تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

شتاء لبنان على وقع الغلاء.. ما الخيار الأقل كلفة للتدفئة؟

نايلا عازار - Nayla Azar

|
Lebanon 24
04-11-2026 | 02:30
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
شتاء لبنان على وقع الغلاء.. ما الخيار الأقل كلفة للتدفئة؟
شتاء لبنان على وقع الغلاء.. ما الخيار الأقل كلفة للتدفئة؟ photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
مع اقتراب فصل الشتاء، تعود كلفة التدفئة لتفرض نفسها على ميزانيات العائلات اللبنانية، في ظل ارتفاع أسعار المحروقات وتراجع القدرة الشرائية، فضلاً عن الارتفاع المستمر في كلفة الكهرباء والاشتراك في المولدات الخاصة. وبين المازوت والغاز والحطب والمدافئ الكهربائية، يجد المواطن نفسه أمام خيارات متعددة، لكن المفاضلة بينها لم تعد مرتبطة بسعر المدفأة عند شرائها فحسب، بل بالكلفة التي سيتحملها طوال أشهر الشتاء.
Advertisement
وتزداد أهمية هذا الملف مع الارتفاع الذي شهدته أسعار المشتقات النفطية خلال الأشهر الماضية. فبحسب الأسعار المعلنة في 30 تشرين الأول 2026، بلغ سعر صفيحة البنزين 95 أوكتان 2,611,000 ليرة، فيما وصل سعر المازوت إلى 2,608,000 ليرة، وبلغ سعر قارورة الغاز 1,545,000 ليرة. وتعكس هذه الأرقام حجم العبء الذي تواجهه الأسر، خصوصاً تلك التي تعتمد على المازوت للتدفئة لساعات طويلة يومياً.

