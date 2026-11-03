هل يستقيل وزراء "القوات اللبنانية" قبل نهاية السنة؟

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كتب رضوان عقيل في" النهار": لم يعد خافياً أن مشاركة " " في الحكومة لم تولّد الكيمياء المطلوبة مع الرئيسين جوزاف عون ونواف سلام، رغم تلاقيها معهما على جملة من الملفات ولا سيما منها معارضة مشروع " ".وجاء ملف الكهرباء المتعثر في الأصل وشحنة متفجرات ضهر البيدر ليزيدا التخبط في جلسات الحكومة، وسط تلويح "القواتيين" بالمغادرة والتوجه إلى صفوف ، مع أن قراراً من هذا النوع لا يتخذ من دون التحسب للخارج.ولم يأتِ من فراغ قول النائب عدوان إن فريقه يدرس جدوى استمراريته في الحكومة ما لم يسوِّ ملف الكهرباء أولاً، وما لم يحل ملف متفجرات ضهر البيدر على المجلس العدلي. ولا تمانع القيادة "القواتيه" على مستوى أصحاب القرار، بدعم من قواعدها، في التوجه نحو التصعيد، علماً أن الاستقالة "تبقى واردة إذا سدت كل الأفق أمامنا".وهذا ما يشدد عليه نائب في كتلتها، وإن تكن الكلمة النهائية في موضوع على هذا المستوى تعود إلى الدكتور . في الكهرباء، تقول "القوات" إن الوزير جو صدي لم يتأخر في تقديم برامج متوسطة وطويلة المدى و"مدروسة بعناية من مختلف النواحي". وإن إقدام الحكومة على عدم توفير الأموال المطلوبة سيؤدي إلى دخول في "عتمة شاملة" قبل نهاية السنة الجارية. وإذا كانت تحمل وزير المال ياسين مسؤولية هذه السياسة فإنها لا توفر في الوقت نفسه سلام ومن بعده عون، على أساس أن الحلول الترقيعية لن تأتي بالحد الأدنى من الكهربائي. ويقول لسان حال "القوات" هنا إن غاية المناوئين لها من داخل الحكومة وخارجها إحراجها أمام جمهورها أولاً وكل اللبنانيين ".تحمّل "القوات" سلام وعون معاً تبعة ما وصل إليه ملف الكهرباء من مماطلة. صحيح أنها لا تتحمل السكوت عن التعامل مع ملف الكهرباء على هذا النحو.توازيا، لم تتراجع عن الدعوة إلى تطبيق قرارات الحكومة حيال سلاح الحزب وضرورة مصادرته، ولا تخفي في الوقت نفسه طلب إقالة قائد العماد رودولف هيكل وتحميل الحكومة عون أولاً مسؤولية عدم الإتيان بضابط آخر "على مستوى ما جرى اتخاذه حيال الحزب".وفي خلاصة كل المعطيات التي تقدمها "القوات"، تقول إنه إذا بقيت الأمور مقفلة فلن يشارك ممثلوها في جلسات الحكومة، وسيستمرون في مقاطعتها "ولا مانع من التوجه نحو الاستقالة إذا ظلت الأمور على هذه المراوحة". ومعلوم أن هذا السيناريو سيجعل حزب من المحرجين أيضاً.