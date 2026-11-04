نفّذ نحو 10 عمليّات سرقة درّاجات آليّة من وسط بيروت… ومفرزة استقصاء بيروت توقفه

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أعلنت أنه وفي إطار المتابعة المستمرة التي تقوم بها قطعات لمكافحة الجرائم على اختلاف أنواعها وتوقيف مرتكبيها على كل الأراضي ، ولا سيما جرائم سرقة الدراجات الآلية، بتاريخ 22-09-2026، اشتبهت دورية من مفرزة استقصاء في وحدة شرطة بيروت، بشخص يقود دراجة آلية سوداء من نوع "Yamaha N-Max"، عند مخرج نفق فينيسيا باتجاه جسر الرينغ. ولدى محاولة توقيفه، قام برمي الدراجة أرضا، ثم توجه راكضا باتجاه حديقة محاولا التواري عن الأنظار.على الفور، لاحقته عناصر الدورية وتمكنت من توقيفه، وضبط الدراجة الآلية، وتبين أنه يدعى: م. ج. ح. (مواليد عام 2002، سوري الجنسية) وهو من أصحاب السوابق بجرائم نشل وسرقة.كما تبين أنه أقدم على سرقة الدراجة في الليلة ذاتها من محلة ستاركو – .اعترف بتنفيذ نحو عشر عمليات سرقة دراجات آلية أخرى من وسط بيروت، بالإضافة إلى الدراجة المضبوطة.أودع الموقوف والدراجة المضبوطة القطعة المعنية، لإجراء المقتضى القانوني بحقه، بناء على إشارة المختص".