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لبنان

سلام عقد إجتماعاً مع وفد من مؤسسة التمويل الدولية... وهذا ما جرى بحثه

Lebanon 24
04-11-2026 | 06:34
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سلام عقد إجتماعاً مع وفد من مؤسسة التمويل الدولية... وهذا ما جرى بحثه
سلام عقد إجتماعاً مع وفد من مؤسسة التمويل الدولية... وهذا ما جرى بحثه photos 0
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عقد رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام اجتماعاً مع وفد من مؤسسة التمويل الدولية (IFC)، برئاسة نائب رئيس المؤسسة لشؤون منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، عماد فاخوري.
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وجرى البحث في سبل تعزيز الشراكة بين الحكومة اللبنانية والمؤسسة، ومتابعة البرامج والمشاريع التي تدعمها المؤسسة في لبنان، ولا سيما في قطاعَي الطاقة والنقل. كما تناول البحث سبل دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتوفير المزيد من فرص العمل.

وتناول اللقاء أيضاً إعداد استراتيجية جديدة لمجموعة البنك الدولي في لبنان للسنوات الخمس المقبلة، على أن يُستكمل إعدادها خلال الربع الأول من العام المقبل.
 
مجلس بلدية النبطية
 
استقبل رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام وفداً من مجلس بلدية النبطية برئاسة رئيس البلدية الحاج عباس فخر الدين، وضمّ نائب رئيس البلدية محمد حجازي وأعضاء المجلس البلدي حسين جابر وخضر قديح ومحمد كحيل. وحضر اللقاء أيضاً رئيس رابطة مخاتير النبطية حسن جابر.

وتركّز البحث على نتائج زيارة الرئيس سلام إلى النبطية ومتابعة المشاريع التي بدأ العمل بها إثر الزيارة.

بعد اللقاء، قال فخر الدين: “هدفنا من هذا اللقاء إلى إطلاع الرئيس سلام على ما تحقّق بشأن المقترحات والأفكار التي عرضناها خلال زيارته إلى المدينة قبل نحو شهر. واستعرضنا البرامج التي بدأ العمل بها ونسب الإنجاز في المشاريع التي يتابعها كلّ من مجلس الجنوب ومجلس الإنماء والإعمار. ووضعنا بين يدي الرئيس سلام لائحة مفصّلة بالإنجازات والمشاريع التي بدأ تنفيذها، مرفقة بصور توثّق الأعمال على الأرض قبل التنفيذ وأثناءه وبعده”.

وأضاف: “كانت أجواء اللقاء إيجابية جداً، وأبدى الرئيس سلام ارتياحه إلى النتائج المحقّقة. وجئنا اليوم إلى السراي الحكومي وفاءً بما اتفقنا عليه خلال زيارته إلى النبطية، حين اتفقنا على العودة بعد بدء العمل لإطلاعه على ما تحقّق. وشكرناه على زيارته واهتمامه بأوضاع المدينة”.

وتابع: “وبحثنا أيضاً في استكمال المشاريع الأخرى التي وعد بها الرئيس سلام، وفي سبل متابعتها مع الجهات المختصّة لدفع العمل فيها قدماً. وتطرّقنا إلى عدد من المسائل الإدارية المتعلّقة ببلدية النبطية، والتي تتطلّب متابعة مع وزارة الداخلية والجهات الرسمية المعنيّة. وسنستكمل البحث في بعض هذه الملفات خلال زيارة مرتقبة إلى مجلس الإنماء والإعمار للاطّلاع على ما أُنجز وما تبقّى من أعمال”.

وختم فخر الدين: “كان اللقاء مهماً وإيجابياً، ونأمل أن يستتبّ الاستقرار في لبنان عموماً، وفي الجنوب خصوصاً”.
 
 
 
 
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