إلى هذا الرقم لم يكن سهلاً، فالقرار أُعلن في نيسان، لكن تأخر صدور آليته التنفيذية دفع عدداً من الطلاب إلى دفع الرسوم من مدخرات عائلاتهم أو عبر الاستدانة للحفاظ على مقاعدهم، ما يكشف أنّ الدعم الخارجي يبقى رهن متابعة رسمية لبنانية لم تكن على مستوى الاستحقاق.
أضاف:" لكن الرقم الأهم يبقى حجم هذه الكتلة الطلابية نفسها، إذ تحوّلت فرنسا إلى امتداد فعلي للتعليم العالي اللبناني، إذ إن عدد اللبنانيين في الجامعات الفرنسية الحكومية وحدها يعادل نحو 16% من طلاب الجامعة اللبنانية
، أي ما يقارب طالباً في فرنسا في مقابل كل ستة طلاب في الجامعة الوطنية.
ويجعل ذلك من القرار سلاحاً ذا حدين، فهو يخفف العبء عن العائلات في زمن الحرب، لكنه يسهّل في الوقت نفسه انتقال شريحة إضافية من الشباب إلى الخارج، في ظل غياب أي برنامج لبناني لاستقطاب الخريجين وإعادتهم بعد إنهاء دراستهم".