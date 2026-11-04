انخفاض في الحرارة ورياح ناشطة.. الامطار تعود اعتباراً من مساء اليوم

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يسيطر طقس خريفي على والحوض الشرقي للمتوسط مع درجات حرارة أعلى من معدلاتها الموسمية، حتى مساء اليوم حيث يتحول الى خريفي متقلب ماطر تحت تاثير منخفض جوّي متركز فوق ، مصحوب بكتل هوائية باردة نسبياً، أمطار وعواصف رعدية ورياح ناشطة، ويستمر تأثيره حتى نهاية الأسبوع.معدل درجات الحرارة لشهر تشرين ثاني: بين 14 و 23 درجة ، 17 و25 درجة، بين 8 و 20 درجة.-الطقس المتوقع في لبنان:الأربعاء:غائم جزئياً الى غائم مع انخفاض بدرجات الحرارة بخاصة في الداخل وفوق الجبال، مع أمطار متفرقة يرافقها برق ورعد ورياح ناشطة .الخميس:غائم مع انخفاض اضافي وطفيف بدرجات الحرارة فوق الجبال والساحل مع استمرار هطول أمطار متفرقة يتخللها انفراجات واسعة مع بقاء ظهور الضباب على المرتفعات مما يؤدي الى رؤية سيئة.الجمعة:غائم مع انخفاض إضافي بدرجات الحرارة دون معدلاتها الموسمية، تشتد غزارة الامطار وتكون مترافقة ببرق ورعد ورياح ناشطة، كما نحذر من تشكل السيول على الطرق بخاصة في الفترة المسائية.السبت:غائم مع انخفاض إضافي بدرجات الحرارة دون معدلاتها الموسمية، تشتد غزارة الامطار وتكون مترافقة ببرق ورعد ورياح ناشطة، كما نحذر من تشكل السيول على الطرق.-الحرارة على الساحل من 17 الى 23 درجة، فوق الجبال من 9 الى 18 درجة، في الداخل من 11 الى 22 درجة.-الرياح السطحية: جنوبية غربية، ناشطة أحياناً، سرعتها بين 15 و 35 كم/س.-الانقشاع: جيّد على الساحل، متوسط على المرتفعات بسبب الضباب.-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 55 و 80 ٪.