تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

طريق مفتوح للهجرة!

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
03-11-2026 | 09:04
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
طريق مفتوح للهجرة!
طريق مفتوح للهجرة! photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
يستفيد الطلاب اللبنانيون المسجّلون في الجامعات الحكومية الفرنسية من إعفاء من رسوم التسجيل للعام الجامعي 2026 ـ 2027، يوفّر على كلّ منهم بين 2000 و4000 يورو سنوياً، بحسب المرحلة والاختصاص. ويبلغ عدد الطلاب اللبنانيين في فرنسا نحو 10,500 طالب، ما يعني أنّ قيمة الإعفاءات قد تتراوح بين 21 و42 مليون يورو خلال عام واحد، إذا شملت جميع هؤلاء الطلاب.
Advertisement
 
مصدر تربوي قال لـ"لبنان24" ان الطريق إلى هذا الرقم لم يكن سهلاً، فالقرار أُعلن في نيسان، لكن تأخر صدور آليته التنفيذية دفع عدداً من الطلاب إلى دفع الرسوم من مدخرات عائلاتهم أو عبر الاستدانة للحفاظ على مقاعدهم، ما يكشف أنّ الدعم الخارجي يبقى رهن متابعة رسمية لبنانية لم تكن على مستوى الاستحقاق.
 
أضاف:" لكن الرقم الأهم يبقى حجم هذه الكتلة الطلابية نفسها، إذ تحوّلت فرنسا إلى امتداد فعلي للتعليم العالي اللبناني، إذ إن عدد اللبنانيين في الجامعات الفرنسية الحكومية وحدها يعادل نحو 16% من طلاب الجامعة اللبنانية، أي ما يقارب طالباً في فرنسا في مقابل كل ستة طلاب في الجامعة الوطنية. ويجعل ذلك من القرار سلاحاً ذا حدين، فهو يخفف العبء عن العائلات في زمن الحرب، لكنه يسهّل في الوقت نفسه انتقال شريحة إضافية من الشباب إلى الخارج، في ظل غياب أي برنامج لبناني لاستقطاب الخريجين وإعادتهم بعد إنهاء دراستهم".
 
مواضيع ذات صلة
رئيس الوزراء الإثيوبي: باب السلام لا يزال مفتوحا أمام من سلكوا الطريق الخطأ ووقفوا ضد بلادهم
lebanon 24
Lebanon24
03/11/2026 19:13:24 Lebanon 24 Lebanon 24
العدو نحو مرتفعات إقليم التفاح وملحقاتها هل باتت الطريق إلى بيروت والبقاع مفتوحة؟
lebanon 24
Lebanon24
03/11/2026 19:13:24 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب: لا يمكن أن تبقى ⁧‫ليبيا‬⁩ ممراً للهجرة غير الشرعية
lebanon 24
Lebanon24
03/11/2026 19:13:24 Lebanon 24 Lebanon 24
في أتلانتا.. إلقاء عبوة حارقة على مبنى للهجرة
lebanon 24
Lebanon24
03/11/2026 19:13:24 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

الجامعة اللبنانية

الجامعة الوطنية.

الجامعة الوطنية

جامعة اللبنانية

رسوم التسجيل

جامعة الوطن

جامعة اللبن

في الجامعة

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:01 | 2026-11-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
11:49 | 2026-11-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
11:47 | 2026-11-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
11:28 | 2026-11-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
11:21 | 2026-11-03 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
12:01 | 2026-11-03
Lebanon24
11:49 | 2026-11-03
Lebanon24
11:47 | 2026-11-03
Lebanon24
11:28 | 2026-11-03
Lebanon24
11:21 | 2026-11-03
Lebanon24
11:15 | 2026-11-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24