 المازوت والحطب والغاز.. كلفة الموسم تحت المجهر
يعتبر المازوت من أكثر وسائل التدفئة استخداماً في المناطق اللبنانية الباردة، نظراً إلى قدرته على تدفئة مساحات واسعة، ولا سيما في المنازل التي تعتمد على أنظمة التدفئة المركزية. إلا أن ارتفاع سعره يجعل تشغيل هذه الأنظمة لفترات طويلة مكلفاً، إذ تتراوح التقديرات المتداولة لكلفة التدفئة بالمازوت خلال الموسم بين 700 و2000 دولار، تبعاً لمساحة المنزل، وعدد ساعات التشغيل، ودرجة العزل الحراري.
أما الحطب، فلا يزال خياراً شائعاً في المناطق الجبلية والقرى، ويتراوح سعر الطن الواحد وفق تقديرات منشورة بين 200 و350 دولاراً، فيما قد تصل كلفة الموسم إلى نحو 750 – 1500 دولار، بحسب حجم الاستهلاك ونوعية الحطب. ورغم أن المدفأة العاملة على الحطب لا ترتبط مباشرة بتقلبات أسعار الكهرباء، فإن كلفته ليست منخفضة بالضرورة، فضلاً عن الحاجة إلى مساحة للتخزين وصيانة المدخنة.
في المقابل، يبدو الغاز من الخيارات الأقل كلفة وفق التقديرات المنشورة، إذ يبلغ سعر قارورة الغاز نحو 17 دولاراً، وقد يتراوح الاستهلاك بين أربع وتسع قوارير شهرياً، ما يجعل الكلفة الشهرية مرتبطة بدرجة كبيرة بساعات التشغيل وحجم المدفأة. وتشير تقديرات «الدولية للمعلومات» إلى أن كلفة التدفئة بالغاز خلال الموسم قد تتراوح بين 270 و530 دولاراً، ما يجعله خياراً اقتصادياً مقارنة ببعض البدائل، شرط احتساب الاستهلاك الفعلي والتقيد بشروط السلامة.
 المدافئ الكهربائية.. سعر شراء مقبول وفاتورة قد تكون مرتفعة
تبدو المدافئ الكهربائية للوهلة الأولى خياراً مريحاً، خصوصاً أنها لا تحتاج إلى تخزين الوقود أو شراء المحروقات بصورة متكررة، كما تتوافر بأحجام وقدرات مختلفة تناسب الغرف الصغيرة والمتوسطة.
وتُظهر الأسعار المعروضة لدى متاجر إلكترونية في لبنان تفاوتاً واسعاً بين أنواعها. فالمدافئ الكهربائية الصغيرة، بقدرة 1200 واط، تبدأ أسعار بعضها من نحو 13 دولاراً، فيما تتراوح أسعار بعض المدافئ التقليدية بقدرة 2000 واط حول 35 دولاراً. أما المدافئ الزيتية، فتبدأ بعض نماذجها من نحو 84 دولاراً، وقد تتجاوز 120 دولاراً، فيما تصل أسعار بعض الطرازات الأعلى إلى مستويات أكبر.
لكن المشكلة الأساسية لا تكمن في سعر شراء المدفأة، بل في استهلاكها للكهرباء. فعلى سبيل المثال، تستهلك مدفأة بقدرة 2000 واط نحو كيلوواطين في الساعة. وباحتساب سعر الكيلوواط ساعة من المولدات الخاصة الذي بلغ نحو 52,840 ليرة في أيلول، وفق تقرير نشرته صحيفة «لوريان لو جور»، تصل كلفة تشغيلها إلى نحو 105,680 ليرة لكل ساعة، أي ما يقارب 1.18 دولار، وفق سعر صرف 89,500 ليرة للدولار.
وبالتالي، فإن تشغيل هذه المدفأة ست ساعات يومياً لمدة شهر قد يرفع الكلفة إلى نحو 212 دولاراً، من دون احتساب الرسوم الثابتة للاشتراك. وهذا يعني أن المدفأة الكهربائية، رغم انخفاض سعر شرائها، قد تتحول إلى عبء مالي كبير إذا استُخدمت لساعات طويلة بالاعتماد على كهرباء المولدات.
 هل التدفئة ب"الإنفرتر " والطاقة الشمسية أكثر توفيراً؟
مع انتشار أنظمة الطاقة الشمسية ومكيفات الهواء العاملة بتقنية "الإنفرتر"، يبرز خيار مختلف عن المدافئ الكهربائية التقليدية. فمكيف "الإنفرتر" الذي يعمل بوضع التدفئة، إذا كان من نوع المضخة الحرارية (Heat Pump)، يستطيع إنتاج كمية من الحرارة تفوق الطاقة الكهربائية التي يستهلكها، ما يجعله أكثر كفاءة من المدفأة الكهربائية التقليدية التي تحوّل الكهرباء مباشرة إلى حرارة.
