أكثر من 15 قاصرًا ضحيّة شبكة لعمالة الأطفال… ومكتب مكافحة الاتّجار بالأشخاص وحماية الآداب يوقف متورطين

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أعلنت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي أنه وفي إطار الجهود المستمرّة التي تقوم بها قطعات لمكافحة عمالة الأطفال واستغلال القاصرين وإجبارهم على القيام بأعمال التّسوّل والباعة المتجوّلين في مختلف المناطق اللّبنانية، أوقفت دوريّة مشتركة من مفرزة استقصاء ومكتب مكافحة الإتجار بالأشخاص وحماية الآداب شخصين للاشتباه في تورّطهما بتشكيل شبكة لعمالة الأطفال من خلال إلزامهم ببيع الورود، في محلّة النّهر، وهما:– ع. ح. (مواليد عام ٢٠٠٣، سوري).– م. ع. (مواليد عام ٢٠٠٩، سوري).وبنتيجة التّحقيق معهما من قبل المكتب المذكور، تبيّن أنّ الموقوف الأوّل يرأس شبكة منظّمة لاستغلال القاصرين والاتجار بهم، تستغل أكثر من خمسة عشر قاصرًا، معظمهم من الجنسيّة السّوريّة، يقوم بتشغيلهم في بيع الورود في محلّتَي النّهر ومار مخايل، بمساعدة من الموقوف الثّاني.‏‎‏‎وعليه، نفّذت دوريّة من المكتب عمليّة تفتيش لمنزله في محلّة الدّورة، وأوقفت زوجته:– آ. ش. (مواليد عام ٢٠٠٤، سورية).‏‎وبالتّحقيق معها، تبيّن تورّطها في الأنشطة المذكورة، ولا سيّما أنّ شقيقَيها قاصران ويعملان ضمن الشّبكة نفسها، إضافةً إلى قيامها وزوجها برعاية الموقوف الثاني القاصر (م. ع.) وتأمين مسكن له في منزلهما، مقابل عمله ضمن الشّبكة المذكورة.‏‎وبنتيجة الاستقصاءات والتّحرّيات، تمكّن المكتب من تحديد هويّة أحد ذوي القاصرين العاملين ضمن الشبكة، ويُدعى:‏‎م. ش. (مواليد عام ١٩٧٨، سوري).‏‎وقد عُمّم بلاغ بحث وتحرٍّ بحقّه.وبتاريخ ٢٣-١٠-٢٠٢٦، أوقفت دوريّة أخرى من المكتب المذكور أحد الأشخاص الذين يشتبه فيهم بإجبار قاصرين على بيع أكياس المحارم في – ، ويدعى:-ع. ح. (مواليد عام ١٩٦٨، سوري).بالتحقيق معه، تبيّن تورّطه في الأنشطة المذكورة، لا سيّما أنّه يقوم بتشغيل حفيديه القاصرين بهذه الأعمال.‏‎أُجري المقتضى القانوني بحقّ الموقوفين، وأُودعوا المرجع المعني، بناءً على إشارة المختص.