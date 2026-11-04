تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

"القوات" تثبت تموضعها السياسي: مواجهة "الحزب" والتقارب مع السعودية

علي منتش Ali Mantash

|
Lebanon 24
04-11-2026 | 05:00
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
القوات تثبت تموضعها السياسي: مواجهة الحزب والتقارب مع السعودية
القوات تثبت تموضعها السياسي: مواجهة الحزب والتقارب مع السعودية photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
يبدو أن "حزب القوات اللبنانية" بدأ خلال المرحلة الماضية رسم مسار سياسي مختلف عن ذلك الذي اعتمده في الأشهر السابقة، وهو مسار أخذ يتبلور بشكل أكثر وضوحا مع التحولات المتسارعة في المنطقة، وتحديدا منذ اندلاع المواجهة بين اليمن والسعودية. فمن الواضح أن "القوات" قررت الانتقال من مرحلة الهدوء النسبي إلى استعادة موقعها بوصفها رأس الحربة في المواجهة السياسية مع "حزب الله"، بعدما كانت قد تركت هذه المساحة، ولو جزئيا، لأطراف وشخصيات أخرى.
Advertisement

ولا يمكن فصل هذا التحول عن رغبة القوات في إعادة ترتيب علاقاتها الإقليمية، وتحديدا مع المملكة العربية السعودية. فالحزب الذي بدا خلال مراحل سابقة أقل اندفاعا نحو إظهار ارتباطه السياسي بالرياض، لأسباب متعددة تتصل بالحسابات الداخلية والإقليمية، بات اليوم أكثر حرصا على إبراز التقارب معها، وعلى تقديم نفسه باعتباره الطرف اللبناني الأكثر وضوحا وثباتا في مواجهة "حزب الله".

ومن هنا، يمكن فهم الحملة السياسية التي بدأتها "القوات"، والتي لم تعد تقتصر على مواجهة "الحزب"، بل باتت تشمل أيضا رئيس الجمهورية جوزيف عون ورئيس الحكومة نواف سلام. إذ يبدو أن "القوات" تسعى إلى المزايدة عليهما في ملف التعامل مع "حزب الله"، وإظهار أن المقاربة التي يعتمدها الرئيسان لا ترقى إلى مستوى المواجهة المطلوبة مع "الحزب".

ولعل انسحاب وزراء "القوات" من جلسة مجلس الوزراء، على خلفية عدم إحالة قضية شاحنة المتفجرات إلى المجلس العدلي، يشكل أحد أبرز المؤشرات إلى طبيعة هذا التوجه الجديد. فالخطوة، بمعزل عن خلفياتها القضائية والسياسية، حملت رسالة واضحة مفادها أن "القوات" لا تريد أن تكون شريكة في أي تسوية أو مقاربة تعتبرها متساهلة مع "الحزب"، حتى لو أدى ذلك إلى توتير علاقتها برئيس الجمهورية ورئيس الحكومة.

ولا يتوقف الأمر عند المواقف الرسمية، إذ يمكن ملاحظة تصاعد حملة إعلامية عبر منصات محسوبة على "القوات" أو قريبة من توجهاتها السياسية، تستهدف بصورة متزايدة أداء عون وسلام، وتتهمهما بالتردد والتساهل في التعامل مع "حزب الله". وهذا يعني أن "القوات" لم تعد تكتفي بالتمايز السياسي عن السلطة، بل بدأت تسعى إلى إحراجها أمام الرأي العام، ولا سيما الجمهور المسيحي.

وفي الحسابات الداخلية، قد يكون لهذا التوجه أكثر من هدف. فالقوات تدرك أن رفع سقف المواجهة مع "حزب الله" يساعدها على شد العصب المسيحي وإعادة تعبئة قاعدتها الشعبية، خصوصا مع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية واحتدام المنافسة على التمثيل المسيحي. كما أن إظهار التمايز عن رئيس الجمهورية قد يمنحها مساحة أوسع للتحرك السياسي، بعدما أصبح عون يحظى بدعم خارجي واسع.

أما إقليميا، فتبدو "القوات" معنية بإعادة تحسين علاقتها بالسعودية، وتقديم نفسها شريكا سياسيا يمكن الاعتماد عليه في المرحلة المقبلة. وينسحب الأمر نفسه على الولايات المتحدة، وإن كانت الحسابات الأميركية تبدو مختلفة نسبيا، في ظل تفضيل واشنطن التعامل المباشر مع المؤسسات الدستورية اللبنانية، وتحديدا رئيس الجمهورية جوزيف عون، بدلا من حصر رهاناتها بالأحزاب السياسية.

وعليه، فإن "القوات اللبنانية" تبدو أمام محاولة جدية لإعادة التموضع، تقوم على الجمع بين التصعيد ضد "حزب الله"، والمزايدة على السلطة، واستعادة الزخم الشعبي، وتعزيز حضورها لدى القوى الإقليمية والدولية. لكن نجاح هذه الاستراتيجية سيبقى مرتبطا بقدرتها على تحويل هذا التصعيد إلى مكاسب سياسية فعلية، من دون أن يؤدي إلى عزلها عن مراكز القرار أو إضعاف قدرتها على التأثير داخل السلطة نفسها.
 
المصدر: خاص "لبنان24"
مواضيع ذات صلة
"التيار" يبدل تموضعه السياسي.. الاولوية ضرب "القوات"
lebanon 24
Lebanon24
04/11/2026 14:24:42 Lebanon 24 Lebanon 24
"القوات اللبنانية" ترفع سقف المواجهة: المعركة مع "حزب الله" أولوية
lebanon 24
Lebanon24
04/11/2026 14:24:42 Lebanon 24 Lebanon 24
تمسك لبناني بـ"اتفاق الإطار" وواشنطن ترد: ابدأوا بمواجهة "الحزب"!
lebanon 24
Lebanon24
04/11/2026 14:24:42 Lebanon 24 Lebanon 24
واشنطن لبيروت: التردد في مواجهة "الحزب"هو العائق الرئيسي أمام تعافي لبنان
lebanon 24
Lebanon24
04/11/2026 14:24:42 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

مقالات لبنان24

المملكة العربية السعودية

القوات اللبنانية

الولايات المتحدة

مجلس الوزراء

الانتخابية

اللبنانية

حزب الله

الجمهوري

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
Author

علي منتش Ali Mantash

@alimantash
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
06:53 | 2026-11-04
Lebanon24
06:47 | 2026-11-04
Lebanon24
06:46 | 2026-11-04
Lebanon24
06:34 | 2026-11-04
Lebanon24
06:30 | 2026-11-04
Lebanon24
06:29 | 2026-11-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24