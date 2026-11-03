تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

رئيس رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي لـ"لبنان 24": لهذا السبب اتجهنا إلى الإضراب

"خاص لبنان24"

|
Lebanon 24
03-11-2026 | 15:12
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
رئيس رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي لـلبنان 24: لهذا السبب اتجهنا إلى الإضراب
رئيس رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي لـلبنان 24: لهذا السبب اتجهنا إلى الإضراب photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
تتجه الثانويات الرسمية في لبنان إلى الإضراب اعتباراً من يوم غد الأربعاء، تنفيذاً لقرار الجمعيات العمومية لأساتذة التعليم الثانوي. فما الأسباب التي دفعت الرابطة إلى اتخاذ هذه الخطوة؟
Advertisement

رئيس رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي في لبنان جمال العمر، أوضح في حديث لـ"لبنان 24"، أن قرار الإضراب جاء استجابةً لتوصيات الجمعيات العمومية في الثانويات الرسمية في مختلف المناطق اللبنانية، مشيراً إلى أن 73% من الأساتذة أيّدوا التوجه نحو الإضراب، وفوّضوا الرابطة اتخاذ هذه الخطوة، إلى حين تعديل القرار رقم 1513 الصادر عن وزارة التربية قبل يومين أو إلغائه.

ولفت إلى أن القرار المذكور يتضمن دمج الشعب ورفع نصاب النظار، إلى جانب مجموعة من الإجراءات التي تمسّ المطالب الوظيفية والحقوق المكتسبة لأساتذة التعليم الثانوي الرسمي، مشدداً على أن "الموقع الوظيفي لأساتذة التعليم الثانوي ومكتسباتهم خط أحمر، ولا يمكن القبول بالمساس بها". 

وأكد العمر أن الرابطة لا ترغب في اللجوء إلى الإضراب، بل تحرص على استمرار تعليم الطلاب، إلا أنها تطالب وزارة التربية بالرجوع عن القرار، محذراً من أن دمج الشعب سيؤدي إلى اكتظاظ الصفوف، ما ينعكس سلباً على جودة التعليم، فضلاً عن احتمال خسارة الأساتذة المتعاقدين جزءاً من ساعاتهم.

وأضاف أن الأساتذة المستعان بهم وعلى حساب الصناديق لم يلتحقوا حتى الآن بالثانويات، فيما قد يجد الأساتذة الملاك الذين هم في الخدمة الفعلية أنفسهم مضطرين إلى توزيع ساعاتهم على ثانويتين أو أكثر، نتيجة دمج الصفوف.
المصدر: خاص "لبنان24"
مواضيع ذات صلة
اعتباراً من الغد.. أساتذة التعليم الثانوي الرسمي يعلنون الإضراب
lebanon 24
Lebanon24
04/11/2026 01:16:00 Lebanon 24 Lebanon 24
رابطة الأساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي الرسمي: تحركات ووقفات احتجاجية وتضامنية أمام المدارس
lebanon 24
Lebanon24
04/11/2026 01:16:00 Lebanon 24 Lebanon 24
حراك المعلمين المتعاقدين ورابطة التعليم الثانوي بحثا في تداعيات دمج الشعب وحماية حقوق المعلمين والطلاب
lebanon 24
Lebanon24
04/11/2026 01:16:00 Lebanon 24 Lebanon 24
رابطة الأساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي الرسمي: نفذنا وقفات احتجاجية على قرار وزيرة التربية بفصل 3500 أستاذ متعاقد
lebanon 24
Lebanon24
04/11/2026 01:16:00 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

رئيس رابطة

اللبنانية

لبنان 24

جمال ا

الملا

الصن

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
16:33 | 2026-11-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
16:30 | 2026-11-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
15:23 | 2026-11-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
15:20 | 2026-11-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
14:45 | 2026-11-03 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

"خاص لبنان24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
16:33 | 2026-11-03
Lebanon24
16:30 | 2026-11-03
Lebanon24
15:23 | 2026-11-03
Lebanon24
15:20 | 2026-11-03
Lebanon24
14:45 | 2026-11-03
Lebanon24
14:34 | 2026-11-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24