وتزداد جدوى هذا الخيار في المنازل التي تمتلك نظام طاقة شمسية وبطاريات قادراً على تغطية جزء من الاستهلاك، خصوصاً خلال ساعات النهار. لكن فعاليته ترتبط بقدرة الألواح والبطاريات، وحالة الطقس، ودرجة الحرارة الخارجية، وعزل المنزل، فضلاً عن كلفة الكهرباء التي يحتاج إليها عند غياب الشمس.
ومن هنا، لا يمكن اعتبار كل مكيف "إنفرتر" خياراً اقتصادياً تلقائياً، بل ينبغي احتساب استهلاكه الفعلي وقدرة النظام الكهربائي على تغذيته، ومقارنته بكلفة الغاز أو المازوت.
 أي وسيلة هي الأفضل اقتصادياً؟
لا توجد وسيلة تدفئة واحدة تناسب جميع المنازل، لأن الاختيار يرتبط بمساحة المكان، وعدد ساعات الاستخدام، ومصدر الطاقة المتاح، ومدى عزل المنزل. لكن المقارنة بين الخيارات تسمح بتحديد بعض الاتجاهات:
- الغاز: خيار يمكن أن يكون أقل كلفة تشغيلية وفق التقديرات المتداولة، خصوصاً عند تدفئة غرفة محددة، شرط استخدام مدفأة مطابقة لمعايير السلامة.
- المازوت: يناسب المنازل الكبيرة وأنظمة التدفئة المركزية، لكنه يحتاج إلى ميزانية مرتفعة، خصوصاً عند التشغيل اليومي.
- الحطب: قد يكون مناسباً للمناطق التي يتوافر فيها بأسعار مقبولة، لكنه ليس بالضرورة الأرخص، وتضاف إليه كلفة التخزين والصيانة.
- مكيف "الإنفرتر": خيار ذو كفاءة طاقوية مرتفعة، خصوصاً عند توافر الطاقة الشمسية أو الكهرباء بكلفة مقبولة.
- المدفأة الكهربائية: مناسبة للتدفئة الموضعية ولساعات محدودة، لكنها تصبح مكلفة عند تشغيلها لفترات طويلة على كهرباء المولدات.
ولا يمكن إغفال عامل السلامة عند المفاضلة بين هذه الوسائل. فالمدافئ العاملة على الغاز والمازوت والحطب قد تنتج غاز أول أكسيد الكربون السام، الذي لا لون له ولا رائحة، خصوصاً عند سوء التهوئة أو وجود أعطال في أجهزة الاحتراق والمداخن. لذلك، توصي الجهات الصحية بضرورة تأمين التهوئة المناسبة، وفحص أجهزة التدفئة والمداخن دورياً، واستخدام أجهزة إنذار أول أكسيد الكربون.
في المحصلة، يبدو أن التدفئة بالغاز قد تكون أقل كلفة بالنسبة إلى الأسر التي تحتاج إلى تدفئة مساحة محدودة، فيما يشكل مكيف "الإنفرتر" المدعوم بالطاقة الشمسية خياراً ذا كفاءة عالية للمنازل المجهزة بهذه الأنظمة. أما المازوت، فرغم فعاليته في تدفئة المساحات الواسعة، فإن كلفته المرتفعة تجعله خياراً يحتاج إلى حسابات دقيقة قبل اعتماد ميزانية الموسم.
وبين هذه الخيارات، تبقى المشكلة الأساسية أن المواطن اللبناني لم يعد يبحث فقط عن وسيلة تمنحه الدفء، بل عن وسيلة يستطيع تحمّل كلفتها طوال الشتاء، من دون أن تتحول فاتورة التدفئة إلى عبء إضافي على ميزانيته.
 
المصدر: خاص "لبنان24"
مواضيع ذات صلة
شتاء ثالث على الأبواب وعودة الجنوبيين ما زالت بعيدة
lebanon 24
Lebanon24
04/11/2026 10:34:40 Lebanon 24 Lebanon 24
بخاخ الوجه المرطب أم البودرة؟ إليكِ الخيار الأنسب لمكياج الشتاء
lebanon 24
Lebanon24
04/11/2026 10:34:40 Lebanon 24 Lebanon 24
بعيداً عن المازوت.. مزارعون يختارون الزيتون للتدفئة!
lebanon 24
Lebanon24
04/11/2026 10:34:40 Lebanon 24 Lebanon 24
"لا حطب" للتدفئة!
lebanon 24
Lebanon24
04/11/2026 10:34:40 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

مقالات لبنان24

أنظمة الطاقة

اللبنانية

الاختيار

الاشتر

الغاز

النفط

طاريا

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

نايلا عازار - Nayla Azar

أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
03:15 | 2026-11-04
Lebanon24
03:05 | 2026-11-04
Lebanon24
03:01 | 2026-11-04
Lebanon24
03:00 | 2026-11-04
Lebanon24
02:45 | 2026-11-04
Lebanon24
02:45 | 2026-11-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24